মাঝআকাশে বিকল ইঞ্জিন, 'PAN-PAN' অ্যালার্টের পর জরুরি অবতরণ বিমানের
পাইলট বিমানের ইঞ্জিন দ্রুত বন্ধ করে দেন মাঝআকাশেই ৷ তিরুঅনন্তপুরমে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (ATC)-কে 'প্যান প্যান' জরুরি কলও দেওয়া হয় ৷
Published : March 11, 2026 at 3:32 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 11 মার্চ: ফের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে বিপত্তি ৷ দ্রুততার সঙ্গে জরুরি অবতরণ করিয়ে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে ৷ ইঞ্জিনে ত্রুটি ধরা পড়ায় তড়িঘড়ি তিরুঅনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয় দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটির ৷
বুধবার সকালে যাত্রী ও ক্রু নিয়ে AI-830 বিমানটি ভোর সাড়ে 5টা নাগাদ টেক-অফ করেছিল তিরুঅনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৷ কিন্তু যাত্রা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইঞ্জিনে গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়ে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটির ৷ ক্রুরা ককপিটে সতর্কবার্তা পান যে, তেলের পরিমাণ কম রয়েছে ৷ দ্বিতীয় ইঞ্জিনে তেলের চাপ কার্যত শূন্য ৷ ফলে অপারেশন চলতে থাকলে যেকোনও মুহূর্তে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে ৷ শুধু তাই নয়, বিমানে আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
এই অবস্থায় বিমান সুরক্ষা প্রোটোকল অনুসরণ করে পাইলটরা মাঝআকাশেই বিমানের ইঞ্জিনটি দ্রুত বন্ধ করে দেন এবং এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (ATC)-কে 'PAN-PAN' অ্যালার্ট দেওয়া হয় ৷ এই নির্দিষ্ট সঙ্কেত আসলে বিামনবন্দরে পরিচালন সংস্থার কর্মীদের কাছে গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেওয়া ৷ ATC প্রাথমিকভাবে বিমানটিকে রানওয়েতে ফিরিয়ে আনার জন্য বার্তা পাঠায় ৷ এরপরই বিমানটি জরুরি ভিত্তিতে তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে ৷ জানা গিয়েছে, পাইলটের তৎপরতাতেই সব যাত্রী এবং ক্রুদের নিয়ে নিরাপদে অবতরণ করে বিমানটি ৷
তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরের জনসংযোগ আধিকারিক মহেশ গুপ্তান জানান, বিমানটিকে 'এয়ারক্রাফ্ট অন গ্রাউন্ড' (AOG) ঘোষণা করা হয়েছে ৷ বিস্তারিত পরিদর্শনের জন্য একটি টেকনিক্যাল রানওয়েতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ বিমান সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা বিমানটির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করে দেখছেন ৷ ইঞ্জিনে তেল লিকেজ বা হ্রাসের কারণে এই অবতরণ কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, আটকে পড়া যাত্রীদের বিকল্প ফ্লাইটে দিল্লি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানান ওই আধিকারিক ৷