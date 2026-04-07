পাখির চোখ বাংলাই, অসম থেকে পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশ নিয়ে 'শাহি-বিক্রম'

পাখির চোখ বাংলাই, অসম থেকে পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশ নিয়ে 'শাহি-বিক্রম'
শাহ জানান, একবার বিজেপির সরকার তৈরি হলে বাংলার পাশাপাশি অসম এবং ত্রিপুরা থেকেও সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবে ৷
By PTI
Published : April 7, 2026 at 5:33 PM IST
গুয়াহাটি, 7 এপ্রিল: বিজেপির পাখির চোখ বাংলা ৷ কলকাতা থেকে 1329 কিলোমিটার দূরে অসমের পাথরকান্দির জনসভা থেকে আরও একবার সেই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
বৃহস্পতিবার নির্বাচনের আগে মঙ্গলবার অসমে প্রচার শেষ হচ্ছে ৷ শেষদিনের প্রচারে ঝড় তুলতে অসমে একাধিক জনসভা করলেন শাহ ৷ সেখানেই তিনি দাবি করেন, এবারের নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির জয় নিশ্চিত ৷ আর একবার বিজেপির সরকার তৈরি হয়ে গেলে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে তাদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ৷ ভারত কোনও ধর্মশালা নয় দাবি করে তিনি বলেন, "এবারের বাংলায় পরিবর্তন হচ্ছেই ৷ কেউ আটকাতে পারবে না ৷ একবার বিজেপির সরকার তৈরি হলে বাংলার পাশাপাশি অসম এবং ত্রিপুরা থেকেও সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবে ৷"
এদিন অসমের অনুপ্রবেশ নিয়ে কংগ্রেসকেও নিশানা করেন শাহ ৷ বরাক উপত্যকায় কংগ্রেস অবৈধ অনুপ্রেবশকারীদের অবাধে প্রবেশ করিয়ে শ্রীভূমি, শিলচর এবং কাছার জেলার জনবৈচিত্র বদলে দিয়েছে বলে তিনি দাবি করেন ৷ আর তার জেরে এই জেলাগুলিতে এখন অনুপ্রবেশকারীদেরই সংখ্যাধিক্য ৷
রবিবার সকালে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার স্ত্রী রিঙ্কি ভুঁইয়া শর্মাকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করে কংগ্রেস ৷ দলের নেতা পবন খেরা জানান, রিঙ্কির কাছে ভারত ছাড়া আরও তিনটি দেশের পাসপোর্ট আছে ৷ তিনি দুবাইয়ে বিপুল সম্পত্তির মালিক ৷ কিন্তু সেই তথ্য নির্বাচনী হলফনামায় কমিশনকে সে কথা জানাননি ৷ এরপর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেন, দেশের মধ্য়ে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত ৷ পাল্টা পবনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ শুধু তাই নয়, কটাক্ষের সুরে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, পবন খেরাকে তিনি পবন পেরা বানিয়ে ছাড়বেন ৷
এদিনের সভা থেকে রাহুলকে কড়া আক্রমণ করেন শাহ ৷ মোদি মন্ত্রিসভার 'নম্বর টু' মনে করেন, যবে থেকে রাহুলের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গিয়েছে তবে থেকে দলটির ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে ৷ কংগ্রেস নেতারা এমন সমস্ত মন্তব্য করছেন যা সমাজের কারও পক্ষে ভালোভাবে নেওয়া সম্ভব নয় ৷ এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের একটি মন্তব্যকে হাতিয়ার করেন শাহ ৷ তাঁর দাবি, সম্প্রতি খাড়গে বলেছেন, কেরলের ভোটারদের তুলনায় গুজরাতের ভোটদাতারা অধিক অশিক্ষিত ৷
শাহের পর্যবেক্ষণ, এমন মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট কংগ্রসের মানসিকতায় কতটা পরিবর্তন এসেছে ৷ তাছাড়া সম্প্রতি দিল্লিতে এআই নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেথানে যুব কংগ্রেসেরর কয়েকজন সদস্য জামা খুলে প্রতিবাদ করেছিলেন ৷ তাঁদের বাঘের বাচ্চা বলে অভিহিত করেন ৷ এই মন্তব্যটিকে তুলে ধরে শাহ বলেন, "এথান থেকেই বোঝা যায় কংগ্রেস কতটা নীচে নেমেছে !"