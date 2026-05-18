নকশাল-মুক্ত ভারতের স্বপ্ন আজ বস্তব, বস্তারে শহিদ পুলিশ কর্মীদের তর্পণ শাহের
2013 সালে নকশালদের মোকাবিলায় তৈরি পুলিশ আউটপোস্ট এখন হয়ে উঠেছে 'জন জন সুবিধা কেন্দ্রে' ৷ এই পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক বলে ব্যাখ্যা করলেন শাহ ৷
Published : May 18, 2026 at 9:51 PM IST
বস্তার, 18 মে: নকশাল মুক্ত হয়েছে বস্তার ৷ ছত্তিশগড় সফরে গিয়ে আরও একবার এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ যে সমস্ত নিরাপত্তা কর্মীদের আত্মবলিদানের বিনিময়ে নকশালবাদকে নিশ্চিহ্ন করা গিয়েছে তাঁদের নাম ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে বলে মনে করেন মোদি মন্ত্রিসভার নম্বর টু ৷
এদিন বস্তারের নেতানারে গিয়ে একটি 'জন জন সুবিধা কেন্দ্রের' উদ্বোধন করেন শাহ ৷ 2013 সালে নকশালদের মোকাবিলা করতে একটি পুলিশ আউটপোস্ট তৈরি করা হয়েছিল ৷ এখন সেখানেই এই কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে ৷ শাহ বলেন, "আজ এক ঐতিহাসিক দিন ৷ আজ এই কেন্দ্রটিকে দেখে আর পাঁচটি সরকারি দফতরের মতো মনে হচ্ছে ৷ কিন্ত আগমী 6 মাসের মধ্যে এই কেন্দ্রটির হাত ধরে স্থানীয় মানুষদের জীবন বদলে যাবে ৷ তফশিলি যুবকদের হাসিতে ভরে উঠবে এই কেন্দ্র ৷ আগামিদিনে এই মাটি ভারতীয়দের কাছে ধর্মীয় স্থলের মতো পবিত্র হয়ে উঠবে ৷" এখানে দাঁড়িয়ে শহিদ বীর গুণ্ডা ধুরের কথাও উল্লেখ করেন শাহ ৷ তিনি জানান শহীদ ধুরের দেখানো পথে হেঁটেই বস্তার নকশাল মুক্ত হয়েছে ৷ আর পুলিশ ফাঁড়ির জয়গায় জন সুবিধা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে ৷
এই সভা থেকে বস্তারের উন্নয়ন নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আমরা এই এলাকার উন্নয়নে সব ধরনের ব্যবস্থা করছি ৷ সর্বত্র উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য ৷ " পরে সোশাল মিডিয়া পোস্টে শাহ লেখেন, "নকশাল মুক্ত ভারতের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন এই নিরাপত্তা রক্ষীদের (বস্তারকে নকশাল মুক্ত করতে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন) অবদান কোনও অবস্থায় ভোলা যাবে না ৷"
এই প্রসঙ্গে নকশালরা কী করত সেটা মনে করিয়ে শাহ লেখেন, "ওরা স্কুল থেকে শুরু করে হাসপাতাল লক্ষ্য করে বোমাবাজি করত ৷ রাস্তা ধ্বংস করে দিত ৷ কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে ৷ বস্তারের মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ বস্তারজুড়ে একাধিক রাস্তার নেটওর্য়াক তৈরি করা হবে ৷" এর আগে, শাহ 400টি নতুন 'ডায়াল 112' যান এবং 33টি ভ্রাম্যমাণ ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি জগদলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন, যেখানে বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি কিরণ সিংদেও এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা।
অনুষ্ঠানে শাহ বলেন, "বস্তারে যে পরিবর্তনগুলো হওয়া উচিত ছিল, তা এখন সকলে চোখে দেখতে পাচ্ছেন।" তিনি নেতানার গ্রমের এক মহিলার সঙ্গে কথা বলেন ৷ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি কেমন তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন । এদিন অন্য একটি প্রসঙ্গে শাহ বলেন, "সরকার যখন নকশালবাদ নির্মূলের পরিকল্পনা নিয়েছিল বা রূপরেখা তৈরি করেছিল তখন অনেকেই মনে করেছিলেন এটি একটি অসম্ভব ব্যাপরা । কিন্তু মা দন্তেশ্বরীর আশীর্বাদে আমরা আমাদের লক্ষ্যে সফল হয়েছি। আজ আমরা 'সেবা ডেরা' প্রকল্পের সূচনা করেছি ৷ এই প্রকল্পের আওতায় আমরা আমাদের 70টি নিরাপত্তা শিবিরকে জনসুবিধা শিবিরে রূপান্তরিত করছি। এই শিবিরগুলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল পাবেন।" শাহ আরও বলেন, "জনসুবিধা শিবিরগুলিতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ তার ফলে বস্তারের মানুষকে আর বিভিন্ন প্রয়োজনে রায়পুরে যাতায়াত করতে হবে না। "