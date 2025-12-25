ETV Bharat / bharat

বিক্ষোভের জের, আরাবল্লীতে নতুন করে খননের ইজারা বন্ধের নির্দেশ কেন্দ্রের

দিল্লি থেকে গুজরাত পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র আরাবল্লী পর্বতমালাকে অবৈধ খনন থেকে রক্ষার জন্য বড় ঘোষণা মোদি সরকারের ৷

protection of entire Aravalli Range
জয়পুরের জয়গড় দুর্গ থেকে আরাবল্লী পর্বতের একটি মনোরম দৃশ্য (এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 25, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 25 ডিসেম্বর: আরাবল্লিতে নয়া কোনও খনির ইজারা দিতে নারাজ কেন্দ্র ৷ কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রক জানিয়েছে, আরাবল্লী পর্বতমালায় নতুন কোনও খনির ইজারা মঞ্জুর করার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্র জানিয়েছে, দিল্লি থেকে গুজরাত পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র আরাবল্লী পর্বতমালাকে অবৈধ খনন থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় পদক্ষেপ ৷

মন্ত্রক জানিয়েছে, দিল্লি থেকে গুজরাত পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র আরাবল্লী পর্বতমালাকে অবৈধ খনন থেকে সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা সমগ্র আরাবল্লী অঞ্চলের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য ৷ এর উদ্দেশ্য মূলত পর্বতমালার অখণ্ডতাকে রক্ষা করা বলে মন্ত্রক জানিয়েছে । পরিবেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, এই নির্দেশিকার মূল লক্ষ্যই হল গুজরাত থেকে দিল্লি এনসিআর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অবিচ্ছিন্ন ভূতাত্ত্বিক শৈলশিরা হিসেবে আরাবল্লীকে রক্ষা করা ৷ সেই সঙ্গে, যাবতীয় অনিয়ন্ত্রিত খনিজ উত্তোলন বন্ধ করাও এর উদ্দেশ্য বলে মন্ত্রক জানিয়েছে ।

পরিবেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, তারা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন (আইসিএফআরই)-কে নির্দেশ দিয়েছে যেন তারা পরিবেশগত, ভূতাত্ত্বিক এবং ভূদৃশ্য-স্তরের বিবেচনার ভিত্তিতে সমগ্র আরাবল্লী অঞ্চলে এমন অতিরিক্ত এলাকা বা অঞ্চলকে চিহ্নিত করবে, যেখানে খনিজ উত্তোলন নিষিদ্ধ করা উচিত ৷ পরিবেশ মন্ত্রকের দাবি, স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ সমগ্র আরাবল্লী অঞ্চলে খনিজ উত্তোলন থেকে সুরক্ষিত ও নিষিদ্ধ এলাকার পরিধি আরও বাড়িয়ে দেবে ৷

আরাবল্লী অঞ্চলে আর নতুন কোনও খনির ইজারা নয়, জানাল কেন্দ্র (আইএএনএস)

কেন্দ্র আরও নির্দেশ দিয়েছে, যে খনিগুলো ইতিমধ্যেই চালু আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি যেন সমস্ত পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সুপ্রিম কোর্টের আদেশ কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করে। পরিবেশ সুরক্ষা এবং খনিজ উত্তোলন পদ্ধতি অনুসরণ করে খনিজ উত্তোলন কাজকে অতিরিক্ত বিধিনিষেধের আওতায় এনে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বলেও মন্ত্রক জানিয়েছে ।

কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, ভারত সরকার আরাবল্লী বাস্তুতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ কারণ এটি মরুভূমির বিস্তার প্রতিরোধ যেমন করে, তেমনই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনর্ভরণ এবং এই অঞ্চলের জন্য পরিবেশগত পরিষেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরাবল্লী পাহাড় ও পর্বতমালা ভারতের অন্যতম প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক গঠন ৷ যা দিল্লি থেকে হরিয়ানা, রাজস্থান হয়ে গুজরাত পর্যন্ত বিস্তৃত।

সম্পাদকের পছন্দ

