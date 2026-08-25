4 যুবকের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ! মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় চাঞ্চল্য

4 যুবকের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ! মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় চাঞ্চল্য
ঘটনায় মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবকের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ ৷ পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ৷
Published : August 25, 2026 at 10:04 PM IST
মৌগঞ্জ (মধ্যপ্রদেশ), 25 অগস্ট: ধর্মীয় উৎসবের প্রস্তুতি চলাকালীন ভয়াবহ ঘটনা ৷ চারজনের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের বিরুদ্ধে ৷ সোমবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের মৌগঞ্জ জেলার লৌর থানা এলাকায় ৷ অনেক রাত পর্যন্ত ওই চারজন উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন ৷ এই ঘটনায় চারজন হাসপাতালে ভর্তি ৷ আজহারউদ্দিন ওরফে রাজু নামে এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
এ নিয়ে মৌগঞ্জের এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্ত যুবক ঘটনার পর সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে আমরা জানতে পেরেছি ৷ এই ঘটনায় চারজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন ৷ আজহারউদ্দিন ওরফে রাজু নামে এক যুবক মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে রেওয়ারের সঞ্জয় গান্ধি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন ৷ তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷" এই ঘটনায় অন্য আহতরা হলেন, মহম্মদ সাদ্দাম, আনোয়ার আলি, আজহারউদ্দিন এবং তাঁর ভাই আতিক আহমেদ ৷ অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, অনেক রাত পর্যন্ত গ্রামবাসীরা 26 অগস্ট হতে চলা ওই উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন ৷ উৎসবের সাজসজ্জার কাজ চলার সময়, এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক বোতলে করে পেট্রল নিয়ে এসে চারজনের গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ৷ আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর আক্রান্তরা বাঁচতে এদিক-ওদিক দৌড়তে শুরু করেন ৷ তাঁদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিভিয়ে তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান ৷
জানা গিয়েছে, মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক ঘটনার পর সেখান থেকে পালিয়ে যায় ৷ তবে কেন সে এমনটা করলেন, তা জানা যায়নি ৷ পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ৷ এই ঘটনায় চারজনেই গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন ৷ তবে, তাঁদের মধ্যে আজহারউদ্দিন ওরফে রাজুর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ তাঁকে রেওয়ার সঞ্জয় গান্ধি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে ৷
এই ঘটনায় আক্রান্ত সাদ্দাম হোসেন বলেন, "আমরা উৎসব উদযাপনের জন্য সাজাচ্ছিলাম, ফুল লাগাচ্ছিলাম ৷ ওই সময় কোনও আলো ছিল না ৷ তখনই অন্ধকারের মধ্যে একটি ছেলে বোতলে পেট্রল এনে আমাদের উপর ঢেলে দেয়, আর লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় ৷"