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মহারাষ্ট্রে সুখবীর সিং বাদলের উপর ছুরি নিয়ে হামলা, জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ এই হামলার ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে বলে এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

Sukhbir Singh Badal attacked
সুখবীর সিং বাদলের উপর ছুরি নিয়ে হামলা (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 4:20 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 4:55 PM IST

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নান্দেদ (মহারাষ্ট্র), 13 অগস্ট: মহারাষ্ট্রের নানদেদে ছুরির আঘাতে আহত অকালি দলের প্রধান তথা পঞ্জাবের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদল ৷ বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, গুরুদ্বারা 'মাতা সাহিব দেওয়ান জি মুগাত' পরিদর্শনের সময় এক ব্যক্তি বাদলকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন।

দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ এই হামলার ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে বলে এক আধিকারিক জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, চিকিৎসার জন্য বাদলকে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, বাদল একটি ভবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং তাঁর ডান হাতে একটি কাপড় জড়ানো রয়েছে। এর আগে ওই দিনই বাদল তাঁর স্ত্রী ও অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদলের সঙ্গে নানদেদের তখত শ্রী হুজুর সাহিব পরিদর্শন করেছিলেন।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বৃহস্পতিবার নান্দেড়ে শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি তথা পঞ্জাবের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদলের উপর হামলার ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্র জানিয়েছে, ফড়নবিশ বাদলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ নানদের গুরুদ্বারা মাতা সাহিব দেওয়ান জি মুগাতে থাকাকালীন এক ব্যক্তি ছুরি নিয়ে বাদলের উপর হামলা চালায়।

পুলিশ জানিয়েছে, চিকিৎসার জন্য বাদলকে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই হামলার ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। সূত্রের মারফৎ জানা গিয়েছে, বাদলের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। ফড়নবিশ নান্দেড়ের পুলিশ সুপারের কাছ থেকে এই ঘটনার বিষয়ে তথ্য চেয়েছেন। তাঁরা আরও জানান, হামলার পেছনের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখার জন্য তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন।

Last Updated : August 13, 2026 at 4:55 PM IST

TAGGED:

SUKHBIR SINGH BADAL ATTACKED
সুখবীর সিং বাদলের উপর হামলা
SUKHBIR SINGH BADAL ATTACKED

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