সিকিমে পর্যটন-কর্মসংস্থানে জোর, সেনার উদ্যোগে 13 হাজার ফুট উচ্চতায় 'অল উইমেন' ক্যাফে

সিকিমে পর্যটন-কর্মসংস্থানে জোর, সেনার উদ্যোগে 13 হাজার ফুট উচ্চতায় 'অল উইমেন' ক্যাফে
পূর্ব সিকিমের দুর্গম পাহাড়ে থাকা বাবা হরভজন সিং মন্দিরের কাছে 'অল উইমেন' ক্যাফে ৷ ভারতীয় সেনার 'রণভূমি দর্শন'-এর অংশ হিসেবে চালু এই ক্যাফে ৷
Published : May 11, 2026 at 7:08 PM IST
সিকিম, 11 মে: প্রতিকূল আবহাওয়া আর হাড়কাঁপানো ঠান্ডা ৷ এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করে ঘুরে দাঁড়ানোর এক নতুন নজির গড়ল সিকিমের মহিলারা ৷ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 13,000 ফুট উচ্চতায় পূর্ব সিকিমের তুষারশুভ্র পাহাড়ে যাত্রা শুরু করল এক বিশেষ 'অল উইমেন' ক্যাফে ৷ যে ক্যাফেটি পুরোপুরি স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ৷ আর এই জায়গাটি পর্যটকদের কাছে কেবল খাবারের আস্তানা নয়, বরং নারী ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছে ৷
পূর্ব সিকিমের দুর্গম পাহাড়ে থাকা বিখ্যাত বাবা হরভজন সিং মন্দিরের কাছে এই ক্যাফেটির ভাবনা এবং বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করেছে ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কোর ৷ স্থানীয় প্রশাসন ও মানুষজনের সহযোগিতায় এই ক্যাফেটি তৈরি করা হয়েছে ৷ মূলত ভারতীয় সেনার 'রণভূমি দর্শন'-এর অংশ হিসেবে এই ক্যাফেটি চালু করা হয়েছে ৷ যার লক্ষ্য হল, সীমান্ত এলাকায় পর্যটনকে ত্বরান্বিত করা এবং এই অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব ও ঐতিহ্যকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা ৷
বাহিনীর এই উদ্যোগের আরেকটি উদ্দেশ্য, স্থানীয় জনজীবনে এক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা ৷ ক্যাফেটির প্রথম বিশেষত্ব ও এর গুরুত্ব হল নারী ক্ষমতায়ন ৷ ক্যাফেটি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যা সিকিমের এই পাহাড়ি এলাকার মহিলাদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করছে ৷ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়েছে, যা পাহাড়ি জনপদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে বলে জানাচ্ছে বাহিনী ৷
পর্যটনের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহের সংযোগ ঘটিয়ে এই অঞ্চলে একটি স্থায়ী উন্নয়নের মডেল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে ৷ বাবা হরভজন সিং মন্দিরে আসা হাজার-হাজার পর্যটক এখন থেকে 13,000 ফুট উচ্চতায় মনোরম পরিবেশে উন্নত মানের আতিথেয়তা পাবেন এই ক্যাফে থেকে ৷
ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই ক্যাফেটি কেবল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি সেনা ও সাধারণ মানুষের (Military-Civil Collaboration) সুদৃঢ় সম্পর্কের প্রতিফলন ৷ সীমান্ত এলাকার আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ভারতীয় সেনা যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই উদ্যোগ তারই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ৷
এই বিষয়ে ত্রিশক্তি কোরের কর্নেল গৌরব রাঠোর বলেন, "এই ক্যাফেটি দুর্গম উচ্চতায় বসবাসকারী মানুষের কঠোর এবং ব্যবসায়ী মানসিকতার পরিচয় দেয় ৷ এটি সীমান্ত পর্যটনকে একটি নতুন মাত্রা দেবে ৷" পূর্ব সিকিমের এই 'অল উইমেন' ক্যাফে আগামী দিনে পর্যটকদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠবে এবং সিকিমের সীমান্ত জনপদের আর্থ-সামাজিক মানচিত্রে এক আমূল পরিবর্তন আনবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷