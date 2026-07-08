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ওয়েনাড়ে ভূমিধসের ঘটনায় সবরকম সাহায্যের আশ্বাস শাহের, এখনও নিখোঁজ 5

ওয়ানাড়ে ব্যাপক ভূমিধসের ঘটনায় নিখোঁজ পাঁচ ব্যক্তির সন্ধানে ফের তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। বিপর্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷

Amit Shah on Wayanad landslide
ওয়েনাড়ে সাহায্যের আশ্বাস অমিত শাহের (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 8, 2026 at 3:27 PM IST

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ওয়েনাড়, 8 জুলাই: কাল্লাডিতে ব্যাপক ভূমিধসের ঘটনায় নিখোঁজ পাঁচ ব্যক্তির সন্ধানে বুধবার ফের তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। অন্যদিকে, মৃত তিন ব্যক্তির ময়নাতদন্ত শেষ হয়েছে ৷ এদিন দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর ফোনে কথা বলেন ৷ কেন্দ্রের পূর্ণ সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছেন অমিত শাহ।

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অমিত শাহ এই বিপর্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রের তরফ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেরল সরকারের পরিচালিত এ পর্যন্ত উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে খবর। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধও করেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী সতীশন তাঁকে জানিয়েছেন, এদিনই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ পাঁচ জনই একটি ঠিকাদার সংস্থার কর্মী। গত রাতে ব্যাপক তল্লাশির পর ফের নতুন করে এদিন তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে ৷ সেতু ও রাস্তার উপর জমে থাকা মাটি ও ধ্বংসস্তূপ আর্থ-মুভারের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উদ্ধারকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আরও সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করার লক্ষ্যে দুর্ঘটনাস্থলকে চারটি পৃথক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ৷ প্রতিটি এলাকার তদারকির জন্য বিশেষ আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'ক্যাডাভার ডগ'-এর সহায়তাও নেওয়া হচ্ছে ৷

সুড়ঙ্গ নির্মাণকাজে থাকা মৃত তিন শ্রমিকের দেহ রাতে কোঝিকোড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ দেহগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে ৷ এয়ারলিফটের মাধ্যমে সেগুলি ওই শ্রমিকদের বাড়ির ঠিকানায় পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের চন্দ্রভান পাল (37), বিহারের বিকাশ কুমার সিং (40) এবং ঝাড়খণ্ডের আনমন দোদারে (25)। নিখোঁজ শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন ইমরান, বিক্রম সিং রানা, রাহুল শর্মা, রাকেশ এবং আনসারি। এদিকে, উইমস (WIMS) হাসপাতালে ভর্তি আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

যাঁদের আঘাত গুরুতর নয়, প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করা হয়েছে। আহত সকলের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য বিভাগ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দুর্যোগের ব্যাপকতা বিবেচনা করে ওই এলাকায় অতিরিক্ত মেডিক্যাল টিম মোতায়েন করা হয়েছে ৷ উদ্ধারকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দুর্ঘটনাস্থলে সাধারণ মানুষের প্রবেশে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে ৷ গাড়ি ঘটনাস্থল থেকে দেড় কিলোমিটার দূরেই থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ রাজ্যের রাজস্ব ও কৃষিমন্ত্রী ঘটনাস্থলে রয়েছেন বলে খবর ৷

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WAYANAD LANDSLIDE
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ওয়েনাড়ে ভূমিধস
অমিত শাহ
AMIT SHAH ON WAYANAD LANDSLIDE

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