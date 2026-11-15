ত্রুটিপূর্ণ ব্রেকিং সিস্টেম ! বন্দেভারতকে 463 কিলোমিটার চলার অনুমতি ঘিরে তুঙ্গে তরজা
Vande Bharat Runs With Faulty Break: গত 24 অক্টোবর ঝাড়খণ্ড থেকে উত্তরপ্রদেশের মধ্যে একটি খালি বন্দেভারত এক্সপ্রেসকে নিয়ে যাওয়াকে ঘিরে বিতর্ক ।
By PTI
Published : November 15, 2026 at 4:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: ত্রুটিপূর্ণ ব্রেকিং সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও একটি বন্দেভারত এক্সপ্রেসকে 463 কিলোমিটার পথ চলার অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ ! আর তার জেরে ফের একবার ভারতীয় রেলের যাত্রী সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে ৷ অভিযোগ, গত অক্টোবর মাসে ঝাড়খণ্ড থেকে উত্তরপ্রদেশের মধ্যে একটি খালি বন্দেভারত এক্সপ্রেসকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাতে নানা ধরনের সমস্য়া ছিল । ফলে ওই রুটে থাকা অন্যান্য যাত্রীবাহী ট্রেনের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ৷
ঘটনাটি ঘটেছিল গত 24 অক্টোবর ৷ 11 নভেম্বর অসমে কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ৷ আর সাইরাংয়ের দুর্ঘটনাটিও ঘটেছিল প্রায় একই ধরনের অবহেলার কারণে ৷ সেখানেও ট্রেনের ব্রেক কাজ করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ফলে গত 24 অক্টোবর ত্রুটিপূর্ণ ব্রেকিং সিস্টেম থাকা বন্দেভারত এক্সপ্রেসের কারণে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা ৷
এনিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে বলা হয়েছে, "পর্যাপ্ত 'ব্রেক পাওয়ার' ছাড়া ট্রেন চালানো একটি গুরুতর নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাফিলতি ৷ এর ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঘটে যেতে পারে ৷ এটি রেলকর্মী এবং যাত্রীদের জীবনের সুরক্ষা এবং রেল পরিচালনা সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রভাবিতও করতে পারে ৷"
প্রথমে ঠিক ছিল, ঝাড়খণ্ডের হাতিয়া থেকে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি পর্যন্ত একটি মালবাহী লোকোমোটিভ এই খালি রেকটিকে টেনে নিয়ে যাবে ৷ তার জন্য দুটি ট্রেনের ব্রেকিং সিস্টেমের যুক্ত করারও কথা ছিল ৷ কিন্তু অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট রেলকর্মীদের একাংশ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ট্রেনটিকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া উচিত তা জানতে পারেননি । পাশাপাশি সমস্যা চিহ্নিত হওয়ার পরও সতর্কবার্তাও উপেক্ষা করার অভিযোগও উঠেছে ওই রেলকর্মীদের বিরুদ্ধে ৷
রাঁচির ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারকে (ডিআরএম) তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল ৷ এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে ৷ 7 নভেম্বর জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "লোকো পাইলটের বিবৃতি অনুযায়ী, পরীক্ষার সময় তিনি দেখতে পান, ট্রেনটির ব্রেক সিস্টেম অত্যন্ত দুর্বল ও অকার্যকর ৷"
রাঁচি স্টেশনে পৌঁছানোর পর, লোকো পাইলট ব্রেক দুর্বল হওয়ার বিষয়টি লসেকশন কন্ট্রোলার ও ট্র্যাকশন লোকো কন্ট্রোলারকে লিখিতভাবে জানান ৷ কিন্তু তাতে কাজের কাজ হয়নি । নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, "ব্রেক পাওয়ার দুর্বল জানানো সত্ত্বেও, ট্রেনটিকে সেই অবস্থাতেই এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ৷"
মুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেনটি চালানো অন্য এক লোকো পাইলটও ব্রেকের দুর্বল কার্যক্ষমতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোলারদের জানিয়েছিলেন ৷ তিনি সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, বিপি বা 'ব্রেক পাওয়ারে'র প্রেশার কমিয়ে ব্রেক প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছিল না ৷ তারপর ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হয়নি । শেষমেশ উত্তরপ্রদেশের চান্দৌলি জেলায় অবস্থিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনের রেলকর্মীরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেছিলেন ৷
পরে রেলকর্তারা ট্রেনটি পরিদর্শন করেন, সমস্ত বগির ব্রেকিং সিস্টেম বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল, যার ফলে ব্রেকগুলি কার্যকর হচ্ছিল না ৷ প্রাথমিক তদন্তে কোচ অ্যান্ড ওয়াগন (C&W) কর্মী, সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলির সেকশন ও ট্র্যাকশন কন্ট্রোলার এবং হাতিয়া থেকে ডিডিইউ (DDU) পর্যন্ত ট্রেনটি পরিচালনাকারী ক্রুদের গাফিলতি পাওয়া গিয়েছে ৷
তদন্তে আরও উঠে এসেছে, ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সি অ্যান্ড ডব্লিউ (C&W) কর্মীরা খালি রেকটিকে ছাড়ার আগে ব্রেকগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা সরেজমিনে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, ব্রেক পাওয়ার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে তথ্য পাওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট রেলকর্মীরা কোনও পদক্ষেপ নেননি ৷ বন্দেভারতের ব্রেকিং সিস্টেম সম্পর্কে ট্রেনের কর্মীদের ধারণা না-থাকায়, বগিগুলিতে ব্রেক ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা তাঁরা সরেজমিনে যাচাই করতে পারা যায়নি বলেও তদন্তে উঠে এসেছে ৷