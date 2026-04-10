সততার সঙ্গে আপস নয়, ভিডিয়ো কাণ্ডের পর হুমায়ুনের সঙ্গ ছাড়লেন ওয়েইসি

একদিন আগে ভিডিয়ো প্রকাশ করে তৃণমূল দাবি করে বিজেপির সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া করেছেন হুমায়ন ৷ এরপরই জোট ভাঙল ৷

By ANI

Published : April 10, 2026 at 10:04 AM IST

হায়দরাবাদ ও কলকাতা 10 এপ্রিল: হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট ভাঙার কথা ঘোষণা করলেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷ একদিন আগে ভিডিয়ো প্রকাশ করে তৃণমূল দাবি করে বিজেপির সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া করেছেন হুমায়ন ৷ এরপরই সোশাল মিডিয়ায় নিজের সিদ্ধান্ত জানান মিম নেতা ৷ পাল্টা হুমায়ুনের দাবি ওয়েইসি তৃণমূলের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন ৷

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে বাংলার শাসক দল ৷ সেখান থেকে জানা য়ায় তৃণমূলকে হারাতে বিজেপির সঙ্গে হুমায়ুনের 2 হাজার কোটি টাকার 'ডিল' হয়েছে ৷ ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরপরই হুমায়ুনের অবশ্য দাবি করেন, এআই ব্যবহার করে ওই ভিডিয়ো তৈরি করেছে তৃণমূল ৷ আর তারা যদি এর সত্যতা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে 2 হাজার কোটি টাকার মানহানির মামলা করবেন বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া নেতা ৷ এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর শুক্রবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে হায়দরাবাদের সাংসদ ওয়েইসি জোট ভাঙার কথা জানালেন ৷ সাংসদের দাবি, যে দলের সততা প্রশ্নের মুখে পড়েছে তাদের সঙ্গে জোট করা সম্ভব নয় ৷ আর তাই বাংলায় তাঁরা একাই লড়াই করবেন ৷ তিনি লেখেন, "হুমায়ুন কবীর যা প্রকাশ্যে এনেছেন তা থেকে বাংলার মুসলমানরা ঠিক কতটা অসহায় সেটা বোঝা যাচ্ছে ৷ যে দলের সততা প্রশ্নের মুখে পড়েছে তাদের সঙ্গে জোট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ বাংলার মুসলমানদের পরিস্থিতি সবথেকে খারাপ ৷ দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ক্ষমতায় আছে ৷ তারপরও মুসলমানদের উন্নয়ন হয়নি ৷ আমাদের দলের রাজনৈতিক দর্শন বঞ্চিতদের প্রতিবাদের স্বর হয়ে ওঠা ৷ এতদিন আমরা সেই কাজই করে এসেছি ৷ আগামিদিনেও সেটাই করব ৷ আর তাই বাংলায় একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ "

জোট ভেঙে যাওয়া প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর ৷ তিনি বলেন, "জোট ভাঙার অধিকার এআইএমআইএমে-র আছে ৷ আমি ওয়েইসি সাহেবকে আগেও ব্যক্তিগত স্তরে শ্রদ্ধা করতাম ৷ এখনও করি ৷ আগামিদিনেও একইভাবে করব ৷ তবে ওরা তৃণমূলের ফাঁদে পা দিয়েছে ৷" অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি জানান, জোট যে কেউ ভাঙতেই পারে ৷ সেটা প্রতিটি দলের অধিকারের বিষয় ৷ কিন্তু অন্য কারও সততা নিয়ে প্রশ্ন তুললে প্রমাণ করার দায়ও তারই থেকে যায় ৷

