ঠাকরে-সভ্যতার পতন মুম্বইয়ে, পুর নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে গেরুয়া ঝড়

ঠাকরে-সভ্যতার পতন মুম্বইয়ে, পুর নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে গেরুয়া ঝড়
বিধানসভা ভোটের দেড় বছর বাদে 29টি পুরসভা নির্বাচনেও বড় জয় পেল বিজেপি ৷ মুম্বই থেকে পুনে এবং নাসিক-সর্বত্রই কার্যত মুখ খুবড়ে পড়ল বিরোধীরা ৷
Published : January 16, 2026 at 8:26 PM IST
মুম্বই, 16 জানুয়ারি: লড়াইটা ছিল ট্রিপল ইঞ্জিন প্রশাসন বনাম ঠাকরে আভিজাত্য রক্ষার ৷ ফলাফল থেকে স্পষ্ট শিবসেনার দীর্ঘলালিত আভিজত্য এবং মারাঠি মানুষের তত্ত্ব মুম্বইকরদের মন জিততে ব্যর্থ ৷ তার বদলে দেশ তথা এশিয়ার সবথেকে বেশি বাজেটের পুরনিগমের ভোটে বড় হয়ে দেখা দিল বিজেপির উন্নয়নের প্রশ্ন ৷
দু'দশক বাদে মুম্বই পুরনিগমের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালেন উদ্ধব ঠাকরেরা ৷ পাশাপাশি আরও একটি নির্বাচনে দারুণ ফল করে বিরোধীদের বটেই ক্ষেত্রবিশেষে শরিকদের ছাপিয়ে রাজ্য রাজনীতির অবিসংবাদিত ফার্স্ট বয়ের আসন দখলের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল বিজেপি ৷ বিধানসভা নির্বচন থেকে মারাঠাভূমে গেরুয়া পতাকা পতপত করে উড়তে শুরু করেছিল ৷ মুম্বই-সহ 29 পুরসভা নির্বাচনেও নিজেদের দাপট ধরে রাখল গেরুয়া শিবির ৷
শুক্রবার সকাল 10টার পর থেকে মুম্বইয়ের ভোট গোনা শুরু হয় ৷ 226 আসনের পুরনিগমে এদিন রাত পর্যন্ত বিজেপি এগিয়ে আছে 90টি আসনে ৷ ঠাকরেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সেনা এগিয়ে 30টি আসনে ৷ ভাই রাজের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা এগিয়ে 9টি আসনে ৷ এনসিপি এগিয়ে তিনটি এবং অন্যরা এগিয়ে 8টি আসনে ৷ পুণেতে একা লড়ে ভালো ফল করে ব্যর্থ হয়েছে অজিত পাওয়ারের নিয়ন্ত্রণের থাকা এনসিপি ৷ প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ শরদ পাওয়ারের এনসিপিও ৷
ফলাফল নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্য কংগ্রেসের মুখপাত্র সচিন সাওয়ান্ত ৷ তিনি জানান, যে পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচন তাকে একেবারেই অনুকূল বলা যায় না ৷ তারপর ঠাকরের দের হাতে থাকা সেনা যে ফল করেছে তার জন্য উদ্ধবদের অভিনন্দন প্রাপ্য ৷ এখানেই প্রশ্ন কংগ্রেস যদি একা না লড়ত তাহলে কি বিরোধীদের ফল আরও ভালো হত ৷ এই প্রশ্নের জবাব দিতে চাননি হাত শিবিরের ওই নেতা ৷ তবে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে বিরোধী জোট ছেড়ে কংগ্রেসের বেরিয়ে যাওয়ায় বিজেপির ফল ভালো হয়েছে ৷নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফল প্রকাশিত হলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ৷ শরদ পাওয়ারের দলের এক নেতা বলেন, " আমরা জনাদেশ মেনে নিয়েছি ৷ আশা করি মুম্বইকর জন্য উন্নয়নের কাজ করবে বিজেপি ৷"
নাগপুরে তুলনায় ভালো ফল করছে কংগ্রেস ৷ রাত পর্যন্ত বিজেপি 99 আসনে এগিয়ে ৷ দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে হাত শিবির ৷ তারা এগিয়ে 41টি আসনে ৷ পুনে পুরসভায় বিজেপি সরকারের উপ-মুখ্য়মন্ত্রী অজিত পাওয়ার গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়লেও ফল তেমন বলার মতো হয়নি ৷ নিজের চেনা মাঠে 'অজিত দাদা'তেমন দাগ কাটতে ব্যর্থ ৷ এখানে 86 আসনে বিজেপি এগিয়ে আছে রাত পর্যন্ত ৷
বৃহস্পতিবার বৃহন্মুম্বই পুরনিগম (বিএমসি)-র নির্বাচন ছিল ৷ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আমজনতার সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে দেখা মেলে তাবড় বলি-তারকা থেকে ক্রিকেটার থেকে শুরু করে বলিউডের প্রবীণ ও নবীন তারকাদর ৷ ভোর 7.30টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ ৷ মহারাষ্ট্রের 29টি পুর এলাকায় ভোট শেষ হয় বিকেল 5.30টার সময় ৷