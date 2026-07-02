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কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে শুরু অমরনাথ যাত্রা, জম্মু থেকে তীর্থযাত্রীদের প্রথম দলের রওণা

প্রথম দলে 4,822 জন তীর্থযাত্রী ছিলেন, যাঁদের অনেকেই প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির নেওয়া ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

Amarnath Yatra 2026
শুরু অমরনাথ যাত্রা (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 11:41 AM IST

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শ্রীনগর, 2 জুলাই: আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা ৷ বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথ যাত্রার তীর্থযাত্রীদের প্রথম দলকে যাত্রার জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছেন ৷ কাশ্মীরের পহেলগাঁও ও বালতাল— এই দুটি বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে তীর্থ যাত্রার জন্য কঠোর ও বহু-স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

4,822 জন তীর্থযাত্রীর এই প্রথম দলে রয়েছেন 3,707 জন পুরুষ, 816 জন মহিলা এবং 16 শিশু ৷ এছাড়াও 246 জন সাধু এবং 37 জন সাধ্বীও আছেন। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কনভয়ে 106টি বাস, 39টি মাঝারি আকারের গাড়ি, 111টি ছোট গাড়ি এবং তিনটি দু-চাকার গাড়ি রয়েছে। 3,880 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত অমরনাথ গুহা মন্দিরের উদ্দেশে 57 দিন ধরে এই তীর্থযাত্রা শুক্রবার 3 জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে। অনন্তনাগ জেলার ঐতিহ্যবাহী 48 কিলোমিটার দীর্ঘ নুনওয়ান-পহেলগাঁও পথ এবং গান্ডেরওয়াল জেলার অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু খাড়া 14 কিলোমিটার দীর্ঘ বালতাল পথ দিয়ে গুহার উদ্দেশে যেতে হবে ৷ এই দুটি পথ দিয়েই একই সময়ে যাত্রা শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রথম দলে 2,510 জন তীর্থযাত্রী পহেলগাঁও পথে এবং 2,312 জন বালতাল পথ দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই যাত্রা আগামী 28 অগস্ট শেষ হবে। তীর্থযাত্রীদের কনভয় রওনা করানোর আগে উপ রাজ্যপাল মনোজ সিনহা কঠোর নিরাপত্তায় ভগবতী নগর বেস ক্যাম্পে বিশেষ পূজাও করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি নলিন প্রভাত, বিরোধী দলনেতা সুনীল শর্মা, বিজেপি সাংসদ যুগল কিশোর শর্মা, স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক, প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা ৷

Amarnath Yatra 2026
শুরু অমরনাথ যাত্রা (পিটিআই)

"বম বম ভোলে", "হর হর মহাদেব", "জয় বরফানি বাবা"— জয়ধ্বনির মধ্যে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে তীর্থযাত্রীদের দুটি বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে পাঠানো হয় ৷ পরে 'এক্স' হ্যান্ডেলে মনোজ সিনহা পোস্ট করেন, "হর হর মহাদেব ৷ বাবা বরফানির পবিত্র ধামের উদ্দেশে পুণ্যযাত্রা শুরু হলো ৷ জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে শ্রীঅমরনাথ যাত্রার প্রথম দলকে যাত্রার জন্য রওনা করালাম। শ্রীঅমরনাথজি যাত্রা এক গভীর আধ্যাত্মিক জাগরণ।" তিনি জানান, এই পবিত্র পথে প্রতিটি পদক্ষেপ ভগবান শিবের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ভক্তির প্রতিফলন ৷ তিনি তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ ও আধ্যাত্মিকভাবে তৃপ্তিদায়ক যাত্রার জন্য শুভকামনাও জানান।

Amarnath Yatra 2026
শুরু অমরনাথ যাত্রা (পিটিআই)

প্রশাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য তীর্থযাত্রীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রীদের কনভয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও এলাকাটি নিবিড় নজরদারির ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। ট্রাফিক আধিকারিক জানান, 2 জুলাই থেকে 28 অগস্ট পর্যন্ত মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে যান চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে ৷ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন নির্দেশিকা ও সেক্টর-ভিত্তিক সময়সীমা (কাট-অফ টাইমিং) নির্ধারণ করা হবে। এবারের তীর্থযাত্রার জন্য 3 লাখ 90 হাজারেরও বেশি ভক্ত রেজিস্ট্রেশন করেছেন ৷ পাশাপাশি জম্মুতেও অন-দ্য-স্পট রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাও শুরু হয়েছে।

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AMARNATH YATRA 2026

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