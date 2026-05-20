ই-30 পর্যন্ত ইথানল মেশানো পেট্রল নিয়ে নোটিশ জারি বিআইএস

ই-30 পর্যন্ত ইথানল মেশানো পেট্রল নিয়ে নোটিশ জারি বিআইএস
দেশের সব পেট্রল পাম্পেই ইথানল মেশানো পেট্রল পাওয়া যায় ৷ এবার পেট্রলে আরও বেশি পরিমাণে ইথানল মেশানোর রাস্তা পরিষ্কার করল ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস ৷
Published : May 20, 2026 at 2:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 মে: মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে জ্বালানি নিয়ে চাপানউতোর চলছে ৷ এর মধ্যে ইথানল মেশানো পেট্রল নিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি করল 'ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস' (BIS) ৷ গতকাল বিআইএস E22, E25, E27 এবং E30 পেট্রোল-ইথানল মিশ্রণ নিয়ে নোটিশ জারি করেছে ৷ এর ফলে পজিটিভ ইগনিশন (পিআই) ইঞ্জিনযুক্ত যানের জন্য পেট্রোলের সঙ্গে অধিক মাত্রায় 'অ্যানহাইড্রাস ইথানল' (জলমুক্ত ইথানল) মিশ্রণের পথ পরিষ্কার হল ৷
বিআইএস নির্ধারিত মানদণ্ডগুলিতে এই উচ্চমাত্রার ইথানল মিশ্রণগুলি ব্য়বহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত বিবরণ বা স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এখনই E30 (30 শতাংশ ইথানল) জ্বালানি দেশে পাওয়া যাবে কি না বা কবে থেকে তা পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ।
এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে 'অল ইন্ডিয়া ডিস্টিলার্স অ্যাসোসিয়েশন' (AIDA) ৷ এই বিজ্ঞপ্তিটিকে ভারতের ইথানল মিশ্রণ সংক্রান্ত রূপরেখা এবং দেশের পরিচ্ছন্ন ও আরও শক্তপোক্ত যাতায়াত ব্যবস্থার দিকে উত্তরণের ক্ষেত্রে একটি 'গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক' হিসেবে অভিহিত করেছে ৷
সংস্থাটি জানিয়েছে, E25 জ্বালানি মানদণ্ডের প্রবর্তন ইথানলের অতিরিক্ত উৎপাদনকে কাজে লাগাতে এবং ইথানল-ভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে ৷ সংস্থাটি আরও উল্লেখ করেছে, এই খাতের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি মনোযোগ এখন E85 এবং E100 জ্বালানি গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে 'ফ্লেক্স-ফুয়েল' (flex-fuel) যান তৈরির দিকে নিবদ্ধ হওয়া উচিত ৷
অপরিশোধিত তেলের আমদানি কমানো, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং পুনর্নবীকরণ শক্তির বিকল্পগুলিকে উৎসাহিত করার কৌশলের অংশ হিসেবে ভারত ধারাবাহিকভাবে পেট্রোলে ইথানল মিশ্রণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলেছে ৷
2022 সালে সংশোধিত 'জাতীয় জৈবজ্বালানি নীতি' (National Policy on Biofuels) অনুযায়ী, ইথানল মিশ্রণের 20 শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা 2030 সাল থেকে এগিয়ে এনে ESY (ইথানল সরবরাহ বর্ষ) 2025-26 নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি (OMCs) 'ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল' (EBP) কর্মসূচির আওতায় এই প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছে ৷
জ্বালানির কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাঁচামালের উৎসগুলিকে সম্প্রসারিত করেছে ৷ এর অংশ হিসেবে ইথানল সরবরাহ বর্ষ 2024-25 এবং 2025-26- উভয় বর্ষের জন্য ইথানল উৎপাদনে এফসিআই (FCI)-এর গুদামে জমে থাকা 52 লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত চাল ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷
পাশাপাশি 40 লক্ষ মেট্রিক টন চিনিকে ইথানল উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ইথানল উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর সন্নিকটে ভুট্টার চাষ বা 'ক্লাস্টার' গড়ে তোলার বিষয়টিকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে ৷