কিশোর-কিশোরীদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ! সংসদে আলোচনার প্রস্তাব

কিশোর-কিশোরীদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ! সংসদে আলোচনার প্রস্তাব
বুধবার থেকে শুরু সংসদের বাজেট অধিবেশন ৷ তার আগে মঙ্গলবার হল সর্বদল বৈঠক ৷ সেখানে একাধিক বিষয়ে আলোচনার দাবি জানাল বিরোধী শিবির ৷
নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: কিশোর-কিশোরীদের কি সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে রাখা উচিত ? বাজেট অধিবেশনে এ নিয়ে আলোচনা চাইল বিরোধী শিবির ৷ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন ৷ বাজেট পেশ রবিবার ৷ তার আগে মঙ্গলবার ছিল সর্বদলীয় বৈঠক ৷ সেখানেই এ দাবি ওঠে ৷
শীতকালীন অধিবেশনে একশো দিন কাজ প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে ভিবি-জিরামজি করা হয়েছিল ৷ প্রকল্প থেক মহত্মা গান্ধির নাম পড়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল বিরোধীরা ৷ পাল্টা আক্রমণ শানায় শাসক শিবির ৷ এবারও তারা এ নিয়ে আলোচনা চেয়েছিল ৷ কিন্তু অধিবেশন শুরুর আগের দিন সরকার জানাল, এ নিয়ে আর কোনও আলোচনা হবে না ৷ সরকারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিরোধী সাংসদরা ৷
রাজ্য়সভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পাশাপাশি বিরোধী শিবিরের আরও অনেক সাংসদ এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন ৷ সেখানেই কংগ্রেসের তরফে দলের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশের পাশাপাশি কেরলের সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস ভিবিজিরামজি নিয়ে আরও একবার আলোচনা করার প্রস্তাব দেন বৈঠকে ৷ কিন্তু সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানান, ওই বিষয়ে আলোচনার কোনও সুযোগ নেই ৷ সরকার পিছনের দিকে তাকাতে রাজি নয় ৷
এর পাশাপাশি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন, আমেরিকার শুল্ক আরোপ, বায়ু দূষণ এবং দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও চর্চা চেয়েছে বিরোধী শিবির ৷ সেখানেই কিশোর-কিশোরীদের সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখার বিষয়টি বিস্তারিত চর্চার দাবি উঠেছে ৷ সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনার পর বিভিন্ন মহল থেকে এই দাবি উঠেছে ৷ কয়েকটি রাজ্যের সরকার এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে ৷ তাছাড়া ফ্রান্সের মতো কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত আইন লাগুও হয়ে গিয়েছে ৷
অন্যদিকে ভিবি-জিরামজি নিয়ে বিরোধীদের দাবি প্রসঙ্গে সংসদীয় মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, "কোনও আইন পাশ হয়ে গেলে সেটা মেনে চলাই দস্তুর ৷ আমরা পিছন দিকে তাকাতে পারি না ৷" বিরোধীদের তোলা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে কি না তা নিয়ে সংসদীয় মন্ত্রী বলেন, "এটা বছরের প্রথম অধিবেশন ৷ রাষ্ট্রপতির ভাষণ হয়ে যাওয়ার পর সংসদের বিস্তারিত কার্যবিবরণি নিয়ে আলোচনা হতে পারে ৷" এসআইআর নিয়ে আলোচনা হবে কি না এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মোদি মন্ত্রিসভার সদস্য বলেন, " গত অধিবেশনে সংসদের দুটি কক্ষেই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংস্কার নিয়ে সবিবস্তারে আলোচনা হয়েছে ৷ সেখানে কথা হয়েছে এসআইআর নিয়েও ৷ আর তাই আলাদা করে এ নিয়ে চর্চা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না ৷"
গত কয়েকটি অধিবেশনে বিরোধী সাংসদ ক্রমাগত হৈ-হট্টগোল করে গিয়েছেন ৷ এবার যাতে তেমন কিছু না হয় তার জন্য বিরোধী শিবিরকে অনুরোধ করেছেন সংসদীয় মন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "সরকারের তরফে বিরোধীদের কাছে আমার অনুরোধ, সংসদীয় গণতন্ত্রে আমরা মানুষের হয়ে কথা বলতে নির্বাচিত হয়েছি ৷ সে কথা আমাদের মনে রাখা উচিত ৷ আমাদের কথা বলার অধিকার আছে- সেটা আমরা নিশ্চয় প্রয়োগ করব ৷ কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে অন্যের কথা শোনার অভ্যাসও প্রয়োজন ৷"