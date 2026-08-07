উদ্বোধনের পরেই ভাঙল রাস্তা, লখনউ-কানপুর এক্সপ্রেসওয়েতে জল শুকোতে ব্যবহার পেডেস্টাল ফ্যান

উদ্বোধনের পরেই ভাঙল রাস্তা, লখনউ-কানপুর এক্সপ্রেসওয়েতে জল শুকোতে ব্যবহার পেডেস্টাল ফ্যান
সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে কেন্দ্রে ও উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে নিশানা অখিলেশ যাদবের ৷ তুললেন দুর্নীতির অভিযোগ ৷
Published : August 7, 2026 at 2:16 PM IST
লখনউ, 7 অগস্ট: রাস্তা শুকোচ্ছে পেডেস্টাল ফ্যান দিয়ে ! তাও আবার যে-সে রাস্তা নয় ৷ লখনউ ও কানপুর সংযোগকারী এক্সপ্রেসওয়ে ৷ 4 হাজার 700 কোটি টাকা খরচ করে তৈরি রাস্তায় উদ্বোধনের কয়েকদিন পরেই বেহাল অবস্থা এই এক্সপ্রেসওয়ের ৷ অভিযোগ, উদ্বোধনের একদিনের মধ্যেই রাস্তায় বৃষ্টির জল জমে গিয়েছে এবং ওই অংশ ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে ৷ রাস্তার ওই অংশ শুকোনোর জন্য পেডেস্টাল ফ্যান চালানো হয়েছে, সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেছেন অখিলেশ যাদব ৷
সোশাল মিডিয়ায় 26 সেকেন্ডের ভিডিয়ো পোস্ট করে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি লিখেছেন, "এটাই বিজেপির উন্নয়নের নতুন হাওয়া... কিছুদিন আগেই উদ্বোধন হওয়া রাস্তা মেরামতির দরকার পড়ে গিয়েছে ৷ আর মেরামত হওয়া অংশ শুকনোর জন্য পাখা চালানো হয়েছে ৷ হাস্যকর যত সব ঘটনা ৷ মাত্র 2-3 সপ্তাহের মধ্যে যে রাস্তা ভেঙে যায়, সেখান দিয়ে চলাচলের ঝুঁকি কে নেবে ?"
ये है भाजपाई तरक़्क़ी की नई हवा… कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की ज़रूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी हास्यास्पद है। 2-3 हफ़्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है उस पर चलने का जोखिम… pic.twitter.com/iIycX2fI4O— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 6, 2026
তিনি প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ভূমিকা নিয়েও ৷ অখিলেশ লিখেছেন, "প্রশ্ন এটাই যে, 'অটল প্রোগ্রেস ওয়ে' কেবল যোজনাই হয়ে থাকবে, নাকি এটি বাস্তব রূপ পাবে... এমন নয়তো, কাগজ-কলমে রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে, আর তার টাকা ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছে ৷ বিজেপির শাসনকালে নির্মাণ হওয়া অধিকাংশ রাস্তা চলে কম, ধসে যায়, ধুয়ে যায়, পড়ে যায় বেশি ৷"
ये है भाजपाई तरक़्क़ी की नई हवा… कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की ज़रूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी हास्यास्पद है। 2-3 हफ़्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है उस पर चलने का जोखिम… pic.twitter.com/zfoydUzRAL— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 6, 2026
উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের লখনউ ও কানপুর এক্সপ্রেসওয়ে কয়েক সপ্তাহ আগেই ধুমধামের সঙ্গে উদ্বোধন হয় ৷ তারপর যান চলাচলও শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু, কয়েকদিনের বৃষ্টিতেই পিচ ধুয়ে গিয়ে, রাস্তায় গর্ত তৈরি হয় ৷ এরপরেই দ্রুত রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হয় ৷ অভিযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত অংশে মোরাম ঢেলে গর্ত ঢাকা হয় ৷ তারপর ওই অংশ শুকনোর জন্য রাস্তায় ধারে পেডেস্টাল ফ্যান চালানো হয় ৷
কিন্তু, প্রশ্ন উঠছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তৈরি হওয়া এই এক্সপ্রেসওয়ে কীভাবে 2-3 সপ্তাহের মধ্যে এমন বেহাল হয়ে যায় ? 4,700 কোটি টাকা খরচ করে তৈরি এই রাস্তায় ব্যবহার হওয়া উপাদানের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ যা নিয়ে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷