ETV Bharat / bharat

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এখন ইডির করুণার পাত্র ! আইপ্যাক দফতরে তল্লাশি নিয়ে সরব সিবাল

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আবহে আইপ্যাকের অফিসে ইডির তল্লাশির নিন্দা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ ৷ তিনি এটাকে যুক্তরাষ্ট্রবাদ বলে অভিহিত করেছেন ৷

Rajya Sabha MP Kapil Sibal
রাজ্যসভার সাংসদ তথা বরিষ্ঠ আইনজীবী কপিল সিবাল (ফাইল ছবি : এএনআই)
author img

By PTI

Published : January 9, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 9 জানুয়ারি: কলকাতায় আই-প্যাকের অফিস এবং তার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশি চালানোর ঘটনায় উত্তাল রাজ্য রাজনীতি ৷ ঘটনার একদিন পর শুক্রবার রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল দাবি করলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এখন ইডির করুণার উপর নির্ভরশীল ৷ তিনি জোর দিয়ে বলেন, শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টই তদন্ত সংস্থার উপর লাগাম টানতে পারে ।

বৃহস্পতিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর কলকাতায় অভিযানের পর তীব্র নাটকীয়তা তৈরি হয় । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে প্রবেশ করে অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সংবেদনশীল তথ্য হাতানোর চেষ্টা করছে । যদিও এই ঘটনায় ইডির দাবি, বহু কোটি টাকার কয়লা চুরি কেলেঙ্কারির অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ এই তল্লাশি ৷ সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি আইনি তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ তিনি এবং রাজ্য পুলিশ ইডির অভিযানের সময় জোর করে 'মূল প্রমাণ' মুছে ফেলেছেন বলেও অভিযোগ ।

একটি এক্স পোস্টে সিবাল বলেন, "কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্টই ED-র উপর রাশ টানতে পারে । প্রতিটি বিরোধী শাসিত রাজ্যের পাশাপাশি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী নেতাকে টার্গেট করা হচ্ছে । নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটছে তা সত্যিই বিরক্তিকর ! যুক্তরাষ্ট্রবাদ এখন ED-র করুণার পাত্র !"

রাজ্যে চলছে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷ আগামী তিন মাসের মধ্যে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেই আবহে তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের অফিসে হঠাৎ ইডি হানা স্বাভাবতই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ অচলাবস্থা দ্রুত আইনি মোড় নেয় ৷ তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করে ইডি । অন্যদিকে, আই-প্যাকও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়, তল্লাশির বিরোধিতা করে এবং এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ।

ইডি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল 7টা থেকে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক দলের উপস্থিতিতে দিল্লির চারটি-সহ প্রায় 10টি জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে ৷ সেই অভিযানের মধ্যেই ছিল সল্টলেক সেক্টর ফাইভে অবস্থিত আই-প্যাকের অফিস এবং লাউডন স্ট্রিটে কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাসভবন-সহ একাধিক জায়গা ৷ তল্লাশির সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি নাটকীয়তার সূত্রপাত করে ৷ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক, দলীয় নেতা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে ৷

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির (আই-প্যাক) সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন । তিনি প্রায় 20-25 মিনিট ভিতরে ছিলেন এবং তারপর হাতে একটি সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷ পাশাপাশি ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন। তৃণমূলকে রাজনৈতিক পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি, দলের আইটি এবং মিডিয়া কার্যক্রমও পরিচালনা করে আইপ্যাক ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ হেন অফিসে ইডির তল্লাশি স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে ৷

TAGGED:

RAJYA SABHA MP KAPIL SIBAL
KAPIL SIBAL ON EC RAID KOLKATA IPAC
KAPIL SIBAL ON SUPREME COURT TO ED
কলকাতা আইপ্যাকে ইডি তল্লাশি
KAPIL SIBAL ON ED RAID IPAC OFFICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.