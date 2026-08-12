ETV Bharat / bharat

সংসদে আলোচনায় রাজি সরকার, বিরোধীদের লক্ষ্য হট্টগোল ; তোপ শাহের

বিরোধীদের শাহের বার্তা, তারা যেন দুপুরের মধ্যে স্পিকারের কাছে চিঠি জমা দেয় ৷ তাহলে তিনটে থেকে সংসদে বিতর্ক শুরু করা যাবে।

Amit Shah in Parliament
সংসদে আলোচনায় প্রস্তুত সরকার, দাবি অমিত শাহের (এএনআই)
author img

By ANI

Published : August 12, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 12 অগস্ট: NEET পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় পড়ুয়াদের বিক্ষোভ নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সরকার প্রস্তুত বলে বুধবার জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বিরোধী দলগুলির উদ্দেশে জানান, তারা যেন দুপুর 2 টোর মধ্যে স্পিকারের কাছে আলোচনায় সম্মতি জানিয়ে চিঠি জমা দেয় ৷ তাহলে বিকেল তিনটে থেকে বিতর্ক শুরু করা যায়। শাহ জানান, পড়ুয়াদের বিক্ষোভের প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত ৷ তিনি নিজেও সংসদে সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চান।

সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "'নিখোঁজ', পালিয়ে যাওয়া বা পলাতক- এই শব্দগুলো ইদানীং ভারতের জনজীবন ও সংসদীয় রাজনীতিতে বারবার শোনা যাচ্ছে । সংসদের অধিবেশন শুরুর পর থেকেই আমি নিয়মিত সংসদে আসছি । আমার ঘরে বসছি। যেহেতু বিরোধীরা সংসদ চলতে দিচ্ছে না, তাই সেখানে গিয়ে আমার পক্ষে কী করা সম্ভব ? আলোচনা করা নিয়ে আমাদের অবস্থান আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু । তিনি জানিয়েছেন, NEET নিয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভের প্রতিটি দিকের ব্যাপারে আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত। আলোচনার জন্য একটি সময় নির্ধারিত হোক এবং বিরোধীরা প্রস্তুতি নিক। তারাই আলোচনা চেয়েছিল। আমরা তাতে সম্মতি দিয়েছি। আমি নিজেও সংসদে যে কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।"

শাহের দাবি, আসলে বিরোধীরাই আলোচনা হতে দিতে চায় না। তাঁর কথায়, "এখন জনগণই সিদ্ধান্ত নিক কারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে ? আজও আমি বলছি, বিরোধীরা যেন দুপুরের মধ্যে স্পিকারের কাছে আলোচনা চেয়ে চিঠি জমা দেয়।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রস্তাব দেন যে, তাহলে এদিন বিকেল তিনটে থেকে আলোচনা শুরু করা যায় । বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটের মধ্যে শেষ করতে হবে। আলোচনার সময় বিরোধী পক্ষের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে বলেও জানান মোদি মন্ত্রিসভার নম্বর টু ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "আজ বিকেল থেকে আগামিকাল বিকেল পর্যন্ত আমরা সব ধরনের আলোচনা করতে প্রস্তুত। আমি নিজে সংসদে উপস্থিত থাকব । সবার কথা শুনব এবং সবকিছুর উত্তর দেব। সরকারের লুকানোর কিছু নেই। বিরোধীরা কেন আলোচনা চায়নি, সে বিষয়েও আমি কথা বলব। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে বিজেপি-এনডিএ সরকার সব বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। শুধু সংসদকে চলতে দিন। আজ বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে আমি বিরোধী দলকে বলছি, তারা যেন দুপুরের মধ্যে স্পিকারকে একটি চিঠি দেয়।"

অমিত শাহ জানান, সংসদে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে। তাঁর কথায়, "কেউ যদি আমাকে শুধু বিবৃতি দিতে বলেন—তবে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে এভাবে আলোচনা করা যায় না। এটি হয়তো আপনাদের (বিরোধীদের) পদ্ধতি হতে পারে, কিন্তু সেটা সংসদীয় পদ্ধতি নয়। সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হোক। আজ বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যতক্ষণ তাঁরা চাইবেন ততক্ষণ সরকার আলোচনা চালাবে। আগামিকাল বিকেল পর্যন্তও আলোচনা চলতে পারে; এমনকী স্পিকার অনুমতি দিলে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব (Question Hour) স্থগিত করতেও প্রস্তুত। আমি নিজে বসে সব বিষয় নোট করব এবং সবকিছুর উত্তর দেব, যাতে দেশের মানুষের কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন বিরোধীদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা আলোচনা চায়, নাকি হট্টগোল করতে চায়।"

TAGGED:

HOME MINISTER AMIT SHAH
NEET পরীক্ষার প্রশ্নপত্র
NEET PAPER LEAK ROW
SHAH TARGETS OPPOSITION
AMIT SHAH IN PARLIAMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.