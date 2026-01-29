পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অজিত পাওয়ারের শেষকৃত্য, উপস্থিত থাকবেন মোদি-শাহ

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অজিত পাওয়ারের শেষকৃত্য, উপস্থিত থাকবেন মোদি-শাহ
শেষবারের মতো শহর ঘুরে নিজের সংসদ এলাকা বারামতিতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে মহারাষ্ট্র্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর ৷ তাঁর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
Published : January 29, 2026 at 10:14 AM IST
পুনে, 29 জানুয়ারি: পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আজ বৃহস্পতিবার বারামতিতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের ৷ সুসজ্জিত গাড়িতে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণের পর এনসিপি নেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানা গিয়েছে । এনসিপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকবেন ৷
ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে পাওয়ারের অন্তিম যাত্রার গাড়িটি ৷ গাড়ির সামনেই অজিত পাওয়ারের ছবি এবং 'স্বর্গীয় অজিতদাদা পাওয়ার অমর রহে' লেখা একটি বোর্ডও লাগানো হয়েছে । মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন অজিত পাওয়ার ৷ শুধু তাই নয়, বরাবর বারামতি থেকেই ভোটে লড়ে বিধানসভায় গিয়েছেন তিনি ৷ এমনকী একবার সাংসদও হয়েছিলেন এই বারামতি থেকেই ৷ আর তাঁর শেষকৃত্যও হবে এই শহরেই ৷
জানা গিয়েছে, অজিত পাওয়ারের শেষযাত্রা সকাল ন'টায় বিদ্যা প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাস থেকে শুরু হবে ৷ এরপর শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে সকাল 11টায় ফের বিদ্যা প্রতিষ্ঠান মাঠে ফিরে আসবে তাঁর নশ্বর দেহ ৷ সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে পাওয়ারের ৷ সাধারণ মানুষও শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন এখানেই ।
যদিও, বুধবার রাত থেকেই বারামতির অহল্যাবাঈ হোলকার হাসপাতালের বাইরে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের ভিড় জমতে শুরু করেছিল ৷ এখান থেকে অজিত পাওয়ারের দেহ তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ দলীয় কর্মী-সমর্থকরা পাওয়ারের বাড়ির সামনেও জরো হয়েছে রাত থেকে ৷ বারামতির এনসিপি নেতা চন্দ্রশেখর পাতিল বলেন, "এখন আমরা কার কাছে যাব ? পরিবারের অভিভাবক চলে গেলেন, এখন আমাদের কে পথ দেখাবে ?" এদিন সকাল থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের চোখে জল ৷ কাঁদতে কাঁদতেই পাওয়ারের কাজ নিয়ে দলের নেতারা বলেন, "তিনি ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতেন ৷ তখন থেকেই জনসংযোগ শুরু হত তাঁর ৷ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতেন ৷" শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এবং আদিত্য ঠাকরেও বুধবার অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে বারামতির বাসভবনে যান ।
অন্যদিকে, বারামতির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর, কো-পাইলট ক্যাপ্টেন শম্ভবী পাঠক এবং ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট পিঙ্কি মালির ময়নাতদন্তের পর তাঁদের দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । বারামতির অহল্যাবাঈ হোলকার সরকারি মেডিক্যাল কলেজেই তাঁদের ময়নাতদন্ত করা হয় । উল্লেখ্য, বুধবার সকালে জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রচারে যাওয়ার সময় বারামতিতে ভেঙে পড়ে পাওয়ারের বিমান ৷ মৃত্যু হয় অজিত পাওয়ার-সহ বিমানে থাকা সকলের ৷ অজিত পাওয়ার মহারাষ্ট্রের মানুষের কাছে 'অজিত দাদা' নামেই পরিচিত ছিলেন ।
অজিত পাওয়ার 1991 সালে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন ৷ এরপর অবশ্য আর দিল্লির ভোটে লড়াই করেননি ৷ কাকা শরদ পাওয়ারের জন্য বারামতি লোকসভা আসনটি ছেড়ে দেন তিনি । এরপর থেকে বিধানসভা ভোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন অজিত পাওয়ার ৷ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী এবং মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ সামলেছেন দীর্ঘদিন ৷ অজিত পাওয়ার ছিলেন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের উপমুখ্যমন্ত্রী । পৃথ্বীরাজ চহ্বান, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উদ্ধব ঠাকরে এবং একনাথ শিন্ডের মন্ত্রিসভায় উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন ৷ এর আগে বিলাসরাও দেশমুখের মন্ত্রিসভাতেও ছিলেন পাওয়ার ৷ তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু অবশ্য কাকা শরদ পাওয়ারের হাত ধরে ৷