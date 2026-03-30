ইন্দিরার বামপন্থী আদর্শেই মাওবাদের বাড়বাড়ন্ত, লোকসভায় দাবি শাহের

ইন্দিরার বামপন্থী আদর্শেই মাওবাদের বাড়বাড়ন্ত, লোকসভায় দাবি শাহের
ইন্দিরা গান্ধি থেকে শুরু করে কংগ্রেসের আরও একবার নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ দেশে মাওবাদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে কংগ্রেস কিছুই করেনি বলে জানান তিনি ৷
By PTI
Published : March 30, 2026 at 9:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 মার্চ: দেশে মাওবাদের বাড়বাড়ন্তের জন্য় কংগ্রেসকে দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ ঘুরপথে নিশানা করলেন, দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকেও ৷
31 মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদ সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়েছিল সরকার ৷ সময়সীমা শেষ হওয়ার একদিন আগে সোমবার এ প্রসঙ্গে লোকসভায় বক্তব্য পেশ করেন শাহ ৷ ভাষণের একটি অংশে দেশে মাওবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধির 'দায়' কার তা বোঝাতে গিয়ে পঞ্চম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রসঙ্গ টানেন মোদি মন্ত্রিসভার অঘোষিত নম্বর টু ৷ তিনি বলেন, "1970 সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিজের প্রার্থীকে জেতাতে ইন্দিরাজি যে আদর্শের সাহায্য নিয়েছিলেন সেই বামপন্থী আদর্শের জন্য মাওবাদের বাড়বাড়ন্ত ৷ উন্নয়নের অভাবে মাওবাদ মাথাচারা দিয়েছে-এমন ভাবনা ঠিক নয় ৷
আদতে ওই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছিল 1969 সালে ৷ সেখানে কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী নিলম সঞ্জীবা রেড্ডির বিরুদ্ধে নিজের প্রার্থী ভিভি গিরকে ভোটে লড়ান ইন্দিরা ৷ কংগ্রেসের সমস্ত জনপ্রতিনিধিকে 'আত্মার ডাকে' সাড়া দিয়ে ভোট দিতে বলেছিলেন ইন্দিরা ৷ সেই নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জেতেন গিরি ৷ এদিন সেই ভোটের কথাই উল্লেখ করলেন শাহ ৷
শাহ জানান, 75 বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে ৷ তার মধ্যে 60 বছর কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল ৷ কিন্তু তারা মাওবাদকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোনও পদক্ষেপই করেনি ৷ আদিবাসীদের পানীয় জলটুকুও দেয়নি তারা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে আদিবাসীদের জীবনে পরিবর্তন আসছে ৷ কিন্ত এতদিন পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ ৷ মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ কেরল এবং কর্ণাটক-সহ 12টি রাজ্যে 'রেড করিডরে' পরিণত হয়েছিল ৷ উত্তরপ্রদেশের তিনটি জেলাতেও দাপট ছিল মাওবাদীদের ৷
একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে শাহ দাবি করেন, 12 কোটি লোক দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলেন ৷ মাওবাদী এবং তাদের নিকেশ করতে তৎপর নিরাপত্তা বাহিনী মিলিয়ে কমপক্ষে 21 হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছে ৷ কিন্তু কংগ্রেস সরকার কোনও ব্যবস্থাই করেনি ৷ এই প্রসঙ্গে আলাদা করে ছত্তিশগড়ের বাস্তারের কথা উল্লেখ করেন শাহ ৷ তিনি জানান, মাওবাদীদের দাপটে সেখানে উন্নয়নের কাজ হয়নি ৷
ভাষণের একটি প্রসঙ্গে দেশের আরও এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকা অধুনা প্রয়াত মনমোহন সিংয়ের একটি মন্তব্য এদিন তুলে ধরেন তিনি ৷ মনমোহন একবার বলছিলেন চরম বামপন্থীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ কাশ্মীরের সন্ত্রাসের থেকেও বেশি উদ্বেগজনক ৷ এই ধরনের মন্তব্য করলেও কংগ্রেসের সরকার বাস্তবে কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে আবারও দাবি করেন শাহ ৷