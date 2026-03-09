73 শতাংশ আয় বৃদ্ধি আপের, রোজগার বাড়ল বিজেপি-সিপিএমের; আরও খালি 'হাত'

73 শতাংশ আয় বৃদ্ধি আপের, রোজগার বাড়ল বিজেপি-সিপিএমের; আরও খালি 'হাত'
2024-25 অর্থবর্ষে বিজেপির রোজগার 6769.14 কোটি টাকা ৷ এই পরিমাণ 6টি দলের মোট রোজগারের 85 শতাংশ ৷ দ্বিতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেসের রোজগার 918.28 কোটি ৷
নয়াদিল্লি, 9 মার্চ: 6টি জাতীয় রাজনৈতিক দলের মোট সম্পদের 85 শতাংশের বেশির মালিক বিজেপি ৷ 2024-25 অর্থবর্ষে আয়ব্যয়ের হিসেব ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে জমা দিয়েছে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, আপ, বিএসপি এবং এনসিপি ৷ তাতে দেখা যাচ্ছে ওই অর্থবর্ষে বিজেপির রোজগার 6,769.14 কোটি টাকা ৷ এই পরিমাণ 6টি দলের মোট রোজগারের 85 শতাংশ ৷ গত আর্থিক বছরে আয় কমলেও এখনও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কংগ্রেস, রোজগার 918.28 কোটি টাকা ৷
2023-24 অর্থবর্ষ থেকে 2024-2025 অর্থবর্ষের মধ্য়ে বিজেপির রোজগার বেড়েছে প্রায় 55 শতাংশ ৷ একদা তাদের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত দিল্লিতে সরকার খোয়ানোর বছরে আপের রোজগার বেড়েছে প্রায় 73 শতাংশ ৷ দেশের মধ্যে শুধু কেরলে সরকার টিকিয়ে রাখা সিপিএমের রোজগার বেড়েছে প্রায় 5 কোটি টাকা ৷ শতাংশের বিচারে 2.96 শতাংশ ৷ হাত শিবিরের রোজগার কমেছে প্রায় 303. 83 কোটি টাকা ৷ শতাংশে হিসেবে 25 শতাংশেরও বেশি ৷ উল্লেখযোগ্য হারে রোজগার কমেছে বিএসপি-রও ৷ পরিমাণটা প্রায় 9 শতাংশ ৷
রোজগার ও খরচের হিসেব
এপিডিআরের দেওয়া তথ্যের একটি অংশে দেখা যাচ্ছে বিজেপি এবং আপ ছাড়া প্রায় সবদলেরই খরচ রোজগারের থেকে বেশি ৷ এই সময়ের মধ্যে বিজেপি খরচ করেছে 3,774.58 কোটি টাকা, যা তাদের মোট রোজগারের 55 শতাংশ ৷ 24-25 অর্থবর্ষে কংগ্রেস খরচ করেছে 1,111.94 কোটি টাকা ৷ সেটা তাদের রোজগারের থেকে 193 কোটি বা 21 শতাংশ বেশি ৷ সিপিএমের রোজগার 172.60 কোটি ৷ খরচ 173 কোটির চেয়ে খানিকটা বেশি ৷ উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর দল গত অর্থবর্ষে খরচ করেছে 106.30 কোটি ৷ তাদের আয় 58.58 কোটি টাকা ৷ মানে আয়ের চেয়ে প্রায় 47 শতাংশ বেশি খরচ করেছে তারা ৷ আপের রোজগার 39.28 কোটি টাকা ৷ আর খরচ 36.46 কোটি টাকা ৷
আয়ের উৎস
বিজেপির রোজগারের 90.48 শতাংশ এসেছে অনুদান থেকে ৷ আপের ক্ষেত্রে অনুদান থেকে আসা অর্থের পরিমাণ মোট রোজগারের 99.85 শতাংশ ৷ এনসিপি-র রোজগারের 97 শতাংশের বেশি এসেছে এই খাতেই ৷ বিএসপি-র রোজগারের 100 শতাংশই এসেছে অনুদান ছাড়া অন্য নানা উপায় থেকে ৷ কংগ্রেসের মোট রোজগারের 56.86 শতাংশই এসেছে অনুদান থেকে ৷ সিপিএমের মোট রোজগারের 48.77 শতাংশই আসে অনুদান থেকে ৷