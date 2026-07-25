আবহাওয়ার উন্নতিতে ফের শুরু অমরনাথ যাত্রা, জম্মু থেকে রওনা 6 হাজারের বেশি তীর্থযাত্রীর

আবহাওয়ার উন্নতিতে ফের শুরু অমরনাথ যাত্রা, জম্মু থেকে রওনা 6 হাজারের বেশি তীর্থযাত্রীর
আবহাওয়া খারাপ থাকায় গত 6 দিন বন্ধ ছিল অমরনাথ যাত্রা ৷ পুনরায় শনিবার থেকে জম্মু থেকে যাত্রা শুরু করলেন তীর্থযাত্রীরা ৷
By PTI
Published : July 25, 2026 at 10:51 AM IST
জম্মু, 25 জুলাই: আবহাওয়ার উন্নতি হতে ফের শুরু অমরনাথ যাত্রা ৷ শনিবার 6 হাজারের বেশি তীর্থযাত্রীর একটি নতুন দল জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে কাশ্মীরের উপত্যকায় অবস্থিত বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে । এমনটাই জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷
খারাপ আবহাওয়ার কারণে গত 6 দিন স্থগিত ছিল অমরনাথ যাত্রা ৷ জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে-বিশেষ করে 3,880 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পবিত্র গুহা-মন্দিরে যাওয়ার দুটি পথে (অনন্তনাগ জেলার 48 কিলোমিটার দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী পহেলগাঁও রুট এবং গান্দেরওয়াল জেলার 14 কিলোমিটার দীর্ঘ অপেক্ষাকৃত ছোট বালতাল রুট)-অবিরাম বৃষ্টিপাত হচ্ছিল ৷ আর এই প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে 19 জুলাই অমরনাথ যাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল ।
প্রশাসনিক কর্তারা জানিয়েছেন, কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে 223টি গাড়ির একটি কনভয় নিয়ে তীর্থযাত্রীদের 18তম দলটি শুক্রবার রাত প্রায় 2টো 40 মিনিটে বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ৷ এই দলে 1,470 জন মহিলা, 25 জন শিশু ও 54 জন সাধু-সহ মোট 6,269 জন তীর্থযাত্রী রয়েছেন । সরকারি আধিকারিকরা আরও জানান, পহেলগাঁও রুটের জন্য কোনও কনভয় পাঠানো হয়নি ।
প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে , আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতির পাশাপাশি উধমপুর-রামবান অংশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিধস ও পাথর পড়ার কারণে তিন দিন বন্ধ থাকার পর জম্মু-শ্রীনগর সড়ক পুনরায় চলাচলের উপযোগী হয়েছে ৷ আর তাই তীর্থযাত্রা আবার শুরু হয়েছে ।
অমরনাথ তীর্থযাত্রা 28 অগস্ট শেষ হওয়ার কথা রয়েছে ৷ ঘটনাচক্রে ওই দিন রাখিবন্ধন উৎসব ৷ এখন পর্যন্ত প্রায় চার লক্ষ তীর্থযাত্রী এই অমরনাথ গুহা-মন্দির দর্শন করেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ 20 হাজার তীর্থযাত্রী জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে তাঁদের যাত্রা শুরু করেছিলেন । যেসব তীর্থযাত্রী জম্মু বেস ক্যাম্পকে যাত্রার সূচনাস্থল হিসেবে বেছে নেন, তাঁদের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ পাহারায় বা কনভয়ে করে কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত বছরের 22 এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনায় 25 জন পর্যটকের প্রাণহানি হয় ৷ আর তারপর এবছর অমরনাথ যাত্রার শুরু থেকে বেনজির নিরাপত্তা দেখা গিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে ৷