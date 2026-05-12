ETV Bharat / bharat

জয়ললিতার তৈরি দলে ভাঙন ! মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের টিভিকে'কে সমর্থন এআইএডিএমকে নেতা সিভি শানমুগমের

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জনাদেশ গিয়েছে টিভিকে'র পক্ষে ৷ জনগণের এই রায় মেনে নিয়ে অভিনেতা-নেতা বিজয়কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন এআইএডিএমকে নেতা ৷

CV Shanmugam
এআইএডিএমকে প্রবীণ নেতা সিভি শানমুগম (ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 3:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

চেন্নাই, 12 মে: নয়া রাজনৈতিক দল টিভিকে'কে ঘিরে ফাটল এআইএডিএমকে-তে ৷ দলের প্রবীণ নেতা সিভি শানমুগম ঘোষণা করেছেন, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ যে রায় দিয়েছে, তা মেনে নিয়েছেন তাঁরা ৷ তাই দলের সাধারণ সম্পাদক পালানিস্বামীর বিপরীত অভিমুখে গিয়ে অভিনেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের টিভিকে'কে তাঁরা সমর্থন করবেন ৷ প্রবীণ নেতা সিভি শানমুগম আরও ঘোষণা করেছেন, তাঁদের অংশটি এনডিএ জোটের অংশ নয় ৷

2026 সালের এই বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ে নির্বাচনে লড়েছিল এআইএডিএমকে ৷ গত 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুতে 234টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ থালাপতি বিজয়ের টিভিকে 108টি আসনে জয়ী হয় ৷ একটি আসন ছেড়ে দিয়েছেন তিনি ৷ তাই এখন দলের কাছে আসন সংখ্যা 107 ৷ এই অবস্থায় সরকার গড়ার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে অন্তত 118টি আসন দরকার ছিল ৷ এই আবহে ডিএমকে জোটের কংগ্রেস, ভিসিকে, বামফ্রন্ট টিভিকে'কে সমর্থন করে এবং সেই সমর্থন নিয়ে সরকার গড়েন অভিনেতা-নেতা বিজয় ৷

এই নির্বাচনে ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের ডিএমকে 59, কংগ্রেস 5টি আসন পেয়েছে ৷ ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), সিপিআই, সিপিআই(এম), এবং ভিসিকে- প্রত্যেকে 2টি করে আসন এবং ডিএমডিকে একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এআইএডিএমকে জোটের এআইডিএমকে 47, পিএমকে 4টি আসন, বিজেপি এবং এএমএমকে 1টি করে আসন দখল করতে পেরেছে ৷ দক্ষিণের এই রাজ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা ডিএমকে-এআইডিএমকে বাইনারি ভেঙে দিয়েছে বিজয় ৷

এআইএডিএমেকে'র সাধারণ সম্পাদক পালানিস্বামী প্রথম থেকেই টিভিকে'কে সমর্থন করবেন না বলে জানিয়ে ছিলেন ৷ এমনকী বিজয় যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে বিভিন্ন দলের কাছে দরবার করছেন, সেই সময় এআইএডিএমকে'র বিধায়কদের পুদুচেরিতে একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে রাখা হয় ৷ গত রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন বিজয় ৷ এরপর সোমবার তামিলনাড়ুর বিধানসভায় বিধায়ক হিসাবে শপথ নিয়েছেন ৷

এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে টিভিকে'কে সমর্থন করা নিয়ে এআইএডিএমকে'র মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় ৷ এদিন দলের প্রবীণ নেতা সিভি শানমুগম, দলের সাধারণ সম্পাদক পালানিস্বামীর বিরোধিতা করে টিভিকে'কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন ৷ এই নির্বাচনে টিভিকে ঝড়ে দলের প্রবীণ নেতারাও ধরাশায়ী হয়েছেন ৷ প্রাক্তন মন্ত্রী ডি জয়কুমারের মতো প্রবীণ এআইএডিএমকে নেতাও পরাজিত হয়েছেন ৷

গত 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে 66টি আসন পেয়েছিল এআইডিএমকে ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে একটিও আসনে জয় পায়নি জয়ললিতার হাতে তৈরি এই দল ৷ এই একের পর এক ধাক্কা খাওয়ার জন্য এআইএডিএমকে নেতারা দলের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাদি কে পালানিস্বামীকে দায়ী করেন ৷ ভিতরে ভিতরে দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে বলে খবর ৷ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সিভি শানমুগমের নেতৃত্বে এআইএডিএমকে নেতারা তাঁদের পৃথক অবস্থান স্পষ্ট করলেন ৷

মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী !

এদিন শানমুগম সাংবাদিকদের বলেন, "এআইএডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোট বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে ৷ আমরা এই রায়কে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিচ্ছি ৷ নির্বাচনী পরাজয়ের পর, এডাপ্পাদি কে পালানিস্বামীর দেওয়া প্রস্তাবে আমরা হতবাক হয়ে যাই ৷ তিনি দাবি করেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলে তাঁকে সমর্থন করবে বিরোধী ডিএমকে ৷ এই দাবিতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই ৷"

তিনি আরও বলেন, "আমরা তাঁর (পালানিস্বামী) এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলাম ৷ তবে, তিনি আমাদের এই মতামত মেনে নেননি ৷ ডিএমকে-র বিরোধিতা করেই এআইএডিএমকে'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৷ গত 53 বছর ধরে আমরা সেই আদর্শ ধরে রেখেছি ৷ এআইএডিএমকে যদি ডিএমকে'র সঙ্গে জোট বাঁধে, তবে দলের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে ৷ এখন এমন একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি, যেখানে এআইএডিএমকে'কে রক্ষা এবং পুনরুজ্জীবিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে ৷"

টিভিকে'কে সমর্থন প্রসঙ্গে শানমুগম বলেন, "এই অবস্থায়, এআইএডিএমকে'র অধিকাংশ বিধায়ক একজোট হয়ে পালানিস্বামীর অবস্থানের বিরোধিতায় একটি প্রস্তাব পাস করেন ৷ জনগণ টিভিকে নেতা বিজয়ের পক্ষে রায় দিয়েছে ৷ জনগণের এই রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমরা টিভিকে নেতা বিজয়কে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ৷"

দলকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশে প্রবীণ নেতার বক্তব্য, "সব নেতাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরাজয়ের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে ৷ এমন এক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে— যা একসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার নেতৃত্বে পরিচালিত হতো ৷ এআইএডিএমকে এখন আর কোনও জোটের অংশ নয় ৷ দলটিকে এখন একটি নতুন দিশা খুঁজে নিতে হবে এবং একে সুরক্ষিত করতে হবে ৷"

TAGGED:

TAMIL NADU POLITICAL CRISIS
AIADMK SUPPORTS TVK
VIJAY
TAMIL NADU GOVERNMENT
TAMIL NADU POLITICS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.