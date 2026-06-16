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সিন্ধু সভ্যতার আসল 'নর্তকী'র ছবিই থাকবে পাঠ্যবইয়ে, বাতিল মূর্তির শরীর ঢাকার পরিকল্পনা

পরিবর্তিত ছবিতে মূর্তিটির কাঁধের নিচ থেকে শরীর ঢাকা থাকায় এর শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সূত্রের খবর, এই পরিবর্তনটি মঙ্গলবার বইটির সফট-কপিতে করা হতে পারে।

NCERT Dancing Girl Issue
সিন্ধু সভ্যতার আসল 'নর্তকী'র ছবিই থাকবে পাঠ্যবইয়ে (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ANI

Published : June 16, 2026 at 4:41 PM IST

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নয়াদিল্লি, 16 জুন: সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিদর্শন 'নৃত্যরত বালিকা' বা 'নর্তকী'র মূর্তিকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয় যখন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT) পাঠ্যবইয়ে মূর্তিটির আসল রূপ প্রকাশ না করে করার সিদ্ধান্ত নেয় ৷ তবে এই সিদ্ধান্তের পরই প্রবল বিতর্কের মাঝে এনসিইআরটি তাদের সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ৷ নতুন নবম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে সিন্ধু সভ্যতার বিখ্যাত 'নৃত্যরত বালিকা' (নর্তকী মূর্তি)-র ছবিতে করা পরিবর্তনটি NCERT প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সূত্রের খবর, এই পরিবর্তনটি মঙ্গলবার নাগাদ বইটির সফট কপিতে করা হবে। ডিজিটাল মাধ্যমে শুধুমাত্র নৃত্যরত বালিকার আসল রূপটিকেই দেখা যাবে। সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া 'নৃত্যরত বালিকা'র মূর্তিটি প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো বলে মনে করা হয়। এই ছোট ব্রোঞ্জের মূর্তিটি বিশ্ব বিখ্যাত। ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের বইগুলিতে এটির আসল রূপটিই অতি পরিচিত।

'ডান্সিং গার্ল' নিয়ে কেন বিতর্ক তৈরি হয়েছিল?

এনসিইআরটি-র নবম শ্রেণির নতুন চিত্রকলা শিক্ষা গ্রন্থ 'মধুরিমা' -র 'শিল্পকলার ইতিহাস' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মূর্তিটির ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল৷ নতুন বইটিতে প্রকাশিত ছবিতে মূর্তিটির ধড় অংশ ছায়াচ্ছন্ন বা আবৃত দেখানো হয়, যা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

INDUS VALLEY CIVILISATION DANCING GIRL
মহেঞ্জো-দারোর এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটি লস্ট-ওয়াক্স পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছিল, যা পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ে প্রচলিত (ছবি: এএনআই)

ছবিতে মূর্তিটির কাঁধের নিচ থেকে শরীর ঢাকা থাকায় এর শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন, মূর্তিটি পোশাক পরে আছে। মূর্তির প্রতিচ্ছবি পরিবর্তনের বিতর্ক আরও বেড়ে গিয়েছিল, কারণ এটি 25 বছর ধরে একই পদ্ধতিতে ছাপা হয়ে আসছিল। মূর্তির ছবি নিয়ে বিতর্কের জেরে, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT) পরিবর্তনটি পর্যালোচনার জন্য বিষয়টি শিল্পকলা শিক্ষা বিভাগ এবং পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন কমিটির কাছে পাঠিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, যদি কোনও অসমাপ্ত কাজের সম্ভাব্য পুনর্নির্মাণ দেখানোর জন্য স্পষ্টভাবে তা করা না হয়, তবে এই ধরনের ছবি পরিবর্তন করা জালিয়াতির শামিল। অধ্যায়টিতে নৃত্যরত মেয়েটিকে মহেঞ্জো-দারোর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে , যার সময়কাল আনুমানিক 2600 খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

বইটিতে বলা হয়েছে যে মহেঞ্জো-দারোর এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটি লস্ট-ওয়াক্স পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছিল, যা পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ে প্রচলিত। মহেঞ্জো-দারোর নৃত্যরত বালিকা মূর্তিটি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার অন্যতম বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হিসেবে বিবেচিত হয়।

সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে, নতুন বইগুলিতে কেবল মূল ছবিটিই থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহেঞ্জো-দারোতে খননকার্যের সময় আবিষ্কৃত হাজার বছরের পুরনো 'নৃত্যরত বালিকা' ভাস্কর্যটিকে সিন্ধু সভ্যতার এক অনবদ্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের মধ্যে হার্ডকপি থেকে ছবিটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

এই বইটি খুব সীমিত পরিমাণে বিতরণ করা হয়েছে। এটি এখনও বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়নি। এই পরিবর্তনটি শীঘ্রই করা হবে এবং প্রকাশ করা হবে। 'নৃত্যরত বালিকা'র মূর্তিটি প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা। বর্তমানে নয়াদিল্লির জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত এই মূর্তিটি সিন্ধু সভ্যতার উন্নত ধাতু-ভাস্কর্যের প্রতীক।

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INDUS VALLEY DANCING GIRL
NCERT DANCING GIRL ISSUE

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