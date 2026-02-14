আমেদাবাদ-দুর্ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়ার মীমাংসাপত্র, ক্ষতিগ্রস্তদের সই না-করার পরামর্শ আইনজীবীর

আমেদাবাদ-দুর্ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়ার মীমাংসাপত্র, ক্ষতিগ্রস্তদের সই না-করার পরামর্শ আইনজীবীর
নয়াদিল্লি, 14 ফেব্রুয়ারি: আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রস্তাব দিয়েছে ৷ কিন্তু, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী চাক এন চিয়োনুমা তাদের নিষ্পত্তির শর্তাবলীতে স্বাক্ষর না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে AIP ডেটা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের অনুরোধ করেছেন। একটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আইনজীবী চিয়োনুমা জানান, তিনি শর্তাবলীতে স্বাক্ষর না-করার পরামর্শ দিচ্ছেন ৷ দোষী কে, তা নির্ধারণ করার জন্য AIP ডেটা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি।
তিনি আরও জানান যে, AIP ডেটা প্রকাশের পরেই ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে বিমান সংস্থাটি ক্ষতিগ্রস্তদের যে নথিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করছে তাতে একটি ধারা রয়েছে যা ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে ভবিষ্যতে কোম্পানি বা মামলায় জড়িত অন্য কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করতে নিষেধ করে। শুধুমাত্র এই শর্তেই পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।
ওই আইনজীবী আরও জানান যে, প্রস্তাবিত নিষ্পত্তির শর্তাবলী পরিবারগুলিকে এয়ার ইন্ডিয়া এবং এর পক্ষগুলির, যার মধ্যে প্রস্তুতকারক, অপারেটর এবং সরকারি সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেবে। এক্ষেত্রে চিয়োনুমার যুক্তি, তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তাদের দায়মুক্ত করা অন্যায্য।
ভুক্তভোগীদের আইনজীবী আরও জানান যে, কিছু পরিবার ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত মীমাংসার শর্তাবলী পেয়েছে৷ কিন্তু, তাদের তা গ্রহণ না-করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনটি পরিবার এয়ার ইন্ডিয়া থেকে প্রস্তাবিত মুক্তি এবং মীমাংসার শর্তাবলী পেয়েছে এবং আমরা তাদের সকলকে তা গ্রহণ না করার পরামর্শ দিয়েছি। এয়ার ইন্ডিয়ার প্রস্তাবিত মীমাংসাপত্রের বেশ কয়েকটি দিক সমস্যাযুক্ত।
গত বছর আমেদাবাদে ফ্লাইট Al-171-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া শুরু করার ঘোষণা করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। বিমান সংস্থা ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা প্রাথমিক অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। এছাড়াও, টাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠিত Al-171 মেমোরিয়াল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রতিটি মৃতের পরিবারকে 1 কোটি টাকার 'এক্স-গ্র্যাশিয়া' প্রদানের প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। তার মধ্যেই এয়ার ইন্ডিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রস্তাব বা মীমাংসাপত্র নিয়ে একাধিক সমস্যার অভিযোগ করেছেন গত বছর আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় নিতহদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী৷