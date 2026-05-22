ইঞ্জিনে আগুন সতর্কতা, দিল্লিতে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের জরুরি অবতরণ

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তারা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে ঘটনার কারণ জানতে অবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করছে ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 9:05 AM IST

নয়াদিল্লি, 22 মে: ইঞ্জিনে আগুন ৷ সতর্কতা পেতেই দিল্লি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট ৷ অবতরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকাকালীন বিমানের একটি ইঞ্জিনে অগ্নিকাণ্ডের সংকেত পাওয়ার পর ককপিট ক্রুরা কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেন ৷ এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরে 'পূর্ণ জরুরি অবস্থা' (full emergency) ঘোষণা করে ।

এই বিষয়ে বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, ফ্লাইট AI2802 যখন দিল্লির দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন ক্রুরা ইঞ্জিনে আগুন লাগার সতর্কবার্তা পান ৷ যা পরবর্তীতে সত্যি বলে নিশ্চিত হয় । প্রচলিত কার্যপদ্ধতি (standard operating procedures) অনুসরণ করে পাইলটরা বিমানটিকে নিরাপদে অবতরণ করান এবং সকল যাত্রী ও ক্রু সদস্য স্বাভাবিকভাবেই বিমান থেকে নেমে আসেন ।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হয়েছে । একইসঙ্গে তারা আশ্বস্ত করেছে যে, যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তাই তাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয় ।

জরুরি অবতরণ প্রসঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার বিবৃতি (AIR INDIA)

বিমান সংস্থাটি জানায়, এয়ার ইন্ডিয়া 21 মে 2026 তারিখে বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লিগামী ফ্লাইট AI2802-কে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা নিশ্চিত করছে । বিমানটি যখন দিল্লিতে অবতরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল, তখন ককপিট ক্রুরা বিমানের একটি ইঞ্জিনে অগ্নিকাণ্ডের সংকেত পান । এরপর সংশ্লিষ্ট ক্রুরা প্রচলিত সকল কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে বিমানটিকে দিল্লি বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করান । সকল যাত্রী ও ক্রু নিরাপদে আছেন এবং তারা স্বাভাবিকভাবেই বিমান থেকে নেমে আসেন ।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে এয়ার ইন্ডিয়া অবিলম্বে এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করছে । আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, যাচাইকৃত কোনও তথ্য পাওয়া মাত্রই আমরা তা সবার সঙ্গে শেয়ার করব । আমাদের যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয় ।"

এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই এয়ার ইন্ডিয়ার আরেকটি ফ্লাইট ভিন্ন একটি কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল । দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুগামী ফ্লাইট AI2651 বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বিমানের পিছনের অংশে (tail) আঘাত লাগার একটি ঘটনা ঘটে ।

181 জন যাত্রী বহনকারী ওই বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে এবং সকল যাত্রী ও ক্রু সদস্য অক্ষত অবস্থায় বিমান থেকে নেমে আসেন । তবে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিস্তারিত পরিদর্শনের জন্য বিমানটিকে আপাতত উড্ডয়নমুক্ত (grounded) রাখা হয়েছে এবং প্রচলিত কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী এই ঘটনার তদন্ত করা হবে ।

বিমানটি উড্ডয়নমুক্ত রাখার কারণে বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লিগামী ফিরতি ফ্লাইট AI2652 বাতিল করা হয় । বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে ।

