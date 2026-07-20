ETV Bharat / bharat

'চলো সংসদ' ঘিরে লাঠিচার্জ-কাঁদানে গ্যাসে রণক্ষেত্র দিল্লি ! শাহের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

‘ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দাও’ স্লোগানে উত্তাল দিল্লি! সংসদ অভিযানে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, আটক অভিজিৎ দীপকে— অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

protest march in Delhi
রণক্ষেত্র দিল্লি (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : July 20, 2026 at 5:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 20 জুলাই: সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রাজধানী দিল্লি । NEET-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে 'চলো সংসদ’ কর্মসূচি ঘিরে সোমবার সকাল থেকেই যন্তর-মন্তর থেকে সংসদের উদ্দেশে মিছিল শুরু করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) । হাজার হাজার পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থী ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, লাঠিচার্জ করে এবং বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করে । সংগঠনের দাবি, আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেকেও আটক করেছে দিল্লি পুলিশ বলে ।

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই সংসদ ভবন চত্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান । সরকারি সূত্র বৈঠকের কথা নিশ্চিত করলেও, কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা জানানো হয়নি । তবে আন্দোলনের আবহে এই বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে ।

protest march in Delhi
রণক্ষেত্র দিল্লি (ছবি: পিটিআই)

যন্তর-মন্তর থেকে সংসদ, পথে পথে সংঘর্ষ

গত 20 জুন থেকে যন্তর-মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে সিজেপি । সংগঠনের দাবি, NEET পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়মের দায় নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে । পাশাপাশি দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের ন্যায়বিচারের দাবিও তুলেছে তারা ।

সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনকে সামনে রেখে 'চলো সংসদ' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয় । সকাল থেকেই যন্তর-মন্তরে হাজার হাজার পড়ুয়া, চাকরিপ্রার্থী এবং যুবক-যুবতী জড়ো হন । সেখান থেকে সংসদের উদ্দেশে মিছিল শুরু হতেই একাধিক জায়গায় পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে । কিন্তু, আন্দোলনকারীদের একাংশ ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি ।

protest march in Delhi
'চলো সংসদ’ কর্মসূচি (ছবি: পিটিআই)

সংবিধান ক্লাব, প্যাটেল চৌক, শাস্ত্রী ভবন, আরবিআই ভবন এবং পার্লামেন্ট স্ট্রিট-সহ একাধিক এলাকায় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ এবং বলপ্রয়োগ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে । সংঘর্ষে পুলিশ ও আন্দোলনকারী- উভয় পক্ষেরই কয়েক জন আহত হন ।

protest march in Delhi
পুলিশি ধরপাকড় (ছবি: পিটিআই)

আটক অভিজিৎ দীপকে, বন্ধ ইন্টারনেট

সংগঠনের মুখপাত্র সৌরভ দাসের দাবি, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ 'নির্মম অত্যাচার' চালিয়েছে এবং সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ । যদিও পুলিশের তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি ।

protest march in Delhi
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি (ছবি: পিটিআই)

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিউ দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় । গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশনগুলির একাধিক প্রবেশপথও নিরাপত্তার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে বহু যাত্রী স্টেশনের ভিতরে আটকে পড়েন ।

হাসপাতাল থেকে মিছিলে যাওয়ার আবেদন সোনম ওয়াংচুকের

এদিকে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে সাময়িকভাবে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানান, যাতে তিনি সংসদ অভিযানে যোগ দিতে পারেন । তাঁর দাবি, তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন এবং আন্দোলনে অংশ নিতে সক্ষম । যদিও হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও রক্তের কিছু সূচক এখনও নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে ।

protest march in Delhi
রণক্ষেত্র রাজধানী দিল্লি (ছবি: পিটিআই)

সংসদেও তুমুল হইচই

রাজপথের উত্তেজনার প্রভাব পড়ে সংসদেও । লোকসভা ও রাজ্যসভা, দুই কক্ষেই বিরোধীদের হইচইয়ের জেরে একাধিকবার অধিবেশন মুলতবি করতে হয় । বিরোধীদের অভিযোগ, পরীক্ষায় অনিয়ম এবং আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র ।

protest march in Delhi
পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে 'চলো সংসদ’ কর্মসূচি (ছবি: পিটিআই)

কংগ্রেস নেতা শশী থারুর বলেন, সংসদ শুধু বিল পাশ করার জায়গা নয়, জনগণের উদ্বেগ ও ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটানোরও মঞ্চ । অন্যদিকে, আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে বলেন, "দেশের যুবকদের কথা শোনার বদলে তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করা হচ্ছে । সরকার অহংকার ছেড়ে ছাত্র-যুবদের দাবি শুনুক ।"

আলোচনার ইঙ্গিত, তবে সরকারের নীরবতা

সিজেপির দাবি, কেন্দ্রের তরফে আলোচনার প্রস্তাব এসেছে এবং সংগঠনের দুই মুখপাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নড্ডার সঙ্গে বৈঠক করবেন । যদিও এই বিষয়ে সরকারিভাবে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।

protest march in Delhi
পুলিশি বাধা (ছবি: পিটিআই)

একদিকে সংসদের অধিবেশন, অন্যদিকে রাজধানীর রাস্তায় হাজার হাজার ছাত্র-যুবকের বিক্ষোভ- এই দ্বিমুখী চাপের মুখে কেন্দ্রের শিক্ষা নীতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। এখন নজর, আন্দোলনকারীদের দাবি নিয়ে কেন্দ্র কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করে কি না এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ঘিরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক চাপ কোন দিকে মোড় নেয় ।

আরও পড়ুন:

1 সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক বাংলা ভাষা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের জিডিপি বেড়ে হয়েছে 7.7, বাদল অধিবেশনের শুরুতে দাবি প্রধানমন্ত্রীর

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN
AMIT SHAH
সংসদ অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র দিল্লি
NEET
PROTEST MARCH IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.