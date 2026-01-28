ETV Bharat / bharat

অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর, সঠিক তদন্তের দাবি মমতার

বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনায় 66 বছর বয়সে প্রয়াত মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ৷ শোকপ্রকাশ করলেন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ৷

AJIT PAWAR DEATH
মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার (ফাইল ছবি ANI)
নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি: নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এনসিপি নেতা তথা মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ৷ ভোটের আবহে মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি দেশজুড়ে শোকস্তব্ধ পরিবেশ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিষয়টির খোঁজখবর নিতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক নেতারা শোকপ্রকাশ করেছেন ৷

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "মহারাষ্ট্রের বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজিত পাওয়ার-সহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর গভীরভাবে শোকাহত । অজিত পাওয়ারের অকালমৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি । মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে, বিশেষ করে সমবায় ক্ষেত্রে, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । তাঁর পরিবার, সমর্থক এবং ভক্তদের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই । দুর্ঘটনায় নিহত সকলের পরিবারকেও ঈশ্বর এই ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন ।"

মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স পোস্টে লেখেন,"শ্রী অজিত পাওয়ার জি ছিলেন একজন জননেতা, তৃণমূল স্তরের সঙ্গে তাঁর দৃঢ় সংযোগ ছিল । মহারাষ্ট্রের জনগণের সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী একজন পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন । প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁর বোধগম্যতা এবং দরিদ্র ও নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর আবেগও উল্লেখযোগ্য ছিল । তাঁর অকালমৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক । তাঁর পরিবার এবং অগণিত ভক্তদের প্রতি সমবেদনা । ওম শান্তি ।"

এনসিপি নেতার মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র জনগণের সঙ্গে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "আজ মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজিত পাওয়ার এবং তাঁর সহযাত্রীদের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবরটি অত্যন্ত দুঃখজনক । এই শোকের মুহূর্তে আমি মহারাষ্ট্রের জনগণের সঙ্গে আছি । এই শোকের মুহূর্তে আমি পুরো পাওয়ার পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা জানাই ।"

বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে শোকবার্তা দেওয়ার পাশাপাশি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, "অজিত পাওয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও স্তব্ধ ! মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সহযাত্রীরা আজ সকালে বারামতীতে এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, এবং আমি গভীর ক্ষতির অনুভূতি অনুভব করছি । তাঁর কাকা শরদ পাওয়ার জি-সহ তাঁর পরিবার এবং প্রয়াত অজিতজির সমস্ত বন্ধুবান্ধব এবং অনুসারীদের প্রতি আমার সমবেদনা । এই ঘটনার সঠিক তদন্ত প্রয়োজন ।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শোকবার্তায় লিখেছেন,"আজ, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের প্রবীণ এনডিএ সহকর্মী অজিত পাওয়ারের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত । গত সাড়ে তিন দশক ধরে মহারাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগের কল্যাণে অজিত পাওয়ার যে নিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদিত ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় । আমরা যখনই দেখা করতাম, তখনই তিনি মহারাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন । তাঁর মৃত্যু আমার এবং এনডিএ পরিবারের জন্যও এক ব্যক্তিগত ক্ষতি । আমি পাওয়ার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই । এই শোকের মুহূর্তে, সমগ্র এনডিএ শোকাহত পাওয়ার পরিবারের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে । ঈশ্বর প্রয়াত আত্মার শান্তি দান করুন । ওম শান্তি শান্তি শান্তি ।"

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে লেখেন, "বিমান দুর্ঘটনায় শ্রী অজিত পাওয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরটি গভীরভাবে মর্মাহত এবং গভীরভাবে বেদনাদায়ক । এটি এমন একজন নেতার অকালমৃত্যু, যার সামনে দীর্ঘ এবং প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ছিল ।এই কঠিন সময়ে শোকাহত পরিবার যে অপরিসীম শোক সহ্য করছে তা কোনও শব্দেই প্রকাশ করা সম্ভব নয় । আমি সমগ্র পাওয়ার পরিবার, তার সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই ।বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে মহারাষ্ট্রের জনগণের সেবা করার পর, শ্রী অজিত পাওয়ার একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন যিনি আন্তরিকতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর জনগণের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন । তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ।"

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এক্সে লেখেন, "মহারাষ্ট্রে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজিত পাওয়ার এবং অন্যান্যদের মৃত্যুর খবর গভীরভাবে দুঃখজনক । প্রয়াতদের আত্মার শান্তি কামনা করি । শ্রদ্ধেয় শরদ পাওয়ার, সুপ্রিয়া সুলে, তাদের পুরো পরিবার এবং শ্রদ্ধেয় অজিত পাওয়ারের সমর্থকদের প্রতি গভীর সমবেদনা ।"

