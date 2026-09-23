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ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক, অন্তর্দ্বন্দ্বের তত্ত্ব খারিজ করে পাল্টা বিবৃতি নির্বাচন কমিশনের

EC STATEMENT OVER SIR: SIR চলাকালীন নাম বাদ পড়া-সহ একাধিক বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে খবর ৷

EC STATEMENT over SIR
অন্তর্দ্বন্দ্বের তত্ত্ব খারিজ নির্বাচন কমিশনের (এএনআই)
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By PTI

Published : September 23, 2026 at 4:08 PM IST

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নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: অন্তর্কলহ ইস্যুতে এবার প্রতিক্রিয়া দিল নির্বাচন কমিশন ৷ জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দুই কমিশনারের অভিযোগ নিয়ে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া বিতর্কের জবাব দিল নির্বাচন কমিশন ৷ বুধবার কমিশন তাদের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, "ওই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এসআইআর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে তিনজন নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে দু'জন আপত্তি জানিয়েছিলেন।" কমিশনের দাবি, তাদের সমস্ত সরকারি নির্দেশ, সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক নির্দেশিকা জারির পূর্ণ আইনি বৈধতা রয়েছে ৷ পাশাপাশি, যে কোনও প্রতিষ্ঠানেই আলোচনার সময় ভিন্নমত ও পর্যবেক্ষণ থাকাটা একটি স্বাভাবিক বিষয় বলেও মনে করছে কমিশন।

ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য দেশজুড়ে চলা SIR কর্মসূচি চলাকালীন বিভিন্ন রাজ্যে নাম বাদ পড়া-সহ একাধিক বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী যে আপত্তি বা উদ্বেগ জানিয়েছিলেন বলে খবর প্রকাশ করে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ৷ এরপরই বিরোধীরা কমিশনকে কাঠগড়ায় তোলে ৷ জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগেরও দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা ৷ প্রকাশিত সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে কমিশন এদিন বিবৃতি জারি করেছে ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কমিশনারদের দেওয়া পরামর্শগুলি ছিল নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে।

কমিশন জানিয়েছে, ভারতীয় গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মাথায় রেখে তারা সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "কমিশনের জারি করা সমস্ত সরকারি আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক নির্দেশিকার পূর্ণ আইনি বৈধতা রয়েছে এবং এগুলি সবই 'চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনারস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশনস অফ সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) অ্যাক্ট, 2023'-এর অধীনে আইনি পদ্ধতি মেনেই নেওয়া হয়।"

কমিশন আরও জানিয়েছে, "খসড়া তৈরির পর্যায়ে কমিশনের সদস্যদের উত্থাপিত যে কোনও কার্যগত প্রশ্ন বা মতামত ভোটারদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ারই অংশ। কমিশনারদের দেওয়া পরামর্শগুলি ছিল আদতে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করার জন্যই।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "যে কোনও প্রতিষ্ঠানেই আলোচনার সময় ভিন্নমত ও পর্যবেক্ষণ থাকাটা স্বাভাবিক বিষয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়ারই অংশ হিসেবে এগুলি উঠে আসে। কেবল তিনজন কমিশনারই নন, নির্বাচনী ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে কমিশনের কাছে পরামর্শ দেওয়ার পূর্ণ অধিকার কমিশনের প্রতিটি আধিকারিকেরই রয়েছে।"

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অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্বাচন কমিশনে
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ECI OVER SIR
নির্বাচন কমিশন
EC STATEMENT OVER SIR

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