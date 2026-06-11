কেটে গিয়েছে এক বছর, আমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার ক্ষত এখনও সতেজ
আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার এক বছর হবে আগামিকাল ৷ ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতি আজও টাটকা ৷ ক্ষত বয়ে চলেছেন স্বজনহারা পরিবারগুলি ৷
Published : June 11, 2026 at 9:06 PM IST
আমেদাবাদ, 11 জুন: সময় ও জলের প্রবাহ থেমে থাকে না ৷ আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর দেখতে দেখতে একটি বছর অতিক্রান্ত ৷ কিন্তু 12 জুন এমন একটি তারিখ, যা মানুষের মনে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে, বিশেষত এই মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় স্বজন হারানো পরিবারদের কাছে ৷
এমনই এক বেদনাদায়ক স্মৃতির বোঝা বয়ে চলেছেন আমেদাবাদের সুরেশভাই ও তাঁর স্ত্রী সীতাবেন ৷ এই দুর্ঘটনায় তাঁরা তাঁদের 15 বছর বয়সি ছেলেকে হারিয়েছেন ৷ আমেদাবাদ বিমান বন্দরের কাছে দুর্ঘটনাস্থল মেঘানিনগরে চায়ের দোকান চালাতেন সীতাবেন ৷ আর অটো চালিয়ে সংসারের দায়দায়িত্ব পালন করতেন সুরেশভাই ৷ তাঁদের ছেলে আকাশ আর বেঁচে নেই ৷
সেদিন অর্থাৎ গত বছরের 12 জুন দুপুরে ঘটনার সময় আকাশ তাঁর মা সীতাবেনের জন্য টিফিন বাক্স নিয়ে এসেছিল ৷ সেই সময় বিমানটি ভেঙে পড়ে ৷ ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে সীতাবেন পুড়ে গিয়েছিলেন ৷ সীতাবেনের হাতে ওই পোড়া ক্ষতচিহ্ন আজও বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় ৷ সন্তান হারানোর শোক তিনি আজও কাটিয়ে উঠতে পারেননি ৷
আকাশের বাবা সুরেশভাই মৈতেরিয়া ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: "আমরা মেঘানিনগর এলাকায় থাকি ৷ আমার স্ত্রী সীতা বিজি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কাছে একটি চায়ের দোকান চালাত— ঠিক সেই জায়গাতে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল ৷ আমি তখন বাবুভাইয়ের বাড়িতে ছিলাম ৷ ছেলেকে ওর মায়ের কাছে টিফিনটা পৌঁছে দিতে বলেছিলাম ৷ আমি অটো চালাই ৷ কয়েক মিনিট পরেই এক যাত্রীকে নিয়ে শাহীবাগের উদ্দেশ্যে রওনা দিই । শাহীবাগে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনি এবং বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পাই । সেই দৃশ্য দেখেই আমি তাড়াতাড়ি আমার স্ত্রীর চায়ের দোকানের দিকে ছুটে যাই ৷ কিন্তু আগুন ও ধোঁয়ার তীব্রতা এতটাই ছিল যে আমি আর এগোতে পারিনি ৷"
এর কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ভাইপো ফোন করে জিজ্ঞেস করে, "কাকা, আপনি কোথায় ?" আমি তাকে জানাই আমি বিমান দুর্ঘটনার জায়গায় রয়েছি এবং তাকে জিজ্ঞেস করি সে কোথায় ৷ সে জানায় যে সে হর্স ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে ৷ আমরা আকাশকে 'গাডু' বলে ডাকতাম ৷ ভাইপো জানতে চাইছিল আকাশ কোথায় ৷ আমি তাকে বলি যে, আকাশকে এখনও খুঁজে পাইনি— খোঁজ চলছে এবং তাকে বলি যদি সে আকাশকে দেখতে পায়, তাহলে যেন আমাকে ফোন করে ৷"
তিনি বলে চলেন, "পনেরো মিনিট পর সে ফোন করে বলল, "কাকা, আপনি তাড়াতাড়ি সিভিল হাসপাতালে চলে আসুন ৷" আমি দ্রুত সেখানে পৌঁছলাম ৷ আমার ভাইপো জানাল, যে গাডুকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ 'ময়নাতদন্ত' শব্দটা শুনেই যেন আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল ৷ তখনই বুঝতে পারলাম, আমার ছেলে আর বেঁচে নেই ৷ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর কাকিমা কোথায় ?" সে জানাল যে তাকে উপরের তলার ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে ৷"
সুরেশভাই জানালেন, সেই সময় সিভিল হাসপাতালে একের পর এক মৃতদেহ আসছিল ৷ দেহগুলি এতটাই পুড়ে গিয়েছিল যে চেনাই যাচ্ছিল না ৷ তিনি বলেন, "এরপর আমি আমার স্ত্রীকে দেখতে গিয়ে জানতে চাইলাম গাডু কোথায় ৷ আমি ওকে বললাম, আমরা গাডুকে খুঁজে চলেছি ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে ময়নাতদন্তের জায়গা থেকে আমার ছেলের মৃতদেহ বাইরে নিয়ে আসা হল ৷ পুলিশ আমাদের ভিতরে যেতে দিল না এবং জানাল যে 72 ঘণ্টা পর রিপোর্ট পাওয়া যাবে ৷ আমরা চার দিন সিভিল হাসপাতালেই ছিলাম ৷ 72 ঘণ্টা পর আকাশের মৃতদেহ আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হল ৷ আমরা ওর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলাম ৷ 15-20 দিন আমি আমার স্ত্রীর কাছে সত্যটা গোপন রেখেছিলাম ৷ কারণ তার অবস্থাও ছিল আশঙ্কাজনক ৷ মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়ার কারণে তাকে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷"
আজ সুরেশভাই আকাশের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজের বাড়িতেই একটি ছোট স্মৃতিবেদি তৈরি করেছেন ৷ তিনি বললেন, "আমার 15 বছরের ছেলে আর এই পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তার স্মৃতি আমাদের সঙ্গে রয়ে গিয়েছে; আমরা প্রতিদিন তার ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালাই ৷ 12 তারিখে আমরা তার স্মরণে একটি ভজন (ভক্তিগীতি) অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি ৷ ছেলেকে শিক্ষিত করে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা ছিল আমার স্বপ্ন ছিল ৷ আর গাডু পড়াশোনাতেও ভালো ছিল ৷ আমরা চেয়েছিলাম ও যেন কঠোর পরিশ্রম করে ভালো কোনও চাকরি পায় ৷"
সন্তান হারানো বাবার কথায়, "ওর মা চায়ের দোকান চালাতেন আর আমি অটো চালাই ৷ আমরা গরিব পরিবারের মানুষ, তবুও আশা ছিল ছেলে একদিন অনেক বড় হবে ৷ আকাশ বলত, 'বাবা, আমি বড় হয়ে তোমাকে আর কাজ করতে হবে না ৷'"
সুরেশভাই আরও জানান যে, ছেলের মৃত্যুর শোক তার মা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি ৷ তাঁর স্ত্রী দিন-রাত আকাশের কথা ভেবে কেঁদেই চলেছে ৷ তার অবস্থা শোচনীয়— শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও তিনি বিপর্যস্ত ৷ সারাদিন কোনও কথা বলে না, কোনও কাজও করে না ৷ কেবল আকাশের স্মৃতিতে ডুবে থাকেন ৷ তিনি বলেন, "দিন-রাত আমাদের চোখে ঘুম নেই ৷ কেবল ছেলের কথাই ভেবে চলেছি ৷ তাকে ছাড়া এই বাড়ি আর যেন বাড়ি বলে মনে হয় না..."