শুরু অমরনাথ যাত্রা ! শেষ মুহূর্তে দিন পরিবর্তনে 'না' প্রশাসনের
এবার যাত্রীদের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন নিয়ম করেছে প্রশাসন ৷ বলে দেওয়া হয়েছে, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময় যে দিনটি বাছাই করেছেন সেদিনই করতে হবে যাত্রা ৷
By PTI
Published : July 3, 2026 at 8:17 AM IST
শ্রীনগর, 3 জুলাই: শুরু হল এ বছরের অমরনাথ যাত্রা ৷ শুক্রবার সকালে দুটি আলাদা আলাদা শিবির থেকে পবিত্র গুহার দিকে রওনা দিয়েছেন 4 হাজার 809 তীর্থযাত্রী ৷ টানা 57 দিন মানে 28 অগস্ট পর্যন্ত চলবে যাত্রা ৷
নুয়ানের শিবির থেকে যাত্রা শুরু করে পহেলগাঁও হয়ে 48 কিলোমিটার রাস্তা পেরিয় গন্তব্যের দিকে রওনা দিয়েছেন বহু যাত্রী ৷ এটাই চিরাচরিত পথ ৷ এখন বালতাল হয়ে 14 কিলোমিটার পথ পেরিয়েও গুহায় পৌঁছনো যায় ৷ এই রাস্তা ধরেও গত কয়েক বছর ধরে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা বাড়ছে ৷
এবার যাত্রীদের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন নিয়ম করেছে প্রশাসন ৷ বলে দেওয়া হয়েছে, এবার আর যাত্রার দিন পরিবর্তন করতে পারবেন না যাত্রীরা ৷ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময় যে দিনটি বাছবেন সেই দিনেই করতে হবে যাত্রা ৷ অন্য কোনও দিন যাত্রার সুযোগ থাকছে না ৷ প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী থাকলে প্রশাসনের পক্ষে নিরাপত্তা দেওয়া সহজ হয় ৷ কোনও দিন আচমকা যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেলে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় ৷ এই ধরনের কোনও পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করতেই যাত্রার দিন পরিবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন ৷
এতদিন অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন না করেই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী উপত্য়কায় চলে আসতেন ৷ তাঁদের তৎকাল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যাত্রার অনুমতি দেওয়া হত ৷ এবার থেকে আর সেই ব্যবস্থায় খানিকটা পরিবর্তন আসছে ৷ আগে থেকে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করেননি এমন যাত্রীদের জন্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে যাত্রার দিন ঠিক করা হবে ৷ সেই দিনের আগে বা পরে কেউ যাত্রার অংশ হতে পারবেন না ৷একইসঙ্গে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন এমন যাত্রীদের অনেকেই নির্ধারিত দিনের আগে জম্মু ও কাশ্মীরে এসে পৌঁছেছেন ৷ তাঁরাও আগেভাগেই যাত্রা সেরে নিতে চান ৷ কিন্তু তাঁদেরও নির্দিষ্ট দিনেই যাত্রা করতে হবে ৷ যাত্রার দিন বদলের কোনও সুযোগই থাকছে না কার্যত ৷
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে সকলেই যাতে যাত্রা করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে তারা তৎপর ৷ পাশাপাশি নিরাপত্তার দিকটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ 2025 সালের এপ্রিল মাসে পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গি হামলার পর থেকেই সামগ্রিকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে ৷ তাছাড়া ওই জঙ্গি হামলার সরাসরি প্রভাব পড়েছিল উপত্য়কার পর্যটনের উপর ৷ কিন্তু গতবছর এই যাত্রায় মানুষ যেভাবে অংশ নিয়েছেন তারপর থেকে ধীরে ধীরে ভয়ের আবহ কাটতে শুরু করেছে ৷ সেই সূত্রে এবারের যাত্রাও একইভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷