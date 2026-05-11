জ্বালানি বাঁচানোর আর্জি প্রধানমন্ত্রীর, 'কোনও অভাব নেই', পরদিনই বিবৃতি কেন্দ্রের
পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যে ভোট মিটতেই দেশবাসীকে জ্বালানি থেকে গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পরদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের আশ্বাস, জ্বালানির অভাব নেই ৷
Published : May 11, 2026 at 9:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 মে: পাঁচ রাজ্যে ভোট মিটতেই পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের আবহে দেশবাসীর কাছে জ্বালানি ও আমদানি খরচ বাঁচাতে সাতটি আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এর পরদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় সরকার জানায়, জ্বালানি, এলপিজি কোনও কিছুরই কোনও অভাব নেই ৷
4 মে অসম, পুদুচেরি, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বড় জয় পেয়েছে বিজেপি ৷ এর পরপরই প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে জ্বালানির ব্যবহারে লাগাম টানা, বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ নিয়ে বার্তা দিয়েছেন ৷
#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, " ... gold purchases are another area where foreign exchange is used extensively... in the national interest, we must resolve not to purchase gold for a year, no matter how… https://t.co/lNWTmHlf4q pic.twitter.com/konOsJ7Okp— ANI (@ANI) May 10, 2026
গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে ৷ অসম, পুদুচেরি, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে গত 15 মার্চ ৷ এর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলিতে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে যায় ৷ ভোটের সময় নির্বাচনী প্রচারের সময় কোথাও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের কারণে জ্বালানি বাঁচানো বা সোনা না কিনে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার সংরক্ষণ নিয়ে একটি শব্দও বলেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia Conflict, Prime Minister Narendra Modi says, " the same is true for edible oil. we have to spend foreign currency on its import. if every household reduces the use of edible oil, it is a huge contribution to… https://t.co/xn9ZzpG3Vz pic.twitter.com/ph5yh2S0a3— ANI (@ANI) May 10, 2026
পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কটের পর থেকে পেট্রলিয়াম মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক-সহ বিভিন্ন মন্ত্রকগুলি প্রায় প্রতিদিন সাংবাদিক বৈঠকে আশ্বস্ত করেছেন, দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি, এলপিজি মজুত আছে ৷ তবে এই সময়ে এলপিজি ব্যবহার নিয়ে কিছু পদক্ষেপও করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেলেও দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানির দাম বাড়েনি ৷
এই আবহে গতকাল সেকেন্দ্রাবাদের জনসভা থেকে দেশবাসীকে পেট্রল-ডিজেলের ব্যবহার কমানে থেকে শুরু করে সোনা না-কিনে দেশে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার সংরক্ষণ করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর ভাষণে বারবার উঠে এসেছে যে, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি থেকে সার- সবকিছুর দামই বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ কিন্তু কেন্দ্রের এনডিএ সরকার সেই বোঝা জনগণের উপর চাপায়নি ৷ এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি সতর্ক করেন, এবার দেশবাসীকে সতর্ক হতে হবে ৷
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh chaired the 5th IGoM on West Asia, assuring there is no shortage of petroleum products in India, with the country holding 60 days of crude oil, 60 days of natural gas & 45 days of LPG rolling stock. He stated that all concrete steps are being… pic.twitter.com/mktvtfWXbm— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 11, 2026
তাঁর এই আর্জির পরদিনই দেশে পর্যাপ্ত এলপিজি, জ্বালানির মজুত নিয়ে নিশ্চিন্ত করল বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ এদিন মধ্য এশিয়ার সংঘাত নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে ইনফরমাল গ্রুপ-এর মন্ত্রীদের (আইজিওএম) নিয়ে বৈঠক হয় ৷ বৈঠক শেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ইনফরমাল গ্রুপের মন্ত্রীদের নিয়ে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট বিষয়ে বৈঠক করেন ৷ তিনি আশ্বস্ত ক রেছেন, ভারতে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের কোনও অভাব নেই ৷ দেশে 60 দিনের অপরিশোধিত তেল আছে ৷ 60 দিনের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত আছে ৷ 45 দিনের এলপিজি রয়েছে ৷"
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, "দেশজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখা ও তা সুনিশ্চিত করা, শক্তিসম্পদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, অর্থনৈতিক স্থিরতা ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক রুটগুলি সুরক্ষিত রাখতে সবরকম দৃঢ় পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ তিনি জোর দিয়ে জানিয়েছেন, কৌশলী সঙ্কটের আশঙ্কা করে আগাম সতর্ক হয়েছে সরকার ৷ সঙ্গে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনাও করা হয়েছে ৷"
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " i would like to convey to you that the prime minister has urged all citizens of the country to reduce their consumption of petrol and diesel. wherever possible,… pic.twitter.com/cWCaGFZfgR— ANI (@ANI) May 11, 2026
গতকাল তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদে একটি জনসভা থেকে প্রদানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আগামী দিনে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কথা বলে আমরা পেট্রল ও ডিজেলের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারি ৷ আমাদের তেলের ব্যবহার কমিয়ে ফেলা উচিত ৷" তিনি জানান, সরকার বৈদ্যুতিন গাড়ি নিয়ে প্রচার করছে ৷ এর ফলে রেলওয়ে সেক্টরে উল্লেখযোগ্য হারে ডিজেলের ব্যবহার কমে গিয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই পেট্রল ও ডিজেলের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমবে ৷ এই পদক্ষেপ বিদেশি মুদ্রার সংরক্ষণে সাহায্য করবে ৷
অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় জনসাধারণকে অংশ নেওয়ার আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ তাই এক বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বিয়েতে সোনার গয়না কেনা কমানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "একবছর সোনা কেনা বন্ধ রাখুন ৷ সোনার আমদানি হ্রাস পেলে, বিদেশি মুদ্রা বৃদ্ধি পাবে ৷"
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের আবহে কেন্দ্রীয় সরকারকে কী বিপুল হারে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে, তা জনসভায় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি বলেন, "বিভিন্ন দেশে এক ব্যাগ ইউরিয়ার দাম 3 হাজার টাকা ৷ এদিকে ভারতে কৃষকদের একটি ইউরিয়ার ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে 300 টাকারও কম দামে ৷ আমাদের প্রতিবেশী দেশে গত দু'মাস ধরে যুদ্ধ চলছে ৷ এর প্রভাব পড়েছে সারা দেশে ৷ ভারতের উপর আরও গুরুতর প্রভাব পড়েছে ৷ ভারতের কাছে বড় বড় তেলের কুয়ো নেই ৷ আমাদের প্রয়োজনীয় পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "যুদ্ধের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেট্রল, ডিজেল, সারের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ আকাশ ছোঁয়া দামও পেরিয়ে গিয়েছে ৷ ভারত সরকার এই সঙ্কট থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে গত দু'মাস ধরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ নাগরিকদের উপর বোঝা না-চাপে, তাই সরকার নিজের ঘাড়ে সব বোঝা নিয়ে নিয়েছে ৷ কিন্তু সরবরাহে একটানা সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি তৈরি হলে আমরা যত যাই করি না কেন, সমস্যা বাড়তেই থাকে ৷ এবার একজোট হয়ে দেশের জন্য লড়তে হবে ৷ আমাদের মনে রাখতে হবে, দেশের জন্য মরলেই শুধু ভক্তি দেখানো হয় না ৷ বিশ্বের এই সঙ্কটের মোকাবিলায় আমাদের কিছু সঙ্কল্প গ্রহণ করে তা পূরণ করতে হবে ৷"
এই প্রসঙ্গে তিনি জোর দেন, দেশবাসীর পেট্রল-ডিজেলের ব্যবহারে সংযমী হওয়া উচিত ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পেট্রল-ডিজেলের ব্যবহার কম করতে হবে ৷ যেখানে মেট্রো আছে, সেখানে যতটা সম্ভব মেট্রোর ব্য়বহার করুন ৷ গাড়ি করে যেতে হলে, অন্যদেরও গাড়িতে নিয়ে যান ৷ অন্য কোথাও জিনিসপত্র পাঠাতে হলে রেলের মালবাহী গাড়ি মারফত পাঠান ৷ যাঁদের কাছে বৈদ্যুতিক গাড়ি আছে, তাঁরা সেই গাড়ি ব্যবহার করুন ৷" এইভাবে তিনি বাড়িতে থেকে কাজ করা, সোনা না কিনে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার সংরক্ষণ করা, দেশে উৎপাদিত জিনিসপত্র ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন ৷
এর পরদিন আন্তঃমন্ত্রক বৈঠকে পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী সব নাগরিকদের কাছে পেট্রল-ডিজেলের ব্যবহার কমানোর আর্জি জানিয়েছেন ৷ যেখানে সম্ভব মেট্রো ও গণপরিবহণ ব্যবহার, কারপুলিং, রেলের মাধ্যমে পণ্য পাঠানো এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহার বৃদ্ধির পরামর্শ দিেয়ছেন ৷ তিনি দৈনন্দিন জীবনে শক্তিসম্পদ বাঁচানোর উদ্দেশে এই কথা বলেছেন, যাতে দেশের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ কম করা যায় ৷"