সততার সঙ্গে আপস নয়, ভিডিয়ো কাণ্ডের পর হুমায়ুনের সঙ্গ ছাড়লেন ওয়েইসি

সততার সঙ্গে আপস নয়, ভিডিয়ো কাণ্ডের পর হুমায়ুনের সঙ্গ ছাড়লেন ওয়েইসি
একদিন আগে ভিডিয়ো প্রকাশ করে তৃণমূল দাবি করে বিজেপির সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া করেছেন হুমায়ন ৷ এরপরই জোট ভাঙল ৷
By ANI
Published : April 10, 2026 at 10:04 AM IST
হায়দরাবাদ ও কলকাতা 10 এপ্রিল: হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট ভাঙার কথা ঘোষণা করলেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷ একদিন আগে ভিডিয়ো প্রকাশ করে তৃণমূল দাবি করে বিজেপির সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া করেছেন হুমায়ন ৷ এরপরই সোশাল মিডিয়ায় নিজের সিদ্ধান্ত জানান মিম নেতা ৷ পাল্টা হুমায়ুনের দাবি ওয়েইসি তৃণমূলের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন ৷
বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে বাংলার শাসক দল ৷ সেখান থেকে জানা য়ায় তৃণমূলকে হারাতে বিজেপির সঙ্গে হুমায়ুনের 2 হাজার কোটি টাকার 'ডিল' হয়েছে ৷ ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরপরই হুমায়ুনের অবশ্য দাবি করেন, এআই ব্যবহার করে ওই ভিডিয়ো তৈরি করেছে তৃণমূল ৷ আর তারা যদি এর সত্যতা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে 2 হাজার কোটি টাকার মানহানির মামলা করবেন বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া নেতা ৷ এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
Humayun Kabir’s revelations have shown how vulnerable Bengal’s Muslims are. That AIMIM cannot associate with any statements where integrity of Muslims is brought into question. As of today, AIMIM has withdrawn its alliance with Kabir’s party. Bengal’s Muslims are one of the…— AIMIM (@aimim_national) April 10, 2026
ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর শুক্রবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে হায়দরাবাদের সাংসদ ওয়েইসি জোট ভাঙার কথা জানালেন ৷ সাংসদের দাবি, যে দলের সততা প্রশ্নের মুখে পড়েছে তাদের সঙ্গে জোট করা সম্ভব নয় ৷ আর তাই বাংলায় তাঁরা একাই লড়াই করবেন ৷ তিনি লেখেন, "হুমায়ুন কবীর যা প্রকাশ্যে এনেছেন তা থেকে বাংলার মুসলমানরা ঠিক কতটা অসহায় সেটা বোঝা যাচ্ছে ৷ যে দলের সততা প্রশ্নের মুখে পড়েছে তাদের সঙ্গে জোট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ বাংলার মুসলমানদের পরিস্থিতি সবথেকে খারাপ ৷ দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ক্ষমতায় আছে ৷ তারপরও মুসলমানদের উন্নয়ন হয়নি ৷ আমাদের দলের রাজনৈতিক দর্শন বঞ্চিতদের প্রতিবাদের স্বর হয়ে ওঠা ৷ এতদিন আমরা সেই কাজই করে এসেছি ৷ আগামিদিনেও সেটাই করব ৷ আর তাই বাংলায় একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ "
জোট ভেঙে যাওয়া প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর ৷ তিনি বলেন, "জোট ভাঙার অধিকার এআইএমআইএমে-র আছে ৷ আমি ওয়েইসি সাহেবকে আগেও ব্যক্তিগত স্তরে শ্রদ্ধা করতাম ৷ এখনও করি ৷ আগামিদিনেও একইভাবে করব ৷ তবে ওরা তৃণমূলের ফাঁদে পা দিয়েছে ৷" অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি জানান, জোট যে কেউ ভাঙতেই পারে ৷ সেটা প্রতিটি দলের অধিকারের বিষয় ৷ কিন্তু অন্য কারও সততা নিয়ে প্রশ্ন তুললে প্রমাণ করার দায়ও তারই থেকে যায় ৷