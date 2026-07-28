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কাশ্মীরের গান্দেরবালে খাদে পড়ল অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের বাস, আহত 40

জম্মু ও কাশ্মীরের গান্দেরবালে অমরনাথ তীর্থযাত্রীবাহী একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ, আইটিবিপি, সিআরপিএফ এবং সেনাবাহিনী একত্রে একটি উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে।

Amarnath Pilgrims Bus Accident
কাশ্মীরের গান্দেরবালে খাদে পড়ল অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের বাস, আহত 40 (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 12:05 PM IST

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গান্দেরবাল, 28 জুলাই: মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের গান্দেরবাল জেলা থেকে একটি বাস দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, গান্দেরবালের গুন্ড এলাকায় তীর্থযাত্রীদের নিয়ে একটি বাস খাদে পড়ে যায় ৷ এই ঘটনায় প্রায় 40 জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । তীর্থযাত্রীরা অমরনাথ দর্শন সেরে ফিরছিলেন। তবে, একটি বিপজ্জনক রাস্তায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহাও এই দুর্ঘটনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন।

দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটল?

জানা গিয়েছে, গান্দেরবালে একটি বিপজ্জনক রাস্তায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে বেশ কিছুটা নিচে একটি বাড়ির ছাদের উপর পড়ে যায় ৷ একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশকর্তা জানিয়েছেন যে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, আইটিবিপি, সিআরপিএফ, সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত একটি উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং সকল আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সকলের অবস্থাই স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। তিনি আরও জানান যে, বেশিরভাগ মানুষ সামান্য আহত হয়েছেন এবং চিকিৎসার জন্য তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, সকালের প্রার্থনার পর বাড়ি ফেরার পথে তাঁরা একটি বিকট শব্দ শুনতে পান। তিনি বলেন, "আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখি, একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। আমরা কয়েকজন তীর্থযাত্রীকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠাই। এরপর নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশও সেখানে পৌঁছায় এবং সবাইকে উদ্ধারের কাজে সহায়তা করে।"

তিনি জানান, বাসটি একটি বাড়ির ওপর গিয়ে পড়ে, যার ফলে তীর্থযাত্রীরা রক্ষা পান। ওই স্থানীয় বাসিন্দা আরও বলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বাড়ির মালিক দিন মোহাম্মদ তখন বাইরে গবাদি পশু চরাচ্ছিলেন।" অন্য এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, দুর্ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে সেখানে একটি 'এল' (L) আকৃতির বাঁক রয়েছে এবং অতীতেও ওই জায়গায় এমন বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

Amarnath Pilgrims Bus Accident
চলছে উদ্ধারকাজ (ইটিভি ভারত)

খবর পাওয়ার পরপরই গুন্ড (Gund) পুলিশ ও অন্যান্য কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এসএইচও (SHO) রইস আহমেদের নেতৃত্বাধীন পুলিশের একটি দল এবং আইটিবিপি (ITBP), সিআরপিএফ-এর 118 ব্যাটালিয়ন, 2 অসম রাইফেলস, 21 রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, যাত্রা পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্ধারকাজে অংশ নেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি থেকে আহত সমস্ত তীর্থযাত্রীকে নিরাপদে বের করে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালগুলোতে পাঠানো হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাসে থাকা অধিকাংশ তীর্থযাত্রীই সামান্য আঘাত পেয়েছেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) মনোজ সিনহা আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন।

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GANDERBAL
AMARNATH YATRA
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