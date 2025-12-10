ভোট চুরি করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন নেহরু, বেনজির আক্রমণ শাহের

ভোট চুরি করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন নেহরু, বেনজির আক্রমণ শাহের
শাহের দাবি, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে 28 জনের সমর্থন ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে ৷ নেহরুর পক্ষে ছিলেন মাত্র দু'জন ৷ এটাই প্রথম ভোট চুরি ৷
নয়াদিল্লি, 10 ডিসেম্বর: ভোট চুরি করে পদে এসেছিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ৷ লোকসভায় নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বুধবার এমনই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে 28 জনের সমর্থন ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে ৷ নেহরুর পক্ষে ছিলেন মাত্র দু'জন ৷ তবু প্যাটেলকে টপকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন নেহরু ৷ এটাই প্রথম ভোট চুরি ৷
শুধু নেহরু নয়, দেশের প্রথম ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এবং সবথেকে বেশিদিন কংগ্রেস সভাপতি থাকা সোনিয়া গান্ধিও ভোট চুরি করেছেন বলে শাহের দাবি ৷ 1975 সালে দেশে জরুরি অবস্থা লাগু হওয়ার আগে ইন্দিরা গান্ধি যেভাবে লোকসভা নির্বাচনে জিতে এসেছিলেন, তা নিয়ে মামলা দায়ের হয় ৷ নির্বাচনের কাজে সরকারি গাড়ি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছেন বলে প্রমাণ পায় আদালত ৷ এরপর তাঁর সাংসদ পদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷ সংসদে ভোটদান প্রক্রিয়া থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হবে বলে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট ৷ পরে ইন্দিরা নিজেই নিজেকে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন দাবি করে শাহ বলেন, "সেটি ছিল ভারতের দ্বিতীয় ভোট চুরি" ৷
পাশাপাশি সোনিয়া গান্ধি ভারতের নাগরিক হওয়ার আগে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলেন বলে শাহের অভিযোগ ৷ এটি ছিল তৃতীয় ভোট চুরি ৷ মোদি মন্ত্রিসভার 'নম্বর টু' যেদিন এ কথা বলছেন তার একদিন আগে নিজের জন্মদিনে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে দিল্লি হাইকোর্টের নোটিশ পেয়েছেন সোনিয়া ৷
এদিন ভাষণের শুরু থেকে শেষ- এসআইআরের পক্ষে সওয়াল করেছেন শাহ ৷ বিরোধীরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় রেখে দিতে চায় বলেই এসআইআরের বিরোধিতা করেছেন বলে মনে করেন বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি ৷ সম্প্রতি বেশ কয়েকটি নির্বাচনে পরাজয়ের পর কংগ্রেস ভোট চুরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ৷ সেই দাবি খারিজ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন, কংগ্রেসের হারের কারণ তাদের নেতৃত্বের ব্য়র্থতা ৷ ইভিএম বা ভোট চুরির এখানে কোনও ভূমিকা নেই ৷
নির্বাচনে পরাজয় নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "সাংবাদিক সম্মেলনে কেউ কংগ্রেস নেতাদের কঠিন প্রশ্ন করলে তাঁকে বিজেপি বলে দেওয়া হয় ৷ আগে ভোটে হারলে ইভিএমের দোষ দিত ৷ এখন সেই পথ বন্ধ বলে ভোট চুরির কথা বলছে ৷ কিন্তু এই অভিযোগ করেও বিহারে তারা হেরেছে ৷ " তাঁর ভাষণের মধ্যেই বিরোধী সাংসদরা অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াক আউট করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ সে সময় শাহকে বলতে শোনা যায়, "বিরোধীরা যতবার খুশি বয়কট করতে পারে কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত থেকে এনডিএ সরকার কখনই সরে আসবে না ৷ "
ভাষণের একটি অংশে তিনি দাবি করেন, নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় 1952, 1957 এবং 1961 সালে দেশে এসআইআর হয়েছে ৷ এরপর লালবাহাদুর শাস্ত্রী থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধি, নরসিমা রাওয়ের সময়ও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন হয়েছে ৷ শেষ বার অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় নির্বাচন কমিশন এসআইআর করেছিল ৷ কোনও রাজনৈতিক দল কখনও এসআইআরের বিরোধিতা করেনি ৷ কারণ, এই প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের জন্য স্বাস্থকর ৷ এ প্রসঙ্গে শাহ দাবি করেন, যে গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীরা অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা নির্বাচিত তা মানুষের জন্য নিরাপদ নয় ৷
