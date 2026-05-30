ETV Bharat / bharat

তিন বাহিনীই 'অপারেশন সিঁদুর 2.0'-এর জন্য প্রস্তুত, জানিয়ে দিলেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী

সেনাপ্রধান উল্লেখ করেন, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে ৷ ফলে সেনা মোতায়েন এবং অসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

General Upendra Dwivedi
তিন বাহিনীই 'অপারেশন সিঁদুর 2.0'-এর প্রস্তুত (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 30, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পুনে, 30 মে: প্রয়োজন হলে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখাই 'অপারেশন সিঁদুর 2.0'-এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। শনিবার এমনটাই জানালেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ৷ একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে জানান যে, 'অপারেশন সিঁদুর' এখনও চলমান রয়েছে ৷ বর্তমানে কেবল সেক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বিরতি বজায় রাখা হয়েছে বলেও জানান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

পুনের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে (NDA) 150 তম কোর্সের 'পাসিং আউট প্যারেড' পরিদর্শন শেষে আলোচনার জেনারেল দ্বিবেদী জানান, সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখা তাদের পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেনাপ্রধান উল্লেখ করেন, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রগুলি এখন অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে; যার ফলে সেনা মোতায়েন এবং অসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, "অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে। বর্তমানে কেবল সাময়িকভাবে সংঘাতবিরতি বজায় রাখা হয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় এবং 'অপারেশন সিঁদুর 2.0' শুরু করতে হয়, তবে তার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখাই জোরদার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্তমানে আমরা সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বা 'সিনার্জি' বৃদ্ধির দিকে নজর দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলছি ৷"

জেনারেল দ্বিবেদী আরও উল্লেখ করেন যে, "যুদ্ধক্ষেত্র এখন এতটাই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে, প্রতিপক্ষের কাছে আমাদের প্রতিটি গতিবিধিই উন্মুক্ত বা জানা থাকে ৷" সেনাপ্রধান বলেন, "তাই আমাদের সেনা মোতায়েন, তাদের কাজে লাগানো এবং সীমান্ত এলাকার সেনা ও অসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।"

'তথ্যগত যুদ্ধ' (Information Warfare) প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, এই ক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করে জনগণের পারস্পরিক আস্থা এবং জাতীয় ঐক্যের উপর। সেনাপ্রধান বলেন, "তথ্য যুদ্ধে তখনই সাফল্য আসে, যখন সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং যারা তথ্য পরিবেশন করছেন, তাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে। যদি এমনটা ঘটে, তবে আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে— যে জাতি একে অপরের ওপর এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ওপর আস্থা রাখে, সেই জাতিই সর্বদা যুদ্ধে জয়লাভ করে।"

TAGGED:

GENERAL UPENDRA DWIVEDI ON SINDOOR
অপারেশন সিঁদুর 2
সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী
SINDOOR 2
GENERAL UPENDRA DWIVEDI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.