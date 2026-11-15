আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে অপমান, এভাবে ক্ষমতা ফেরা যায় না; অমিত শাহর নিশানায় রাহুল

আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে অপমান, এভাবে ক্ষমতা ফেরা যায় না; অমিত শাহর নিশানায় রাহুল
Amit Shah Advices to Rahul Gandi: রাহুল গান্ধিকে বিদেশে ঘুরতে না-গিয়ে দেশের গ্রামাঞ্চলে ঘোরার পরামর্শ অমিত শাহের ৷
By PTI
Published : November 15, 2026 at 9:36 PM IST
পুনে, 15 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নিশানায় রাহুল গান্ধি ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের সম্মানহানির অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷ শাহের বক্তব্য, হায়দরাবাদে 'ভারত সম্মেলনে' যোগ দিয়ে দেশ বিরোধী মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধি ।
এভাবে তিনি দেশের সম্মানহানি করেছেন বলে অভিযোগ মোদি মন্ত্রিসভার এই নম্বর টুয়ের । রাহুলকে তাঁর পরামর্শ, বিদেশে ঘুরতে না-গিয়ে দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে যান ৷
শাহ বলেন, "কংগ্রেসের যুবরাজ 'ভারত সম্মেলন' নামে একটি আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলেন ৷ সেখানে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি ভারতকে অসম্মান করেছেন ৷ ভারত বিরোধী মন্তব্য করেছেন ৷ তাঁর বোঝা উচিত আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে অসম্মান করলে, কোনও দিন তাঁর ক্ষমতায় আসা হবে না ৷"
উল্লেখ্য, গত 13-14 নভেম্বর হায়দরাবাদে 'ভারত সম্মেলন'-এর আয়োজন হয় ৷ সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও সেখান উপস্থিত ছিলেন অন্যতম বক্তা হিসেবে ৷ সেখানেই তিনি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেন ৷ তিনি অভিযোগ করেন, 2014 থেকে 2024 সালের মধ্যে দেশের সাধারণ নির্বাচনে একাধিক অসঙ্গতি ছিল ৷
রাহুলের দাবি, 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ৷ তিনি মনে করেন, সেই নির্বাচন ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল ৷ দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন, রাহুল গান্ধির এই মন্তব্যকে ভারত বিরোধী বলে অভিহিত করেছেন শাহ ৷
এনিয়ে রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে শাহ আরও বলেন, "তিনি যদি পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার আশায় থাকেন, তবে তাঁর উচিত বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ করে ভারতের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা ৷ তাহলে হয়তো তাঁর একটা সুযোগ তৈরি হতে পারে ৷"
শাহ কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানান, তাঁরা নির্বাচনী ফলাফলের বিষয়ে তাঁদের নেতৃত্বের কাছে কৈফিয়ত তলব করুন ৷ তিনি দাবি করেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলে বোঝা যাবে কংগ্রেসকে আরও 30 বছর ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারে ৷ পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করার জন্যও রাহুলকে নিশানা করেন শাহ ৷
তিনি দাবি করেন, "ক্ষমতাসীন দল হোক, বিরোধী দল হোক কিংবা অন্য যে কোনও রাজনৈতিক দল—আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত ও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ছোট করার বিষয়টি কি কেউ সমর্থন করতে পারে ?" অমিত শাহ দাবি করেন, "দেশ চায় রাহুল গান্ধি মাঠ নামুন, গ্রামগুলি ঘুরে দেখুন এবং মানুষের উদ্বেগগুলি বোঝার চেষ্টা করুন ৷ কিন্তু আমি জানি, কয়েকদিন পরেই তিনি আবার বিদেশে পাড়ি দেবেন ৷ এভাবে ক্ষমতায় ফেরার তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না ৷"