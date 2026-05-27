যান্ত্রিক ত্রুটি, মাঝপথ থেকে দিল্লি ফিরে এল সান ফ্রান্সিসকোগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান

সান ফ্রান্সিসকোগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-173 যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় 8 ঘণ্টা উড়ানের পর দিল্লিতে ফিরে এসেছে। বিমানটিতে 230 জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 27, 2026 at 3:51 PM IST

নয়াদিল্লি, 27 মে: যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দিল্লি থেকে সান ফ্রান্সিসকোগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট উড়ানের প্রায় 8 ঘণ্টা পর দিল্লিতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। বুধবার এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-173 দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর উদ্দেশে রওনা দেয়। বিমান সংস্থা জানিয়েছে, বোয়িং বিমানটিতে প্রায় 230 জন যাত্রী ছিলেন।

উড়ানের পর পাইলটরা একটি যান্ত্রিক ত্রুটি শনাক্ত করেন। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে, পাইলটরা বিমানটিকে দিল্লিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এক বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়ার একজন মুখপাত্র বলেন, "27 মে দিল্লি থেকে সান ফ্রান্সিসকোগামী ফ্লাইট এআই-173 একটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে দিল্লিতে ফিরে এসেছে। বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করেছে।"

এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে, এয়ারলাFনের কঠোর নিরাপত্তা মান অনুযায়ী বিমানটি এখন একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রযুক্তিগত পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে যাবে। তবে, এই আকস্মিক পথ পরিবর্তনের কারণে যাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া এই অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী এবং তাদের জন্য বাসস্থান ও বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা করার জন্য কাজ করছে বলে জানিয়েছে।

এদিকে, টাটা গ্রুপের এই বিমান সংস্থা (Air India) তাদের ডোমেস্টিক ফ্লাইট 22 শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিবর্তনটি 2026 সালের জুন থেকে অগস্ট মাসের মধ্যে কার্যকর হবে। জেট ফুয়েলের ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই ফ্লাইট কমানোর প্রধান কারণ হল 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর হামলার জের ধরে মধ্যপ্রাচ্যে চলা সংঘাত, যার ফলে জেট ফুয়েলের দাম বেড়েছে। এছাড়াও, ইরানের আকাশসীমা এড়িয়ে চলার কারণে আন্তর্জাতিক রুটগুলি দীর্ঘতর হয়েছে এবং পাকিস্তানের আকাশসীমার ওপর বিধিনিষেধও এই পরিচালন ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। এফআইএ-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জ্বালানি খরচ, যা আগে বিমান সংস্থাগুলির মোট পরিচালন ব্যয়ের 40 শতাংশ ছিল, তা এখন বেড়ে 60 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তারা বাজারের চাহিদা এবং পরিচালন পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল হলেই তারা ফ্লাইট চলাচল পুনরায় শুরু করার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

