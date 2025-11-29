ETV Bharat / bharat

বৈঠকে কথোপকথনের প্রতিলিপি প্রকাশ করুক কমিশন, জ্ঞানেশকে হুঁশিয়ারি ডেরেকদের

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ SIR নিয়ে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি ৷ শুক্রের পর শনিতে ফের কমিশনের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূলের সাংসদরা ৷

TMC on SIR in West Bengal
সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের তিন সাংসদ (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : November 29, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 29 নভেম্বর: নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের কথোপকথনের প্রতিলিপি প্রকাশের চ্যালেঞ্জ জানাল তৃণমূল ৷ গতকাল সকালে 10 জন সাংসদের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে গিয়েছিল ৷ দলটি কমিশনের ফুল বেঞ্চের কাছে এসআইআর-এর কারণে মৃত 40 জনের একটি তালিকা জমা দেয় ৷ এরপর 24 ঘণ্টা কেটে গিয়েছে ৷ কমিশন কোনও উত্তর দেয়নি ৷

শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফের কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখালে, লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল এবং সাজদা আহমেদ ৷

তাঁদের অভিযোগ, প্রায় দু'ঘণ্টার ওই বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন সাংসদরা ৷ কিন্তু একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেননি তিনি ৷ ডেরেকের দাবি, সংসদে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হোক ৷

গতকাল যে সাংসদরা মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন রাজ্যসভার- সাকেত গোখলে, ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, মমতাবালা ঠাকুর, প্রকাশ চিক বরাইক ছিলেন ৷ এছাড়া লোকসভার পাঁচ সদস্য- মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, প্রতিমা মণ্ডল ও সাজদা আহমেদ ৷

নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা অভিযোগ করেন, এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে 40 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এর জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী ৷ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের হাতে রক্ত লেগে আছে ৷

এদিকে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তৃণমূলের প্রতিনিধি দল এই বৈঠক নিয়ে রাজনীতি করছে ৷ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁরা ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন এবং তা থেকে বিরত থাকুন ৷ এদিকে ডেরেক ও'ব্রায়েন কমিশনের বিরুদ্ধে মিথ্যা কাহিনি ছড়ানোর পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন ৷ তাঁর প্রশ্ন, কমিশন এই ইস্যুতে কেন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করছে না ?

তিনি বলেন, "আবার কিছু ভ্রান্ত কাহিনি শোনা যেতে পারে ৷ বিএলও-দের উপর চাপ কে দিচ্ছে ? আজ 29 নভেম্বর ৷ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বিএলওদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে ৷ একটি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজনৈতিক দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস যা যা সম্ভব, সব করছে ৷ আরও কত রকম ভাবে কমিশনকে সতর্ক করব, যে আপনারা এত হুড়োহুড়ি করবেন না ৷ অনুরোধ, এই প্রক্রিয়া নিয়ে এত তাড়াহুড়ো করবেন না ৷" তিনি এদিনও জানান, দল এসআইআর-এর বিরুদ্ধে নয় ৷ শুধু যেভাবে এই প্রক্রিয়া চলছে তার বিরোধিতা করছে তৃণমূল ৷

ডেরেক আরও অভিযোগ করেন, গতকাল বৈঠকে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা ৷ সেই বৈঠকের কথোপকথনের প্রতিলিপি প্রকাশ করুক কমিশন ৷ তিনি বলেন, "আমরা 10 জন সাংসদরা এত কিছু বলছি, তাহলে আপনারা গতকালের বৈঠকের কথোপকথনের প্রতিলিপি প্রকাশ করছেন না কেন ?"

গতকালই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে এই বৈঠকের একটি ভিডিয়ো প্রকাশের আর্জি জানিয়েছেন ৷ এদিকে এদিনই কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান বিএলও'দের একটি দল ৷ তাঁরা তৃণমূলপন্থী বলে জানা গিয়েছে ৷

