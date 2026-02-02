জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচে ত্রুটি, অল্পের জন্য রক্ষা এয়ার ইন্ডিয়া বোয়িং ড্রিমলাইনার বিমানের
পাইলটরা বিমানের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচে ত্রুটির কথা জানার পরই এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং 787-8 ড্রিমলাইনার-এর লন্ডন হিথ্রো থেকে বেঙ্গালুরুগামী উড়ান বাতিল করেছে।
Published : February 2, 2026 at 9:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া নিশ্চিত করেছে যে তাদের বোয়িং 787-8 ড্রিমলাইনারের একটি ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, পাইলটরা জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচে সম্ভাব্য যান্ত্রিক ত্রুটির কথা জানিয়েছেন। সোমবার লন্ডন হিথ্রো থেকে বেঙ্গালুরুগামী ফ্লাইট AI132-তে এই সমস্যা ধরা পড়ে। এয়ার ইন্ডিয়ার একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, পাইলট ত্রুটির কথা জানানোর পরপরই ফ্লাইটটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বিমান প্রস্তুতকারক (OEM) তদন্ত শুরু করেছে।
উল্লেখ্য, উড়ানের ঠিক আগে, হিথ্রো (লন্ডন) থেকে বেঙ্গালুরুতে আসা একটি এয়ার ইন্ডিয়া 787-8 বিমানের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচে সমস্যা দেখা দেয়। এরপর বিমানটির উড়ান বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বোয়িং 787-8 বিমানটি লন্ডন থেকে বেঙ্গালুরুতে ফ্লাইট AI 132-এ ওড়ার কথা ছিল। কিন্তু উড়ানের আগেই পরীক্ষা করার সময় এই সমস্যাটি দেখা দেয়। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন এই বিমানের যাত্রী, পাইলট ও ক্রু সদস্যরা।
Today, during the operation of Air India Flight Al132 (London Heathrow to Bengaluru), the crew reported abnormal behaviour of the LEFT engine fuel control switch on Boeing 787-8 aircraft VT-ANX. During engine start, the switch failed to remain locked in the RUN position on two… https://t.co/AeNgrO1Pdd— ANI (@ANI) February 2, 2026
বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক ডিজিসিএ (সিভিল এভিয়েশন ডিরেক্টরেট জেনারেল) কেও এই সমস্যা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। ডিজিসিএ-র নির্দেশ অনুসরণ করে, এয়ার ইন্ডিয়া তার পুরো বোয়িং 787 বহরের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে এবং অন্যান্য বিমানগুলিতে কোনও সমস্যা পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে, ইঞ্জিন শুরুর সময়, VT-ANX নিবন্ধিত বিমানের বাঁ দিকের ইঞ্জিনের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচটি দু'বার চেষ্টা করার পরেও RUN অবস্থানে লক করতে ব্যর্থ হয় এবং কাটঅফের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। এই অবস্থা উড়ানের সময় অসাবধানতাবশত ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, সেফটি ম্যাটার্স ফাউন্ডেশন বলেছে যে সাম্প্রতিক AI171 দুর্ঘটনার তদন্তের সময় ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে একটি বোয়িং 787 বিমানও জড়িত ছিল।