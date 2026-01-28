অজিত পাওয়ারের বিমান ভেঙে পড়ার আগে আকাশে বারবার চক্কর কাটে, দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকালে বারামতি বিমানবন্দরের চারপাশে চক্কর দেওয়ার সময় তাঁরা বিমানটিকে আকাশে চক্কর কাটতে দেখেছিলেন।
মুম্বই, 28 জানুয়ারি: পুনের কাছেই বারামতি বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ভেঙে পড়ে অজিত পাওয়ারের বিমান ৷ অবতরণের চেষ্টা করেও প্রথমবার ব্যর্থ হয় বিমানটি ৷ এরপর দ্বিতীয় চেষ্টার সময়ই ভেঙে পড়ে বিামনটি ৷ তারপরই আগুন ধরে যায় বিমানটিতে ৷ এই গোটা ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী মহিলার মতে, বুধবার সকালে ভেঙে পড়া মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমানটি আকাশে বেশ কয়েকবার চক্কর কাটে ৷ এরপরই মাটিতে আছড়ে পড়ার মুহূর্তেই তীব্র বিস্ফোরণ হয় বিমানটিতে।
এদিন বারামতিতে একাধিক জনসভার উদ্দেশে সকালে ব্যক্তিগত বিমানে সওয়ার হয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী ৷ এরপর বিমানটি অবতরণের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে যায় ৷ ঘটনার আরও এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, দুর্ঘটনার পর বিমানটিতে আগুন ধরে যায় ৷ এরপর পরপর চার-পাঁচটি বিস্ফোরণ হয় বিামনটিতে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সকাল 8টা 50 মিনিট নাগাদ বারামতির কাছে বিমানটি ভেঙে পড়লে অজিত পাওয়ার-সহ বিমানে সওয়ার থাকা আরও চারজনের মৃত্যু হয়।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী মহিলা জানান, সকালে বারামতি বিমানবন্দরের চারপাশে চক্কর দেওয়ার সময় তিনি বিমানটি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, "এটি আকাশে একাধিক বার চক্কর খায় ৷ কিছুটা অস্থির দেখাচ্ছিল ৷ যখন এটি অবতরণের জন্য রানওয়ের দিকে আসছিল, তখন তা সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে। একটি বিকট শব্দ হয়েছিল যা আমাদের বাড়ি থেকেও শোনা গিয়েছিল।"
তিনি আরও জানান, বিস্ফোরণের পর বিমানের বেশ কয়েকটি অংশ আকাশের দিকে ছিটকে উড়ে যায় ৷ তার বাড়ির কাছেও বিমানের অংশ উড়ে এসে পড়ে বলেও দাবি করেন ওই মহিলা। তিনি বলেন, "নীচে নামার আগে বিমানটি একদিকে হেলে গিয়েছিল। আমরা বিস্ফোরণ হতে দেখেছি ৷ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।" আরও এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, বিমানটি নীচে নেমে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল।
তিনি বলেন, "বিমানটি যেভাবে নীচের দিকে নামছিল, আমাদের মনে হচ্ছিল এটি ভেঙে পড়বে। বিমানটি রানওয়ে থেকে প্রায় 100 ফুট উপরে ছিল। আমরা সেদিকে ছুটে যাওয়ার সময় আগুন দেখতে পাই, এরপর পরপর চার-পাঁচটি বিস্ফোরণ ঘটে ৷ যদিও আমাদের বিমানের কাছাকাছি যেতে দেওয়া হয়নি। বড় রকমের আগুন গ্রাস করেছিল বিমানটিকে। পরে আমরা জানতে পারি যে অজিত পাওয়ার ওই বিমানে ছিলেন। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা ছিল।"
ফ্লাইট রাডার অনুযায়ী, বিমানটি সকাল 8টা 10 মিনিটে মুম্বই থেকে টেকঅফ করেছিল ৷ সকাল 8টা 45 মিনিটের দিকে রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজ্যে আগামী 5 ফেব্রুয়ারি জেলা পরিষদ নির্বাচন ৷ তার প্রচারের অংশ হিসেবে জনসভায় ভাষণ দিতে এই বিমানেই অজিত পাওয়ার মুম্বই থেকে বারামতি যাচ্ছিলেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সকাল 8টা 50 মিনিটে বিমানটি ভেঙে পড়ে ৷ বিমানটিতে মোট পাঁচজন যাত্রী ছিলেন। পুলিশ সুপার সন্দীপ সিং গিল বলেন, "দুর্ঘটনার পর বিমানটিতে আগুন লেগে যায়। বিমানে থাকা ব্যক্তিদের প্রাথমিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"