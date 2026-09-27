রামোজি ফিল্ম সিটিতে AIFMP-এর গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক
Ramoji Film City: সংবাদপত্র-বাণিজ্যিক মুদ্রণ ও প্যাকেজিং শিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'এনাডু' দৈনিক পত্রিকা' এবং 'কালারামা প্রিন্টার্স'-এর নাম উঠে আসে আলোচনায় ৷
Published : September 27, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 সেপ্টেম্বর: বিশ্ববিখ্যাত রামোজি ফিল্ম সিটিতে শনিবার থেকে 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্স'(এআইএফএমপি)-এর গভর্নিং কাউন্সিলের 274তম বৈঠক শুরু হয়েছে । দু'দিনব্যাপী এই বৈঠকে সারা দেশের মুদ্রণ ক্ষেত্রের প্রতিনিধি, প্রকাশক, এআইএফএমপি-এর গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য এবং প্রাক্তন সভাপতিরা অংশগ্রহণ করেন । তাঁরা এআইএফএমপি-এর বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন এবং দেশের মুদ্রণ শিল্পের বর্তমান অবস্থা, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন ।
বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন রাধাকৃষ্ণ, শরৎ চন্দ্র সিং, মুক্তনাথ পাণ্ডে, সতীশ মালহোত্রা, রবীন্দ্র রেড্ডি, মেহুল এ দেশাই, সম্পথ কুমার, সতীশ কুমার এবং উমেশ নেমা । প্রতিনিধিরা মুদ্রণে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতি এবং শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন । 'তেলেঙ্গানা অফসেট প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন' (টিওপিএ)-এর প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন, রাজ্যজুড়ে 25 হাজারেরও বেশি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী এই সংগঠনটি মুদ্রণ ও প্যাকেজিং খাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে ।
আলোচনায় উঠে আসে যে, 'এনাডু' দৈনিক পত্রিকা এবং 'কালারামা প্রিন্টার্স'- সংবাদপত্র মুদ্রণ, বাণিজ্যিক মুদ্রণ ও প্যাকেজিং শিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে ৷ পাশাপাশি তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মুদ্রণ ক্ষেত্রে বিকাশে তারা বিশেষ অবদান রেখে চলেছে । অনুষ্ঠানের ভেন্যুতে আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন ধরণের মুদ্রণ পণ্য প্রদর্শন করা হয় ।
'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্স'-এর সভাপতি সি রবীন্দ্র রেড্ডি এবং 'তেলেঙ্গানা অফসেট প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি ডি রাধাকৃষ্ণ জানিয়েছেন, মুদ্রণ ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিনিধিদের পরিচিত করার লক্ষ্যে 'তেলেঙ্গানা অফসেট প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্স'-এর গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে ।
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফিল্ম সিটি রামোজি ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম 6 বর্গকিলোমিটার-এর বেশি জায়গা জুড়ে তৈরি এই ফিল্ম সিটি ৷ ভারত তথা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সিনেমার শহর বলা হয় এই রামোজি ফিল্ম সিটিকে ৷ সব বয়সী মানুষের জন্যই এখানে রয়েছে নানা বিনোদনের সম্ভার ৷ বাংলা, তেলেগু থেকে বিভিন্ন হিন্দি ছবির শুটিং হয় এই রামোজি ফিল্ম সিটিতে ৷ বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ এখানে ভিড় জমান ৷ নিজের চোখে ঘুরে দেখেন রামোজি ফিল্ম সিটিকে ৷