রাহুল গান্ধির দ্বৈত নাগরিকত্বের তদন্তে FIR দায়েরের নির্দেশ দিল আদালত

রাহুল গান্ধির দ্বৈত নাগরিকত্বের তদন্তে FIR দায়েরের নির্দেশ দিল আদালত
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ব্রিটিশ নাগরিক, যা অবৈধ বলে অভিযোগ করেছেন এক বিজেপি কর্মী ৷ এলাহাবাদ হাইকোর্ট রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিল ৷
Published : April 17, 2026 at 8:38 PM IST
লখনউ, 17 এপ্রিল: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ উঠেছে ৷ এক বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, ভারতের পাশাপাশি তাঁর ব্রিটিশ নাগরিকত্ব রয়েছে ৷ এই মামলায় শুক্রবার রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্তের নির্দেশ দিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ ৷
লখনউ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এফআইআর দায়ের হলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সহযোগিতায় এই দ্বৈত নাগরিকত্বের তদন্ত করতে পারবে ৷ গত 28 জানুয়ারি বিশেষ জনপ্রতিনিধি আদালত রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আবেদন বাতিল করে দেয় ৷
মামলাকারী কর্ণাটকের বিজেপি কর্মী এস বিগনেশ শিশির এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থীর বেঞ্চ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিয়েছে ৷ এর আগে বিশেষ জনপ্রতিনিধি আদালত জানিয়েছিল, নাগরিকত্বের সঙ্গে জড়িত বিষয়ে বিচারের এক্তিয়ার তাদের নেই ৷
In a Land Mark and Historic Judgement The Hon'ble Allahabad High Court at Lucknow Bench has allowed my Petition and Ordered & Directed the Kotwali Police Station, Rae Bareli District, Uttar Pradesh to Register a First Information Report Against Shri. Rahul Gandhi, Member of…— VIGNESH SHISHIR (@VIGNESHBJP_KTK) April 17, 2026
প্রথমে এই উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলির জনপ্রতিনিধি আদালতে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ৷ পরে গত বছরের 17 ডিসেম্বর আবেদনকারী এস বিগনেশ শিশিরের অনুরোধে এই মামলাটি লখনউতে স্থানান্তরিত করে হাইকোর্ট ৷ কিন্তু চলতি বছরের 28 জানুয়ারি এফআইআর দায়েরের আবেদন খারিজ করে দেয় জনপ্রতিনিধি আদালত ৷
হাইকোর্টের রায়ের পর বিজেপি কর্মী বিগনেশ শিশির সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন ৷ তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের এই নির্দেশকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ বিজেপি কর্মী লেখেন, "আদালত আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেছে ৷ উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি জেলার কোতোয়ালি থানাকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিয়েছে ৷"
কংগ্রেস সাংসদ রাহুলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব রয়েছে ৷ বিজেপি কর্মী লেখেন, "আমি লখনউয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ৷ আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আদালতের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম ৷ দেশের জাতীয় সুরক্ষা এবং বৃহত্তর জনস্বার্থে প্রকৃত সত্য বের করার পথ উন্মোচন করেছে আদালত ৷"