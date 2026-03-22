ভোট কিনতে বাংলার বুথে বুথে টাকা পাঠিয়েছে বিজেপি, মমতার সুরে সুর মেলালেন অখিলেশ

ভোট কিনতে বাংলার বুথে বুথে টাকা পাঠিয়েছে বিজেপি, মমতার সুরে সুর মেলালেন অখিলেশ
সমাজবাদী পার্টির প্রধান মনে করেন, এবারও বাংলায় মমতাকে পরাস্ত করতে পারবে না বিজেপি ৷ জনাদেশ নিয়ে আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷
By PTI
Published : March 22, 2026 at 4:59 PM IST
লখনউ, 22 মার্চ : বাংলায় টাকা দিয়ে ভোট কিনছে বিজেপি ৷ একাধিকবার এই অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এবার একই সুর শোনা গেল সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের গলায় ৷ পাশাপাশি ভোট করাতে বিজেপি বাইরে থেকে লাখ লাখ লোককে রাজ্যে ঢোকাচ্ছে বলেও তাঁর দাবি ৷
লখনউয়ে দলীয় কার্যালয়ের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তরপ্রদেশের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর কাছে খবর আছে বাংলায় ভোট কিনতে বুথ স্তরে টাকা পৌঁছে দিয়েছে বিজেপি ৷ তবে এতকিছু করেও যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একবার মুখ্য়মন্ত্রী হওয়া থেকে আটকানো যাবে না তাও জানান মুলায়ম-পুত্র ৷ তিনি মনে করেন, সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে ঐতিহাসিক জনাদেশ পেয়ে আরও একবার বাংলার ক্ষমতায় ফিরবেন মমতা ৷
15 মার্চ বাংলা-সহ চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ভোটের দিন ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ৷ এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একে একে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রসচিবদের সরিয়ে দেয় কমিশন ৷ শুধু তাই নয়, মাত্র দিন দুয়েকের মধ্যে প্রশাসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বড়সড় রদবদল ঘটায় কমিশন ৷ রাজ্য় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফাভাবে এই বদলির বিরোধিতা করে কমিশনকে চিঠিও লিখেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই প্রসঙ্গ টেনে এনে অখিলেশ বলেন, "আধিকারিকদের বদল করে মমতাকে আটকে দেওয়া সম্ভব নয় ৷ সাধারণ মানুষ তাঁর সঙ্গে আছেন বলে আরও একবার নির্বাচনে বড় জয় পাবে তৃণমূল ৷"
আধিকারিকদের বদল করা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 2022 সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে অখিলেশ জানান, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিজেপির 'সেটিং' আছে বলে সেবার একদজন আধিকারিককেও কোথায় বদলি করা হয়নি ৷ আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবার কমিশন ও বিজেপির মধ্যে 'সেটিং'য়ের খেলা শুরু হয়েছে বলে তাঁর দাবি ৷
টাকার জোরে নির্বাচন জেতার প্রশ্নে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করেন তিনি ৷ পাশাপাশি দাবি করেন, বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে বাংলায় ভোট করার চেষ্টা করছে বিজেপি-আরএসএস ৷ এই সমস্ত কর্মীদের টাকা কীভাবে গোপনে এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাঠাতে হয় সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ হাতেকলমে শেখানে হচ্ছে কীভাবে বুধ দখল করতে হবে ৷ নির্বাচনে বিজেপিকে জেতাতে যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন তাই পুলিশ আধিকারিকদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি অখিলেশের ৷ এই প্রসঙ্গেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমার কাছে খবর আছে, ইতিমধ্যে বাংলার বুথস্তরে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷" বিজেপির এই বিশেষ বাহিনী বাংলার ভোট মিটলেই উত্তরপ্রদেশে চলে আসবে বলে দাবি প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রীর ৷