অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনা: মহারাষ্ট্র পুলিশের নজরে ব্ল্যাক বক্স-ককপিট ভয়েস রেকর্ডিং

অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনা: মহারাষ্ট্র পুলিশের নজরে ব্ল্যাক বক্স-ককপিট ভয়েস রেকর্ডিং
উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে ৷ পাওয়ারের মৃত্যুতে জানিয়েছে মহারাষ্ট্র পুলিশ ৷ সমস্ত দিক থেকে খতিয়ে দেখা হবে দুর্ঘটনার কারণ ৷
Published : January 28, 2026 at 1:55 PM IST
মুম্বই, 28 জানুয়ারি: বিধ্বস্ত হওয়ার আগে অজিত পাওয়ারের বিমানটি দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা করছিল ৷ প্রথমবারের প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তাকে ঘুরে আসতে বলা হয় । তবে তারপরেও সেটি সফলভাবে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয় ৷ শেষ মুহূর্তে সেটি ভেঙে পড়ে ৷ তাতেই মৃত্যু হয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিমানে থাকা পাঁচজনেরই ৷ দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা বলে অনেকের মত ৷ তবে সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠছে তারপরেও কীভাবে ওড়ার ছাড়পত্র দেওয়া হল ?
এই বিষয়ে বুধবার মহারাষ্ট্র পুলিশ জানিয়েছে যে, বারামতির বিমান দুর্ঘটনা যাতে উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার প্রাণ হারিয়েছেন তার কারণ নির্ণয়ের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হচ্ছে ।
পুলিশ আধিকারিকরা আরও বলেন, "দুর্ঘটনাস্থলে ধ্বংসাবশেষের অবস্থান এবং অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হবে ৷ পাশাপাশি ছবি তোলা হবে, যাতে বিমানের আঘাতের গতি এবং কোণ নির্ধারণ করা যায় ।" তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, ওড়ার সময় বিমানের প্রযুক্তিগত অবস্থা এবং এটি উড্ডয়নের জন্য উপযুক্ত ছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য ব্ল্যাক বক্স পরীক্ষা করা হবে ।
আধিকারিকরা আরও বলেন, "ককপিটের ভয়েস রেকর্ডিং থেকে শেষ মুহূর্তগুলোতে পাইলটদের কথোপকথন এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে বিমানটির রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ডও পর্যালোচনা করা হবে ।"
দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য পাইলটের সঙ্গে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের (ATC) যোগাযোগের রেকর্ড পর্যালোচনা করা হবে । এছাড়াও, আবহাওয়া রানওয়ের অবস্থা এবং বাতাসের দিকের মতো বাহ্যিক কারণগুলোও তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন । ফ্লাইটের বিবরণ অনুযায়ী, বুধবার সকালে বারামতির বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন ।
খবর পাওয়ার পরই বারামতির দুর্ঘটনাস্থলে জরুরি পরিষেবা এবং ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা আধিকারিকরা পৌঁছন । অবতরণের সময় বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারানোর পরপরই উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয় । স্থানীয়রাও উদ্ধারকাজে হাত লাগান ৷ তবে আগুন এত ভয়ঙ্করভাবে জ্বলছিল যে কেউই দ্রুত কাছে যেতে পারেননি ৷ তার মধ্যেই DGCA-এর আধিকারিকদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য সকলেই অপেক্ষা করছেন ৷
একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটিকে আকাশে কিছুটা অস্থির দেখাচ্ছিল ৷ মাটিতে আছড়ে পড়ার মুহূর্তেই বিস্ফোরিত হয় ৷ দুর্ঘটনার পর বিমানটিতে আগুন ধরে যায় এবং এরপর পরপর চার থেকে পাঁচটি বিস্ফোরণ ঘটে । তারপরই পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৷