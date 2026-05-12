জয়ললিতার তৈরি দলে ভাঙন ! মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের টিভিকে'কে সমর্থন এআইএডিএমকে নেতা সিভি শানমুগমের

জয়ললিতার তৈরি দলে ভাঙন ! মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের টিভিকে'কে সমর্থন এআইএডিএমকে নেতা সিভি শানমুগমের
তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জনাদেশ গিয়েছে টিভিকে'র পক্ষে ৷ জনগণের এই রায় মেনে নিয়ে অভিনেতা-নেতা বিজয়কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন এআইএডিএমকে নেতা ৷
Published : May 12, 2026 at 3:45 PM IST
চেন্নাই, 12 মে: নয়া রাজনৈতিক দল টিভিকে'কে ঘিরে ফাটল এআইএডিএমকে-তে ৷ দলের প্রবীণ নেতা সিভি শানমুগম ঘোষণা করেছেন, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ যে রায় দিয়েছে, তা মেনে নিয়েছেন তাঁরা ৷ তাই দলের সাধারণ সম্পাদক পালানিস্বামীর বিপরীত অভিমুখে গিয়ে অভিনেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের টিভিকে'কে তাঁরা সমর্থন করবেন ৷ প্রবীণ নেতা সিভি শানমুগম আরও ঘোষণা করেছেন, তাঁদের অংশটি এনডিএ জোটের অংশ নয় ৷
2026 সালের এই বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ে নির্বাচনে লড়েছিল এআইএডিএমকে ৷ গত 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে 234টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ থালাপতি বিজয়ের টিভিকে 108টি আসনে জয়ী হয় ৷ একটি আসন ছেড়ে দিয়েছেন তিনি ৷ তাই এখন দলের কাছে আসন সংখ্যা 107 ৷ এই অবস্থায় সরকার গড়ার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে অন্তত 118টি আসন দরকার ছিল ৷ এই আবহে ডিএমকে জোটের কংগ্রেস, ভিসিকে, বামফ্রন্ট টিভিকে'কে সমর্থন করে এবং সেই সমর্থন নিয়ে সরকার গড়েন অভিনেতা-নেতা বিজয় ৷
এই নির্বাচনে ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের ডিএমকে 59, কংগ্রেস 5টি আসন পেয়েছে ৷ ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), সিপিআই, সিপিআই(এম), এবং ভিসিকে- প্রত্যেকে 2টি করে আসন এবং ডিএমডিকে একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে জোটের এআইডিএমকে 47, পিএমকে 4টি আসন, বিজেপি এবং এএমএমকে 1টি করে আসন দখল করতে পেরেছে ৷ দক্ষিণের এই রাজ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা ডিএমকে-এআইডিএমকে বাইনারি ভেঙে দিয়েছে বিজয় ৷
#WATCH | Chennai | AIADMK leader CV Shanmugam says, " ...some people proposed that we, as the aiadmk legislative party, should form a government with the support of the dmk. this proposal goes against the founding principles of our party because the aiadmk was founded to uproot… pic.twitter.com/t2pjkbCn80— ANI (@ANI) May 12, 2026
এআইএডিএমেকে'র সাধারণ সম্পাদক পালানিস্বামী প্রথম থেকেই টিভিকে'কে সমর্থন করবেন না বলে জানিয়ে ছিলেন ৷ এমনকী বিজয় যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে বিভিন্ন দলের কাছে দরবার করছেন, সেই সময় এআইএডিএমকে'র বিধায়কদের পুদুচেরিতে একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে রাখা হয় ৷ গত রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন বিজয় ৷ এরপর সোমবার তামিলনাড়ুর বিধানসভায় বিধায়ক হিসাবে শপথ নিয়েছেন ৷
এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে টিভিকে'কে সমর্থন করা নিয়ে এআইএডিএমকে'র মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় ৷ এদিন দলের প্রবীণ নেতা সিভি শানমুগম, দলের সাধারণ সম্পাদক পালানিস্বামীর বিরোধিতা করে টিভিকে'কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন ৷ এই নির্বাচনে টিভিকে ঝড়ে দলের প্রবীণ নেতারাও ধরাশায়ী হয়েছেন ৷ প্রাক্তন মন্ত্রী ডি জয়কুমারের মতো প্রবীণ এআইএডিএমকে নেতাও পরাজিত হয়েছেন ৷
গত 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে 66টি আসন পেয়েছিল এআইডিএমকে ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে একটিও আসনে জয় পায়নি জয়ললিতার হাতে তৈরি এই দল ৷ এই একের পর এক ধাক্কা খাওয়ার জন্য এআইএডিএমকে নেতারা দলের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাদি কে পালানিস্বামীকে দায়ী করেন ৷ ভিতরে ভিতরে দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে বলে খবর ৷ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সিভি শানমুগমের নেতৃত্বে এআইএডিএমকে নেতারা তাঁদের পৃথক অবস্থান স্পষ্ট করলেন ৷
মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী !
এদিন শানমুগম সাংবাদিকদের বলেন, "এআইএডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোট বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে ৷ আমরা এই রায়কে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিচ্ছি ৷ নির্বাচনী পরাজয়ের পর, এডাপ্পাদি কে পালানিস্বামীর দেওয়া প্রস্তাবে আমরা হতবাক হয়ে যাই ৷ তিনি দাবি করেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলে তাঁকে সমর্থন করবে বিরোধী ডিএমকে ৷ এই দাবিতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা তাঁর (পালানিস্বামী) এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলাম ৷ তবে, তিনি আমাদের এই মতামত মেনে নেননি ৷ ডিএমকে-র বিরোধিতা করেই এআইএডিএমকে'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৷ গত 53 বছর ধরে আমরা সেই আদর্শ ধরে রেখেছি ৷ এআইএডিএমকে যদি ডিএমকে'র সঙ্গে জোট বাঁধে, তবে দলের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে ৷ এখন এমন একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি, যেখানে এআইএডিএমকে'কে রক্ষা এবং পুনরুজ্জীবিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে ৷"
#WATCH | Chennai | AIADMK leader CV Shanmugam says, " we accept the people's mandate. the people's mandate is not for tvk. the mandate is for chief minister vijay. the mandate is for vijay to become the chief minister. we congratulate chief minister vijay and we extend our support… pic.twitter.com/LBnvgDOMHR— ANI (@ANI) May 12, 2026
টিভিকে'কে সমর্থন প্রসঙ্গে শানমুগম বলেন, "এই অবস্থায়, এআইএডিএমকে'র অধিকাংশ বিধায়ক একজোট হয়ে পালানিস্বামীর অবস্থানের বিরোধিতায় একটি প্রস্তাব পাস করেন ৷ জনগণ টিভিকে নেতা বিজয়ের পক্ষে রায় দিয়েছে ৷ জনগণের এই রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমরা টিভিকে নেতা বিজয়কে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ৷"
দলকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশে প্রবীণ নেতার বক্তব্য, "সব নেতাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরাজয়ের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে ৷ এমন এক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে— যা একসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার নেতৃত্বে পরিচালিত হতো ৷ এআইএডিএমকে এখন আর কোনও জোটের অংশ নয় ৷ দলটিকে এখন একটি নতুন দিশা খুঁজে নিতে হবে এবং একে সুরক্ষিত করতে হবে ৷"