বালতাল রওনা অমরনাথ তীর্থযাত্রীর নয়া দল

বালতাল রওনা অমরনাথ তীর্থযাত্রীর নয়া দল
কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে 2,966 জন পুরুষ, 855 জন নারী ও দুই শিশুর এই দলটি তীর্থযাত্রায় শুরু করে ।
Published : July 27, 2026 at 5:19 PM IST
শ্রীনগর, 27 জুলাই: অমরনাথ তীর্থযাত্রীর একটি নতুন দল জম্মু বেস ক্যাম্প থেকে বালতালের উদ্দেশে রওনা হয়েছে সোমবার। এদিন সকালে 140টি গাড়িতে করে 3,823 জন তীর্থযাত্রী অমরনাথ যাত্রা শুরু করেছেন ৷
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে 2,966 জন পুরুষ, 855 জন নারী ও দুই শিশুর এই দলটি তীর্থযাত্রার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। ভূমিধসের জেরে জাতীয় মহাসড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রশাসন একটি লেন চালু করে ৷ এরপরই এই তীর্থযাত্রীদের কনভয়টি উধমপুরের দেওয়েল এলাকা অতিক্রম করে। এই বছর অমরনাথ যাত্রায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা এখন পর্যন্ত চার লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ট্রাফিক বিভাগের ডিএসপি সাজ্জাদ খান বলেন, "রবিবার সন্ধ্যা থেকেই দেওয়েলের কাছে মহাসড়ক পরিষ্কারের কাজ চলছিল ।"
সাজ্জাদ যোগ করেন , "দেওয়েলে ফের ধস নেমেছিল। এর ফলে জম্মুর দিকে আসা সমস্ত গাড়ি, বিশেষ করে ভারী যানবাহনগুলিকে বিভিন্ন স্থানে আটকে রাখতে হয়েছিল । প্রথমে আমরা সেগুলিকে নাশরি, তারপর চন্দ্রকোট এবং পরে মিয়ারে থামিয়েছিলাম। যেহেতু সকালে অমরনাথ যাত্রার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়েছিল, তাই যাত্রার সুষ্ঠু চলাচল নিশ্চিত করেছি । বর্তমানে রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে।" ওই আধিকারিক জানান, তাঁরা দ্রুত দুইমুখী যান চলাচলের জন্য রাস্তাটি সচল করে দেবেন ৷ তিনি বলেন, "কাজ শেষ হলে আমরা আটকে থাকা ভারী ও হালকা যানবাহনগুলোকে চলাচলের অনুমতি দেব । চেনানির সামনে থাকা ভারী যানবাহনগুলি সরে গেলেই বিভিন্ন স্থানে আটকে রাখা ভারী যানবাহনগুলিকেও ছেড়ে দেব।"
এর আগে রবিবার, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (NHAI) জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কের রামবান জেলার রামসুর কাছে গুংরু এলাকায় হওয়া একটি বিশাল ভূমিধস সরানো করা হয় ৷ বিস্তারিত জানিয়ে NHAI-এর একজন আধিকারিক জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার দিকে এনএইচ-৪৪ (NH-44)-এর রামবান-বানিহাল অংশের গাংরু এলাকায় বড় ধরনের ভূমিধস ঘটে। এর ফলে উত্তর ও দক্ষিণমুখী উভয় লেনই বন্ধ হয়ে যায় ৷ যান চলাচলও ব্যাহত হয়।
আধিকারিকরা জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই NHAI ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত কর্মী, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি দল মোতায়েন করা হয় ৷ প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করে। তিনি বলেন, "যোগাযোগ ব্যবস্থা যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে উত্তরমুখী লেনটি (ক্যারিজেওয়ে) পরিষ্কার করার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। নিরলস প্রচেষ্টার ফলে প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে এক লেনে যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়, যার ফলে আটকে পড়া ও জরুরি পরিষেবার গাড়িগুলোর চলাচল শুরু হয়। নিরাপদ চলাচলের সুবিধার্থে প্রায় 12 ঘণ্টা ধরে ওই সচল লেনটিতেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয় ৷"
তিনি আরও জানান যে, সোমবার সকালে অমরনাথ যাত্রার কনভয় নিরাপদে পার হওয়ার পর, এনএইচএআই (NHAI) বাকি লেনটি মেরামতের কাজ পুনরায় শুরু করে । তিনি বলেন, "পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংসস্তূপ অপসারণ ও রাস্তা মেরামতের কাজ শেষ হয়; এরপর উভয় লেনই খুলে দেওয়া হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয় ৷" গত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টির কারণে এনএইচ-44 (NH44)-এর বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে মাঝে মাঝেই যান চলাচল ব্যাহত বা বন্ধ রাখতে হয়েছে। মহাসড়কের উধমপুর এবং কাজিগুণ্ড—উভয় প্রান্তেই কয়েক'শো যানবাহন আটকা পড়ে । ভারী বৃষ্টিপাত ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ছয় দিন বন্ধ থাকার পর শনিবার বালতাল রুট দিয়ে অমরনাথ যাত্রা পুনরায় শুরু হয় । তবে, বিকল্প পাহালগাম রুটটি এখনও বন্ধ রয়েছে, কারণ খারাপ আবহাওয়ার কারণে ওই এলাকার যাত্রাপথের অবস্থা এখনও চলাচলের অনুকূল নয় ।