এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে আচমকা প্রবল ঝাঁকুনি ! মাঝ আকাশ থেকে নামতে হল নীচে

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে আচমকা প্রবল ঝাঁকুনি ! মাঝ আকাশ থেকে নামতে হল নীচে
ফুকেত থেকে দিল্লিগামী বিমানে আতঙ্ক! মাঝ আকাশে আচমকা ঝাঁকুনি ৷ তারপরই হাসপাতালে ভর্তি করা হল যাত্রী ও ক্রুদের ৷
Published : August 4, 2026 at 3:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: ফুকেত থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়া এয়ার ইন্ডিয়ার AI 2379 বিমানে আচমকা ঝাঁকুনি ৷ মঙ্গলবার মাঝ আকাশ থেকে তরতরিয়ে নেমে যায় অনেকটাই নীচে ৷ প্রবল ঝাঁকুনিতে বেশ কয়েকজন বিমানযাত্রী ও ক্রু সদস্য আহত হয়েছেন। তবে নিরাপদেই বিমানটিকে দিল্লিতে অবতরণ করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই আহত সকলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
ঘটনার সত্যতা বিচার করে বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র বলেন, "আজই ফুকেত থেকে দিল্লির উদ্দেশে 134 জন যাত্রী নিয়ে রওনা দেয় এয়ারবাস A320-র AI 2379 ৷ উড়ানের পর মাঝ আকাশে কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রবল ঝাঁকুনির মধ্যে পড়ে ৷ বিমান পরিষেবার পরিভাষায় একে বলে 'এয়ার-টার্বুল্যান্স'। আচমকা আবহাওয়ার ধরন বদলে গেলে, দুর্যোগ শুরু হয়ে গেলে তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয় বিমানে। যাত্রাপথে প্রায়ই বিমানগুলি এই সমস্যার মুখে পড়ে। আজকের ঘটনায় বেশ ক'য়েকজন আহত হয়েছেন ৷"
Air India's Phuket-Delhi flight experiences mid-air turbulence; 12 people onboard sustain injuries: Sources. pic.twitter.com/QYmqjd5ZRl— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026
এদিন সকাল 11টার কিছু পরই দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানটি। সেখানে বিমানটি নামার আগেই কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করা হয়। তৈরি থাকে মেডিক্যাল টিম। দিল্লিতে নামার পর প্রত্যেকেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, সতর্কতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রায় 10 জন যাত্রী ও দুইজন ক্রু সদস্যকে বিমানবন্দরের মেদান্তা মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় আজকের 'এয়ার-টার্বুল্যান্স'এর বেশকিছু দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছে ৷
এয়ার ইন্ডিয়ার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তবে কারও কোনও গুরুতর আঘাত লাগেনি ৷ অল্প সংখ্যক যাত্রী ও ক্রু সদস্য সামান্য আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের সকলকে সতর্কতামূলক নানা পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বিমানবন্দরেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে ৷ তারপরই তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৷ পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সব রকম সাহায্য করবে এয়ার ইন্ডিয়া ৷
বিমান সংস্থার ওই মুখপাত্র আরও বলেন, "আমাদের যাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সুস্থতাই এয়ার ইন্ডিয়ার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছি এবং তদন্তের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছি।"
বিমানে থাকা যাত্রী, প্রিন্স চাড্ডা জানান, তিনি ও তাঁর ভাই ফ্লাইটে ছিলেন ৷ প্রবল ঝাঁকুনির পর তাঁরা গুরুতর আহত হন। তাঁদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য যাত্রীদের গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের স্ট্রেচার ও হুইলচেয়ারে করে বের করে আনতে হয় বিমান থেকে। আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে আমাদের বিমান নিরাপদে অবতরণ করেছে। এই ঘটনার অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত।"