ককরোচ অতীত, বাজারে ‘দিমাগি নকশাল জনতা পার্টি’ ! এক্সে এন্ট্রি নিয়েই হইচই

ককরোচ অতীত, বাজারে ‘দিমাগি নকশাল জনতা পার্টি’ ! এক্সে এন্ট্রি নিয়েই হইচই
স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির করা মন্তব্যের সূত্র ধরে তৈরি এই নতুন এক্স অ্যাকাউন্ট ৷ যেটি রাহুল গান্ধি, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ফলো করছে ।
Published : August 17, 2026 at 11:50 AM IST
নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: ককরোচ জনতা পার্টি এখন অতীত ! এবার সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে আত্মপ্রকাশ করল নতুন দল ৷ যার নাম 'দিমাগি নকশাল জনতা পার্টি' ।
শনিবার দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'দিমাগি নকশাল'(মানসিকতার দিক থেকে মাওবাদী) মন্তব্য করেছিলেন ৷ আর তাঁর সেই মন্তব্যের জের ধরে সৃষ্টি রাজনৈতিক বিতর্কের মাঝে 'দিমাগি নকশাল জনতা পার্টি' নামে একটি নতুন এক্স অ্যাকাউন্ট সামনে এসেছে ৷ অ্যাকাউন্টটির শুরুর দিকের একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, "আমরা ভগত সিং-এর অনুসারী...তারা যদি আমাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা বা আমাদের 'দেশবিরোধী' তকমা দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে জেনে রাখুন-তারা আসলে ভগত সিং-কে অসম্মান করছে ৷"
We are Followers of Bhagat Singh…— Dimagi Naxal Janta Party (@DNJP_India) August 16, 2026
If THEY try to suspend our accounts or label us Anti-Nationals..
Just know- They are disrespecting Bhagat Singh. pic.twitter.com/DdzMCcsVIV
আরেকটি পোস্টে বলা হয়েছে, "আমরা আমাদের টাকা জোগাড় বা ফান্ডিংয়ের বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চাই ৷ তাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি, আমরা 'পিএম কেয়ারস ফান্ড' থেকে অর্থ সহায়তা পাচ্ছি ৷ যে কেউ চাইলে 'পিএম কেয়ারস ফান্ড'-এর অডিট বা নিরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন ৷ তবে 'বুদ্ধি' (DIMAG) খাটাতে এবং @DNJP_India-কে ফলো করতে ভুলবেন না ৷"
এই নতুন এক্স অ্যাকাউন্টটি অভিনেতা প্রকাশ রাজের একটি পোস্টও রিটুইট করেছে ৷ প্রকাশ রাজ সেখানে মানুষকে কোনও কিছু অন্ধভাবে মেনে না নিয়ে বরং প্রশ্ন তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন । তিনি লিখেছিলেন, "বুদ্ধিমান হও, বোকা নয় । প্রশ্ন করো, দাসত্ব নয় ।"
স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'দিমাগি নকশাল' মন্তব্য করেছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, "বহু বছর ধরে মাওবাদী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষরা ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিয়েছিল । তারা সরকারি কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছে ৷ একইসঙ্গে জননীতিকেও প্রভাবিত করেছে ।" ঠিক তার পরপরই এই অ্যাকাউন্টটি চালু হয় । প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয় ৷ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম তখন বলেন , 'দিমাগি নকশাল' হতে পেরে তিনি গর্বিত ।
সোমবার সকাল পর্যন্ত 'দিমাগি নকশাল জনতা পার্টি' অ্যাকাউন্টটি 13টি অ্যাকাউন্টকে অনুসরণ বা ফলো করছে । এর মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, আপ নেতা ও দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি, কমেডিয়ান কুণাল কামরা, অভিনেতা প্রকাশ রাজ এবং ফ্যাক্ট-চেকার মহম্মদ জুবায়ের ।