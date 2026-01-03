মালদার 'মৌসম' বদল ! ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে নুর
বিধানসভা ভোটের আর হাতে গোনা ক'মাস ৷ এর মধ্যে পালাবদলের বাতাস বইতে শুরু করেছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ মৌসম নুর ফিরলেন কংগ্রেসে ৷
By PTI
Published : January 3, 2026 at 6:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 জানুয়ারি: বছরের শুরুতেই হাওয়া বদল ! তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে ফিরলেন মৌসম নূর ৷ পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখতে তিনি ও তাঁর তুতো ভাই সাংসদ ইশা খান চৌধরী একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাই ঘাসফুল ছেড়ে হাত ধরলেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা গনিখান চৌধরীর ভাগ্নি ৷
2019 সালে লোকসভা ভোটের আগে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন ৷ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বদল তৃণমূলের জন্য বড় ধাক্কা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷ কারণ উত্তরের মালদা পুরোপুরি দখল করতে পারেনি তৃণমূল ৷ মালদা উত্তরে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও মালদা দক্ষিণে কংগ্রেসের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ৷ তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মালদার কিছু অংশের দায়িত্ব তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দিয়েছিলেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূরকে ৷
I would like to thank the Congress party for giving me the opportunity to work again in the Congress. It is an honour for me.— Congress (@INCIndia) January 3, 2026
I am going to work very hard to strengthen the party because the people of Bengal, especially the people of Malda, believe in the Congress and its… pic.twitter.com/8SSUSCz7hv
শনিবার রাজধানীতে কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা জয়রাম রমেশ ও সাধারণ সম্পাদক গুলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে ফিরলেন মৌসম ৷ তিনি জানালেন, ইতিমধ্যে তৃণমূলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন ৷ আগামী সোমবার রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা দেবেন ৷ এমনিতেও তাঁর রাজ্যসভার মেয়ার শেষ হচ্ছে এপ্রিলে ৷
कांग्रेस महासचिव (संचार) @Jairam_Ramesh जी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रभारी @GAMIR_INC जी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष @subhankar_cong जी और लोकसभा सांसद ईशा खान चौधरी जी की मौजूदगी में राज्य सभा सांसद @MausamNoor जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुईं।— Congress (@INCIndia) January 3, 2026
आपको बहुत-बहुत बधाई व भविष्य… pic.twitter.com/lqBCWgdOm4
রাজনৈতিক মহলের মত, আসন্ন নির্বাচনে মালদা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মৌসম ৷ 46 বছর বয়সি গনি খান পরিবারের এই সদস্য 2009 এবং 2019 সালে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছিলেন ৷