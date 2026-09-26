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বিতর্কের আবহে নয়া বিবৃতি নির্বাচন কমিশনের, বাদ পড়া নাম তালিকাভুক্ত করতে বাড়ি-বাড়ি যাবেন বিএলও'রা

ECI Press Note: দেশজুড়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি উঠেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বিবৃতি প্রকাশ করল কমিশন ৷ রিপোর্ট সন্তু দাসের ৷

Election Commission Dissent Row
শনিবার এই ছবিটি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ছবি: Election Commission)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 9:04 PM IST

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নয়াদিল্লি, 26 সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার প্রয়োজনীয় নথি ফের সংগ্রহ করবেন বুথ স্তরের আধিকারিক বা বিএলও-রা ৷ দেশজুড়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শোরগোল চলছে ৷ এই আবহে শনিবার বিকেলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে এই বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন ৷

গত 23 সেপ্টেম্বর একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই নির্বাচন কমিশনার গত 10 মাসে 14 বার এই এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন ৷ একদিনে চার বার আপত্তিও তুলেছেন তাঁরা ৷ এমনকী প্রক্রিয়ার অবৈধ দিকগুলি নিয়ে অভিযোগ তুলে ক্যাবিনেট সচিবের শরণাপন্নও হয়েছিলেন ৷ তাঁদের আপত্তিকে গুরুত্ব না-দিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ৷ ভোটার তালিকায় 6 নম্বর ফর্ম নিয়েও আপত্তি জানিয়েছিলেন দুই কমিশনার ৷

এই অবস্থায় বিরোধী দলগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ৷ ককরোচ জনতা পার্টি পদত্যাগ না-করলে ফের যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ৷ এদিন কমিশনের পোস্টে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে অন্য দুই কমিশনার- ই কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক জোশীর একসঙ্গে ছবি দেওয়া হয়েছে ৷

গত 23 সেপ্টেম্বর এই প্রতিবেদন সামনে আসার দিনই একটি বিবৃতি দিয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, তিন জন কমিশনারের মধ্যে কোথাও কোনও বিবাদ নেই ৷ এদিন ফের একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ যাওয়া নাম ভোটার তালিকায় তুলতে বিএলও-রা ফের বাদ পড়া ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরবেন বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে ৷ তাঁরা ফের ওই ব্যক্তিদের নথি সংগ্রহ করবেন এবং যাচাই করে তা ইসিআইনেট-এ আপলোড করা হবে ৷

এমনকী তাঁদের আর ইআরও বা এইআরও-র দফতরে যেতে হবে না ৷ যদি ইআরও তেমন কোনও প্রয়োজন বোঝেন, শুধু সেই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে হাজিরা দিতে হবে ৷ এমনকী পরিবারের কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শুনানিতে ডাক পড়া ব্যক্তির হয়েও হাজিরা দিতে পারেন ৷ অনলাইনে শুনানির প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত করা হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন ৷

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ডিইও-রা (ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার) গরিব-প্রান্তিক, ঘরছাড়া মানুষের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে পর্যাপ্ত সংখ্যক হেল্প ডেস্ক বা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করবেন ৷ এসআইআর (SIR)-এর জন্য 6 নম্বর ফর্মের ঘোষণাটি সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বহাল রাখার বিষয়টি জানিয়ে ইসিআই (ECI) জানিয়েছে, এসআইআর-বহির্ভূত সময়ের জন্য বিধিমালা (দ্য রেজিস্ট্রেশন অফ ইলেক্টরস রুলস, 1960) অনুযায়ী প্রযোজ্য ফর্মগুলোই ব্যবহার করা হবে।

এছাড়া এও উল্লেখ করা হয় যে, ক্যাবিনেট সচিবের কাছে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তা নীতি সংক্রান্ত নয় ৷ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আইনি ক্ষমতা অনুযায়ী একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের আধিকারিকদের ECINET সিস্টেমে তাঁদের পদমর্যাদা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে । কমিশন আরও জানিয়েছে, একজন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারের (DEC) নেতৃত্বে এবং IIT/IIIT-এর একজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি ECINET ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা করবে ৷ এই কমিটি নিশ্চিত করবে, যে ব্যবস্থাটি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির বিধান মেনে চলছে কি না এবং এ বিষয়ে কমিশনের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে ৷

গত কয়েক মাসে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (CEOs) কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এই পোর্টালে ইতিমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করছেন এমন পর্যায়ের আধিকারিকদের যদি আরও নমনীয়তার প্রয়োজন হয়, তবে সেই ব্যবস্থাও চালু করা হবে ৷ কমিশন জোর দিয়ে বলেছে, এখন থেকে আইটি (IT) মডিউল এবং পোর্টাল সংক্রান্ত সমস্ত নতুন উদ্যোগ কমিশনের অনুমোদনের আগে 'কমিটি অফ অফিসার্স' (COO)-এর বৈঠকে আলোচনা করা হবে ৷

এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, কমিশনের সমস্ত বৈঠকের আলোচ্যসূচি (agenda) আগেভাগে জানানো হবে এবং বৈঠকের কার্যবিবরণী (minutes) প্রকাশ করা হব ৷ সমস্ত আধিকারিকের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR) প্রতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা হবে ৷ আধিকারিকদের বিদেশ সফরের জন্য কমিশনের অনুমোদন নেওয়া হবে এবং কমিশনের আধিকারিকদের প্রতি কমিশনারদের দেওয়া সমস্ত নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা হবে ৷

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সহ 20টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করে কমিশন জানিয়েছে, SIR চলাকালীন বা তার পরে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে—সেইসঙ্গে যে সব তরুণ বা প্রথমবার ভোটদানকারী-সহ যে কেউ— 'নিরবচ্ছিন্ন আপডেশন' (continuous updation) প্রক্রিয়ার আওতায় ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকের (ERO) কাছে আবেদন করতে পারেন ৷ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিইও-দের (CEO) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বলা হয়েছে যে, সিইও, ডিইও (DEO) এবং ইআরও-রা (ERO) এই ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার জন্য অবিলম্বে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করবেন ৷

নির্বাচন কমিশনের (ECI) শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে মতপার্থক্য নিয়ে সাম্প্রতিক সংবাদ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাচন প্যানেলটি পুনরায় জানিয়েছে যে, ক্যাবিনেট সচিবের কাছে পাঠানো চিঠিটি কমিশনের কোনও নীতিগত বিষয় বা আইটি (IT) বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না ৷ বরং এটি ছিল কমিশনে ডেপুটেশনে থাকা একজন কর্মকর্তার কাজের বিষয় সংক্রান্ত ৷

কমিশন জানিয়েছে, "সাম্প্রতিক মাসগুলিতে কমিশন দেশজুড়ে এসআইআর (SIR)-সহ বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ৷ বিহার থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য 30টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য 24.06.2025 তারিখে এসআইআর-এর যে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, তা কমিশনের সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমেই দেওয়া হয়েছিল ৷ ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টও 27.05.2026 তারিখে আদেশের মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে ৷ কমিশনের সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এসআইআর-এর সময়সূচি 27.10.2025 তারিখে এবং 19টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য 14.05.2026 তারিখে প্রকাশ করা হয়েছিল ৷" তৃতীয় পর্যায়ের (Phase-III) আওতাভুক্ত অবশিষ্ট 12টি রাজ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরেই ভোটার সংখ্যার প্রকৃত হিসাব জানা যাবে ৷

এতে আরও বলা হয়েছে যে, গোয়ার সিইও সংশ্লিষ্ট বিএলও-দের (BLO) নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাঁরা বাদ পড়া ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের ফর্ম সংগ্রহ করেন ৷ উল্লেখ্য, তালিকাভুক্তির জন্য 97 জন ভোটারের মধ্যে 81 জন ইতিমধ্যেই 6 নম্বর ফর্ম (Form 6) পূরণ করেছেন ৷

TAGGED:

EC FORM 6
ECI CONTROVERSY
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জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে বিতর্ক
ELECTION COMMISSION DISSENT ROW

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