ETV Bharat / bharat

নাশকতার আশঙ্কায় স্থগিত অমরনাথ যাত্রা, কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর

বুধবার অমরনাথ যাত্রাও স্থগিত করা হয়েছে। জম্মুর বেস ক্যাম্প থেকে কোনও নতুন দলকে আর যাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে খবর ৷

Amarnath Yatra Suspended
স্থগিত অমরনাথ যাত্রা (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্রীনগর, 5 অগস্ট: 370 ধারা বাতিলের সপ্তম বার্ষিকীতে নাশকতার আশঙ্কা ৷ তার জেরেই জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি বুধবার অমরনাথ যাত্রাও স্থগিত করা হয়। জম্মুর বেস ক্যাম্প থেকে কোনও নতুন দলকে আর যাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে খবর ৷

যদিও প্রশাসনের তরফে জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথ যাত্রা স্থগিত করার কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়নি ৷ সরকারি সূত্রে খবর, বর্তমান পরিস্থিতিতে নজর রেখে এবং গোয়েন্দা খবরের জেরে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এদিন সকালে জম্মু বেস ক্যাম্প থেকে অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁও এবং গান্দেরবাল জেলার বালতালের বেস ক্যাম্পগুলির উদ্দেশে তীর্থযাত্রীদের কোনও নতুন দলকে রওনা হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কে নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয় চলাচলও বন্ধ করা হয়েছে। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি কাশ্মীরকে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্তকারী একমাত্র পথ ৷ সবরকম আবহাওয়াতেই এই রাস্তাকে সচল রাখা হয় ৷ নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যখন এই পথে চলাচল বন্ধ করতে চায়, তখনই সাধারণত এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। এই স্থগিতাদেশের বিষয়টি এমন সময়ে এসেছে যখন ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস এবং পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 5 অগস্ট দিনটিকে 'কালো দিবস' হিসেবে পালন করছে।

2019 সালের 5 অগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার 370 ধারার অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে অঞ্চলটিকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুনর্গঠিত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এদিন তারই সপ্তম বার্ষিকী। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা ও পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবিতে এই তিনটি দল জম্মু ও অন্যান্য স্থানে পৃথক বিক্ষোভ কর্মসূচিও ঘোষণা করেছিল। দেশের অন্যতম বৃহত্তম তীর্থযাত্রা অমরনাথ যাত্রা। অত্যন্ত নিশ্ছিদ্র ও বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয় ৷ নিরাপত্তা সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রায়শই যাত্রার পরিকল্পনা পরিবর্তন করে থাকে।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত 4 লাখ 60 হাজারের বেশি অমরনাথ তীর্থযাত্রী দক্ষিণ হিমালয়ে অবস্থিত 3,880 মিটার উচ্চতায় গুহা-মন্দিরে পূজা ও দর্শন করেছেন। 3 জুলাই শুরু হওয়া এই তীর্থযাত্রা 28 আগস্ট রাখী পূর্ণিমা উৎসবের দিন শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

TAGGED:

AMARNATH YATRA
JAMMU AMARNATH YATRA
স্থগিত অমরনাথ যাত্রা
জম্মু কাশ্মীর
AMARNATH YATRA SUSPENDED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.