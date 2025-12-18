ETV Bharat / bharat

লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা যুগলদের নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

লিভ-ইন রিলেশনশিপে থাকা যুগলদের পাশে দাঁড়াল হাইকোর্ট ৷ এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক কুমার সিং জানান, এই সম্পর্ককে অবৈধ বলা যাবে না ৷

LIVE IN RELATIONSHIP
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 6:30 PM IST

প্রয়াগরাজ, 18 ডিসেম্বর: তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ৷ লিভ-ইনে থাকা যুগলদের অবৈধ বলা যাবে না ৷ এটা কোনও অপরাধ নয় বলে জানালেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক কুমার সিং ৷ তাঁর মতে, লিভ-ইন রিলেশনশিপ সম্পর্ক সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে ৷ তবে এটা কখনই বলা যাবে না যে, এই ধরনের সম্পর্ক অবৈধ বা বিয়ে ছাড়া কোনও যুগলের একসঙ্গে থাকা অপরাধ। তাই, সরকারের উচিত এই যুগলদের নিরাপত্তা দেওয়া ৷

আদালতের পর্যবেক্ষণ, কোনও ব্যক্তির জীবনের অধিকারকে সবসময়ই গুরুত্ব দেওয়া উচিত ৷ কোনও মহিলা বা পুরুষ বিয়ে অর্থাৎ সামাজিক বন্ধন ছাড়াও একসঙ্গে থাকতে পারে ৷ এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক কুমার সিং লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা কাপলদের জন্য পুলিশি সুরক্ষা চেয়ে বেশ কয়েকটি আবেদন গ্রহণ করেছেন । পাশাপাশি আদালত জানিয়েছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাঁর পছন্দের সঙ্গী বেছে নিলে, তাঁদের শান্তিপূর্ণ জীবনে আপত্তি বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারোর নেই।

এমনকী পরিবারের কোনও সদস্যও ওই যুগলের মাঝে বাধা হতে পারবে না ৷ সংবিধান অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা করা রাজ্যেরই কর্তব্য। আদালত জানায়, রাজ্য কখনই প্রাপ্তবয়স্কদের জীবন ও তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অস্বীকার করতে পারে না ৷ মামলাকারী প্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে ছাড়ায় একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাই তাঁর সিদ্ধান্তের উপর রায় দেওয়ার কোনও এক্তিয়ার আদালতের নেই। মামলাকারীর আবেদন মঞ্জুর করে আদালতের নির্দেশ, কোনও আবেদনকারী তাঁদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে বাধার সম্মুখীন হলে, তাঁরা এখনকার দেওয়া নির্দেশের একটি জেরক্স-সহ সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/এসএসপি/এসপি'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এরপর পুলিশ আধিকারিকদের কাজ হবে, আবেদনকারী ও তাঁর সঙ্গী স্বাধীন ইচ্ছায় একসঙ্গে বসবাস করছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার পরে তাৎক্ষণিক সুরক্ষা প্রদান করা।

পুলিশের কোনও কর্তা তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না ৷ যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক এফআইআর দায়ের করা হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট আরও জানায়, যদি যুগলের কাছে বয়সের কোনও তথ্যপ্রমাণ না-থাকে এবং তাঁরা গ্রামীণ এলাকা/অথবা পড়াশোনা না-জানেন/কম শিক্ষিত হয়, তাহলে পুলিশ কর্মকর্তারা এই ধরনের ছেলে বা মেয়ের সঠিক বয়স নির্ধারণের জন্য একটি ওসিফিকেশন টেস্ট (বয়স নির্ধারণের জন্য হাড় পরীক্ষা) করতে পারেন ৷ পাশাপাশি, আইনের অধীনে অনুমোদিত অন্যান্য পদ্ধতিও অনুসরণ করতে পারেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানিয়েছিল, সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় প্রয়োজনে লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম থাকা উচিত ৷ তরুণ প্রজন্ম এই ধরনের সম্পর্কের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। তাই সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ বাঁচাতে 'লিভ ইন' সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ থাকা দরকার। কিন্তু, ডিসেম্বরের লিভ-ইন রিলেশনশিপ নিয়ে নয়া সিদ্ধান্ত জানাল এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷

